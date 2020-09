Hausfriedensbruch, Ladendiebstahl und Beleidigung auf Tankstellengelände

Speyer (ots) – Aufgrund seines Auftretens auf einem Tankstellengelände an der Kreuzung Rauschendes Wasser am Mittwochmorgen 09.09.2020 ermittelt die Polizei gegen einen 58-jährigen Mann aus Speyer wegen Hausfriedensbruch, Ladendiebstahl, und Beleidigung. Der Speyerer betrat zunächst trotz bestehendem Hausverbot den Verkaufsraum der Tankstelle. Dort wurde er von einer Angestellten beim Entwenden einer Zahnpasta ertappt. Als diese ihn ansprach, begann er sie zu beleidigen.

Auch die hinzugezogenen Polizeibeamten wurden von dem Beschuldigte mehrfach lautstark beleidigt. Dies konnte von mehreren Kunden wahrgenommen werden. Da sich der 58-Jährige vor Ort weiterhin aggressiv und beleidigend gegenüber den Beamten gebar, wurde er festgenommen und zur Dienststelle verbracht.

Hier erlangte die Polizei Kenntnis über einen Vorfall vom 01.09, bei welchem der Festgenommene einen 64-jährigen Speyerer im Domgarten bedrängt und so genötigt haben soll. Auch diesbezüglich wurden strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen. Nachdem sich der Beschuldigte auf der Dienststelle wieder beruhigte, konnte er letztlich aus der polizeilichen Maßnahme entlassen werde.

7-jähriges Kind beim Abbiegen Übersehen und leicht verletzt

Speyer (ots) – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 7-jährigen Kind auf seinem Fahrrad und einem Pkw kam es am Mittwoch 09.09.2020 gegen 07:15 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße / Einmündung Josef-Schmitt-Straße. Ein Citröen-Fahrer bog von der Theodor-Heuss-Straße nach rechts in die Josef-Schmitt-Straße ab und übersah dabei das vorfahrtsberechtigte Kind, welches gerade auf dem dortigen Fahrradüberweg querte.

Das Kind stürzte und verletzte sich an der Nase. Da das Kind jedoch die ihm vom Unfallverursacher angebotenen Hilfe vor Ort ablehnte, kam es zu keinem Personalientausch.

Der Klassenlehrer des gestürzten Kindes meldete den Unfall jedoch nach. Der Citroen-Fahrer wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Zudem werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Citroen / dem Fahrer bzw. dem Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

In Gartenhaus eingebrochen

Speyer (ots) – Zwischen dem 07.09.2020-09.09.2020 verschafften sich unbekannte Täter unberechtigten Zutritt auf ein Kleingartengrundstück am Brucknerweg. Hier wurde ein Schuppen aufgebrochen, aus welchem insgesamt vier Fässer mit je 40 kg Kastanienhonig und ein Fass mit 40kg Akazienhonig aus eigener Herstellung im Gesamtwert von 1.200 EUR entwendet wurden. Zudem wurden eine Kettensäge der Marke Stihl und zwei Freischneider entwendet.

Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Brucknerweges aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Hauswand durch in Brand geratenen Müll beschädigt

Speyer (ots) – In der Nacht von Mittwoch 09.09.2020 auf Donnerstag 10.9.2020 entzündete sich gegen 02:00 Uhr in der Kutschergasse ein Müllhaufen sowie eine Couch, welche an einer Gebäudewand abgestellt waren. Anwohnern gelang es, den brennenden Unrat abzulöschen. Wie es zu dem Brand kam, konnte nicht abschließend geklärt werden. Eine Selbstentzündung scheint jedoch derzeit unwahrscheinlich.

Der durch den Brand an der Mauer entstandene Schaden dürfte ca. 1.000 EUR betragen. Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Personen in der Kutschergasse aufgefallen sind, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Alkohol in Discounter entwendet und in Gewahrsam genommen

Speyer (ots) – Am Mittwoch 09.09.2020 gegen 14:48 Uhr kam es in einem Discounter in Speyer-Nord zu einem Ladendiebstahl durch einen 21-jährigen Mann aus Speyer. Dieser steckte sich zwei Flaschen mit hochprozentige Alkohol unter seine Kleidung und passierten den Kassenbereich, ohne zu bezahlen.

Bei seiner Durchsuchung konnte die Polizei bei ihm das Diebesgut im Wert von ca. 11 EUR auffinden und wieder an den Markt aushändigen. Der Beschuldigte ist bereits zurückliegend wegen Ladendiebstahl und weiterer Delikte mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Ihm wurde aufgrund des aktuellen Vorfalls ein Platzverweis ausgesprochen. Da er diesem nur kurzfristig Folge leistete, dann jedoch wieder vor den Discounter zurückkehrte, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Betriebserlaubnis durch Veränderung am Fahrzeug erloschen

Speyer (ots) – Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Erlöschens der Fahrerlaubnis leitete die Polizei am Mittwoch gegen 09.09.2020, 23:35 Uhr gegen einen 51-jährigen BMW-Fahrer aus Östringen ein. Dieser wurde im Birkenweg einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Hierbei konnte festgestellt werden, dass am Pkw die Felgen geändert und Distanzringe zur Verbreiterung der Fahrspur hinzugefügt wurden, ohne dass diese Änderungen begutachtet und in die Zulassungsbescheinigung eingetragen wurden.

Bei Verkehrskontrollen zwei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer festgestellt

Speyer (ots) – Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Mittwoch 09.09.2020 kurz nach 20:00 Uhr im Otterstadter Weg, konnten die kontrollierenden Polizeibeamten bei dem 64-jährigen Rollerfahrer aus Speyer deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Ihm wurde daher die Weiterfahrt untersagt. Sein Fahrzeugschlüssel wurden an einen Angehörigen übergeben. Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt eingeleitet.

Ein 41-jähriger Germersheimer wurde am Donnerstagmorgen 10.09.2020 gegen 00:05 Uhr in der Lessingstraße angehalten, da ein Rücklicht an seinem Toyota defekt war. Auch bei diesem konnten die Polizeibeamten im Rahmen der Kontrolle Atemalkoholgeruch feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,63 Promille, weswegen ein Evidentialtest bei ihm durchgeführt wurde. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und dessen Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gem. § 24 a StVG eingeleitet.

Unfall durch Pannenfahrzeug auf der B9

Speyer (ots) – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pannenfahrzeug und einem vorbeifahrenden Fahrzeug kam es am Mittwoch 09.09.2020 gegen 21:15 Uhr auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Ein zwischen den Abfahrten Speyer/West und Speyer/Nord auf der rechten Fahrspur liegen gebliebener Opel Corsa wurde durch die 30-jährige Fahrerin lediglich mittels Warnblinker in unzureichender Weise als Hindernis kenntlich gemacht.

Eine in gleiche Richtung fahrende Verkehrsteilnehmerin erkannte das Pannenfahrzeug deshalb zu spät und touchierte beim Vorbeifahren mit ihrem Seitenspeigel den Fahrerspiegel des Pannenfahrzeugs. Hierdurch entstand ein Gesamt schaden von ca. 500 EUR.

Gegen die Fahrerin des Pannenfahrzeugs aus dem Rhein-Pfalz-Kreis wurde aufgrund der mangelnden Absicherung deshalb ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.