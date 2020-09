Verkehrsunfall mit leicht verletzten Polizeibeamten

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochnachmittag 09.09.2020 gegen 13:30 Uhr kam es auf der Kreuzung Wittelsbachstraße/Mundenheimer Straße zu einem Auffahrunfall. Ein 63-jähriger Autofahrer fuhr auf dem, vor ihm verkehrsbedingt wartenden, Polizeistreifenwagen auf.

Durch den Unfall wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 5.000 Euro belaufen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 09.09.2020 in der Zeit von 08:45-11:50 Uhr, wurde in der Mundenheimer Straße ein geparktes Auto beschädigt. Der geparkte grüne Fiat 500 stand zu dieser Zeit in der Nähe der der Hausnummer 240. Ein unbekannter Verursacher streifte den Fiat 500 und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf einen möglichen Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Unfall mit Leichtverletzten

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochnachmittag 09.09.2020 gegen 14:40 Uhr kam es auf der Kreuzung Sternstraße/Industriestraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Autofahrer übersah beim Linksabbiegen das entgegenkommende Auto.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Fahrerin des entgegenkommenden Autos leicht. Es entstand zudem ein Schaden in Höhe von ca. 11.500 Euro.

Lkw-Unfall mit verletzter Person

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochmorgen 09.09.2020 gegen 10:45 Uhr kam es an der Einmündung von der L524 auf die Autobahn BAB 650 zu einem Unfall zwischen zwei Lkw. Ein 61-jähriger Lkw-Fahrer soll die rot zeigende Ampel und den von links kommenden bevorrechtigten Lkw übersehen haben.

Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des bevorrechtigten Lkw leicht verletzt. Es entstand zudem ein Schaden in Höhe von ca. 1.100 Euro.

Unfall mit leicht verletzter Person

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochnachmittag 09.09.2020 gegen 17:00 Uhr kam es auf der Kurt-Schumacher-Brücke zu einem Auffahrunfall. Ein 31-jähriger Mannheimer fuhr mit seinem Auto auf das Auto einer 30-Jährigen auf. Durch den Unfall wurde die 30-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro.