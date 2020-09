Wohnungsbrand – Ein geretteter Hund (Siehe Foto)

Frankenthal (ots) – Glücklicherweise keine Verletzten und ein geretteter Vierbeiner sind die Bilanz eines Wohnungsbrandes am Donnerstagmorgen 10.09.2020 um 09:58 Uhr in der Martin-Schongauer-Straße in Frankenthal.

Gemeldet wurde durch die Integrierte Leitstelle Ludwigshafen ein Wohnungsbrand im 2.Obergeschoss des Mehrfamilienwohnblocks. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte war leichter Rauch bereits im Treppenhaus wahrnehmbar, sowie ein ausgelöster Rauchmelder hörbar. Die Wohnungstür wurde gewaltsam geöffnet und die Räume mittels Wärmebildkamera durch zwei Trupps unter Atemschutz nach möglichen Personen abgesucht. Es konnte glücklicherweise “nur” ein Hund gefunden und nach draußen verbracht werden.

Der Brand im Bereich der Küche wurde mit einem C-Rohr gelöscht. Die Wohnung wurde mittels Lüfter rauchfrei geblasen. Die angrenzenden Wohnungen wurden ebenfalls auf mögliche Rauchausbreitung überprüft. Die Brandwohnung deren Besitzer nicht zu Hause waren, ist derzeit nicht bewohnbar. Der Hund, welcher durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr offensichtlich unverletzt blieb und vermutlich nur unter Schock stand, wurde an die verständigte und während den Einsatzmaßnahmen zur Wohnung zurückgekehrte Besitzerin übergeben.

Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug an der Einsatzstelle. Die Polizeiinspektion Frankenthal sperrte den Bereich um den Einsatzort weiträumig ab. Die Feuerwehr Frankenthal war mit 7 Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache und der Schadenshöhe werden durch die Polizei geführt.

Fahrzeug mit Bauschaum besprüht

Frankenthal (ots) – Am Mittwochabend 09.09.2020 um 21:52 Uhr, besprühen bislang unbekannte Täter einen in der Schraderstraße in Höhe der Hausnummer 32 abgestellten grauen VW Golf mit Bauschaum. Als die Beamten vor Ort eintreffen, können diese bereits ausgehärteten Bauschaum entlang des gesamten PKW, aber auch in dem Auspuff feststellen.

Im Rahmen weiterer Ermittlungen kann festgestellt werden, dass es sich bei den Tätern um 2 vermutlich männliche Personen mit schlanker Statur handelt, die dunkel gekleidet sind und vermutlich eine kurze Hose tragen.

Bereits am 06.09.2020 ereignete sich ein ähnlicher Fall auf dem Schaffnereiplatz in Frankenthal. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall im Berufsverkehr mit vier beteiligten PKW, ein Verletzter

Frankenthal (ots) – Am Mittwochnachmittag 09.09.2020 gegen 16:10 Uhr, kommt es zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten PKW im Nordring. Die vier beteiligten Fahrzeugführer befahren in gleicher Richtung die Nordbrücke. Verkehrsbedingt müssen die zwei vorderen Fahrzeuge, ein Mercedes Sprinter sowie ein VW Golf, abgebremst werden.

Die hinter dem VW Golf fahrende 73-jährige Fahrzeugführerin eines Mercedes CLK erkennt den Bremsvorgang zu spät und fährt mit ihrem PKW auf den Golf auf. Hinter ihr befindet sich ein 38-jähriger Fahrer eines 5er BMW, der wiederum auf den Mercedes auffährt. Infolge des Unfallgeschehens erleidet der Beifahrer des VW Golf Schmerzen im Brustbereich und wird durch den Rettungsdienst versorgt. Insgesamt entsteht ein Schaden von ca. 16.000 Euro.