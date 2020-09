Oldtimer ausgebrannt (siehe Foto)

Lingenfeld (ots) – Circa 20.000 Euro Sachschaden und ein ausgebranntes historisches Fahrzeug sind das Ergebnis eines Fahrzeugbrandes am Mittwochabend 09.09.2020 auf der K31 bei Lingenfeld. Ein 59-Jähriger bemerkte während der Fahrt Rauch der aus dem Motorraum seines Fahrzeuges drang. Aus diesem Grund stellte er das Fahrzeug am Ortsausgang Richtung Schwegenheim ab.

Zeitgleich begann das Fahrzeug zu brennen und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Lingenfeld gelöscht werden. Die K31 war circa 1:30 Stunden für die Lösch- und Bergungsarbeiten gesperrt. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt am Fahrzeug ausgegangen.

Auto gestohlen – Zeugen gesucht

Minfeld (ots) – Bislang unbekannte Täter konnten sich am Dienstagabend 08.09.2020 zwischen 21:30 – 22:00 Uhr über ein offenstehendes Fenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Hauptstraße in Minfeld verschaffen. Dort wurden ein Handy und ein Autoschlüssel entwendet. Das zu dem Schlüssel gehörenden Auto wurde im Anschluss ebenfalls durch den oder die Täter entwendet. Es handelt sich um einen weißen VW Beetle mit GER-Kennzeichen.

Die Polizei sucht Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können. Wer hat am Dienstagabend in der Hauptstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Landau unter der Telefonnummer 06341/287-3506 oder die PI Wörth unter der Telefonnummer 07271/9221-0 entgegen.