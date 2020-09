Friedberg: Die Polizei-News

LKW-Reifen brennt (siehe Foto)

A5/Bad Nauheim (ots) – Stand 10.09.2020, 11 Uhr – Ein LKW-Fahrer bemerkte am Mittwoch 09.09.2020 gegen 20.40 Uhr plötzlich Qualm an der Vorderachse seines Sattelzuges. Er befand sich auf der A5 in Richtung Norden und hielt sein Gespann auf dem Verzögerungsstreifen der Abfahrt Bad Nauheim an, um nach der Ursache der Rauchentwicklung zu sehen. Ein Reifen der Zugmaschine hatte Feuer gefangen. Vergeblich versuchte der Brummifahrer die Flammen mit Wasser selbst zu löschen. Schnell griff das Feuer auf die gesamte Sattelzugmaschine und den Auflieger über.

Die alarmierte Feuerwehr Bad Nauheim löschte den Brand schließlich ab. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Aus dem Tank des Fahrzeugs liefen mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff auf die Fahrbahn und ins angrenzende Erdreich. Die sich deshalb, den Lösch- und Bergungsarbeiten, anschließende Reinigung dauern voraussichtlich bis in die Mittagsstunden an. Die Fahrbahndecke der Abfahrt Bad Nauheim wurde beim Brand beschädigt. Auf- und Abfahrt Bad Nauheim/Ober-Mörlen bleiben darum bis auf Weiteres gesperrt.

Nach heftigem Bremsmanöver Zeugen gesucht – Blauer SUV flüchtet

Nidda: Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstag (10.09.) gegen 14.45 Uhr auf der B455 zwischen Schwalheim und Nidda. Ein Verkehrsteilnehmer, der aus Richtung Wölfersheim kam, bog am Bahnübergang vor Ober-Widdersheim offenbar plötzlich nach links in einen Feldweg ab.

Der ihm nachfolgende Kombifahrer bremste sein Auto noch heftig ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern und zog nach rechts auf den Grünstreifen. Die beiden Insassen des Kombi blieben unverletzt, der Wagen unbeschädigt.

Der dritte in der Reihe, ein 25-jähriger Pickup-Fahrer, stieg ebenfalls in die Bremsen und zog mit seinem Nissan nach links. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem weißen Skoda zusammen, der in Richtung Wölfersheim fuhr. Es kam zum Frontalzusammenstoß von Pickup und Skoda. Dabei verletzte sich der 56-jährige Fahrer schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die B 455 musste bis ca.16 Uhr voll gesperrt werden.

Der Fahrer des abbiegenden Fahrzeugs setzte mit seinem Bremsmanöver offenbar die Ursache für diesen Unfall. Er verließ dennoch die Unfallstelle, entzog sich seiner Verantwortung und flüchtete vom Ort des Geschehens.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Büdingen einen blauen SUV, vermutlich ebenfalls ein Skoda. Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall nicht beschädigt. Zeugen werden dringend gebeten, sich unter der Rufnummer Tel.: 06042/9648-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

