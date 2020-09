Unfallbeteiligter Radfahrer gesucht

Mutterstadt (ots) – Am Mittwoch 09.09.2020 gegen 20:00 Uhr, befuhr ein Motorradfahrer die Landstraße 524 zwischen Mutterstadt und Ludwigshafen-Ruchheim. An der Brücke über die BAB 65 kreuzte aus einem Feldweg plötzlich ein Fahrradfahrer die Fahrbahn, so dass der Kradfahrer diesen trotz Bremsens und Ausweichens touchierte. In der Folge stürzte der Radfahrer und zog sich offensichtlich leichte Verletzungen zu.

Noch vor der polizeilichen Unfallaufnahme verließ der Radler, circa 70 Jahre alt, Helm, orangene Brille, Nutzer eines Pedelecs, die Örtlichkeit. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und/oder zum Fahrradfahrer geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Ohne Fahrerlaubnis mit Roller in Dudenhofen kontrolliert

Dudenhofen (ots) – Im Rahmen der Streife wurde am Mittwoch 09.09.020 gegen 19:29 Uhr ein Roller in der Schillerstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 15-jährige Fahrer räumte ein, dass sein Roller 45km/h fahre, er jedoch nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis sei.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Hierüber wurde auch der Vater des 15-Jährigen verständigt, der die Abholung seines Filius sowie des Fahrzeugschlüssels veranlasste.