Kreis Südliche Weinstraße: Neue Kontrabass-Klasse von Simon Schallwig an der Kreismusikschule SÜW

Landau – Die Kreismusikschule verzeichnet einen Neuzugang in den Reihen der Lehrkräfte: Ab dem 21. September wird Simon Schallwig als Lehrkraft für Kontrabass, E-Bass und Ensembleleitung an der Kreismusikschule SÜW tätig sein. Anmeldungen nimmt die Kreismusikschule ab sofort entgegen.

Der in Offenburg geborene Bassist begann im Alter von 8 Jahren Kontrabass zu lernen. Unter der Leitung von Florian Döling und Gernot Ziegler an der Musikschule in Offenburg wurde er mit der Band „Froots“ mit dem Jazz Newcomer Award ausgezeichnet. Als Mitglied des Landesjazz Orchesters Baden-Württemberg konnte er früh an namhaften Workshops teilnehmen. 2009 absolvierte Simon Schallwig, bei Prof. Thomas Stabenow das Studium „Jazz und Popularmusik“ an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim. Neben seinen eigenen Projekten spielt Simon Schallwig auf vielen Konzerten, Festivals, TV-Aufzeichnungen, Tourneen, Theatern in Europa unter anderem mit Jim McNeely (US), Ingrid Jensen (CA), Mike Field (CAN), Caroll Vanwelden (BE) Miss Li (SE) Bernd Konrad, Jürgen Seefelder, Michael Küttner, Daniel Prandl, Sandy Kuhn, Rainer Böhm und Fabian Buch. In der Kreismusikschule unterstützt er zudem das deutsch-französische Kammerorchester, die BigBand, sowie verschiedene Pop- und Jazzformationen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Weitere Infos erteilt die Kreismusikschule per E-Mail an michelle.heene@suedliche-weinstrasse.de oder telefonisch unter 06341-940196. Anmeldungen zum Bassunterricht sind ebenfalls über diese Kontaktdaten möglich.