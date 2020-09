Darmstadt

Umfangreiche Kontrollen zur Bekämpfung der Straßenkriminalität – Sechs Festnahmen

Darmstadt-Innenstadt (ots) – Am Mittwoch (9.9.) haben Kripo- und Zivilbeamte der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg, zusammen mit der Hessischen Bereitschaftspolizei und mit Unterstützung eines Diensthundes umfangreiche Kontrollen in der Darmstädter Innenstadt durchgeführt. Ziel der Maßnahmen war die Bekämpfung der Straßenkriminalität und insbesondere die des Drogenhandels. Ein besonderes Augenmerk hatten die Beamten dabei auf den Luisenplatz.

Dort erfolgte gegen 12 Uhr die umfassende Kontrolle einer 15-köpfigen Gruppe. In diesem Zusammenhang nahmen die Ordnungshüter 6 Personen fest. Die vorläufigen Festnahmen mündeten in sechs Strafanzeigen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, die mit dazugehörigen erkennungsdienstlichen Behandlungen einhergingen. Bei fünf der Festgenommenen hatten die Beamten Kleinstmengen harter Drogen sichergestellt.

Bei einem 37-jährigen Darmstädter stießen die Ordnungshüter auf 11 Plomben Heroin, die den Verdacht des Drogenhandels nährten.

Gegen eine 50-jährige Frau aus Darmstadt wurde zudem eine Anzeige wegen des Verdachts der Hehlerei erstattet. Bei ihrer Überprüfung stellte sich heraus, dass sie ein gestohlenes Fahrrad mit sich führte.

Die sechs Festgenommenen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, die auch einen ausgesprochenen Platzverweis beinhalteten, wieder auf freien Fuß gesetzt.

Einbruch in Supermarkt – Täter hatten es auf Zigaretten abgesehen

Darmstadt (ots) – Auf Zigaretten hatten es offenbar noch unbekannte Täter am Donnerstag (10.9.) abgesehen, als sie sich gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum eines Supermarktes in der Eschollbrücker Straße nahe Anne-Frank-Straße verschafften. Nach ersten Ermittlungen wird die Tatzeit zwischen 0 Uhr und 5 Uhr eingrenzt. In welchem Umfang die Kriminellen Beute machten und wie hoch der dabei von ihnen verursachte Schaden zu beziffern sein wird, ist derzeit abschließend noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (21/22) ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnte, wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Verfolgungsfahrt endet auf Spielplatz

Eppertshausen (ots) – Über einen Spielplatz “Am kleinen Wäldchen” versuchte sich offensichtlich ein Rollerfahrer in der Nacht zum Donnerstag (10.9.) einer Polizeikontrolle zu entziehen. Dieser Versuch scheiterte, woraufhin die Fahrt des 33-Jährigen im Zaun des Spielplatzes endete.

Gegen 0.40 Uhr beabsichtigte eine Streife der Polizeistation Dieburg den Rollerfahrer zu kontrollieren. Als dieser den Anhalte-Signalen der Beamten nicht folgte, versuchte sich der 33-Jährige über den dortigen Spielplatz der Kontrolle zu entziehen. Dort endete die Verfolgungsfahrt. Er krachte mit seinem Roller in den Zaun des Spielplatzes und stürzte. Hierbei zog er sich Verletzungen zu und musste im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht werden.

Neben Hinweisen, die auf den vorigen Drogenkonsum des 33-Jährigen hindeuteten, stellten die Ordnungshüter rund 10 Gramm Amphetamin sicher. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Was die Ordnungshüter nicht fanden und der 33 Jahre alte Mann auch nicht vorweisen konnte, war zudem eine gültige Fahrerlaubnis. Weshalb der Mann versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen, müssen die weiteren polizeilichen Ermittlungen zeigen. Am Roller und am Zaun entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Der 33-Jährige wird sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

Ältere Dame bei Fahrradunfall schwer verletzt – Rettungshelikopter im Einsatz

Groß-Zimmern/Semd (ots) – Am Mittwoch (09.09.) kam es am Nachmittag zwischen Semd und Groß-Zimmern zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine ältere Dame schwer verletzt wurde. Sie befand sich zusammen mit ihrem Ehemann auf einer Radtour. Auf einem Wirtschaftsweg wurden die beiden durch einen weiteren Fahrradfahrer überholt.

Hierdurch kam es zur Berührung zwischen dem Ehepaar, wodurch die Dame zu Fall kam und sich schwer verletzte. Sie musste zur ärztlichen Behandlung durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Einbruch in Werkstattgebäude – Wer hat etwas bemerkt?

Weiterstadt (ots) – Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, haben bislang noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag (4.9.) und Montag (7.9.) ein Werkstattgebäude in der Riedbahnstraße heimgesucht und Beute gemacht.

Über ein Fenster waren die Kriminellen mutmaßlich in das Gebäude gelangt, um dort Werkzeug im Wert von mehreren Hundert Euro zu entwenden. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat ein Verfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet und nimmt in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Kreis Bergstraße

Wegen Zigaretten – Betrunkener droht mit Messer

Viernheim (ots) – Für eine Zigarette hat ein betrunkener Mann am Mittwochabend (9.9.) ein Messer gezogen. Sein Ziel hat er allerdings nicht erreicht, weil er wegen des Alkoholkonsums vorher zu Boden stürzte. Der 28-jährige aus Viernheim sprach gegen 21 Uhr in der Walter-Gropius-Allee einen 17- und 16-jährigen Jugendlichen, verbunden mit der Drohung an, sie mit einem Messer zu stechen, wenn er keine Zigarette bekäme. Die Angesprochenen ignorierten den 28-Jährigen und nahmen die Drohung nicht ernst.

Der Betrunkene kramte jedoch aus einer Tasche ein Springmesser hervor und verfolgte die Jugendlichen bis zu einem Parkplatz eines Textilmarktes in der Walter-Oehmichen-Straße. Dort konnte die alarmierte Polizei den 28-Jährigen vorläufig festnehmen. Wegen versuchten Raubes ist Anzeige erstattet worden. Um weitere Straftaten zu verhindern, verbrachte der betrunkene Angreifer die Nacht im Polizeigewahrsam.

Ladendieb bereits mit Haftbefehl gesucht

Heppenheim (ots) – Beim Diebstahl von vier Whiskey-Flaschen und mehreren Packungen Rasierklingen ist am Dienstagnachmittag (8.9.) ein 38 Jahre alter Mann in einem Einkaufsmarkt in der Tiergartenstraße gestellt worden, der bereits wegen gleichgelagerten Fällen mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Darmstadt gesucht wurde.

Nach der Festnahme wurde der ertappte Dieb am Mittwoch (9.9.) dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Bensheim vorgeführt. Nach Bestätigung des Haftbefehls ist der 38-Jährige ins nächste Gefängnis gebracht worden.

