Ludwigshafen: Stadtnotizen 10.09.2020

Neuer Laufkurs der VHS ab September

Ein neuer Laufkurs der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen beginnt am Freitag, 18. September 2020, um 17.30 Uhr und bietet Neueinsteigern die Gelegenheit, ins Laufen (Joggen) zu finden. In der Gruppe fällt der Einstieg leichter. Es wird sanft mit kurzen Intervallen begonnen und dann behutsam gesteigert. Zu Beginn des Kurses laufen die Teilnehmenden im Maudacher Bruch; wenn es früher dunkel wird, wird auf die beleuchtete Parkinsel gewechselt. Der Dozent hat die B-Trainerlizenz für Lauftraining. Das Laufen wird ergänzt durch Koordinations-, Bewegungs- und Dehnübungen. Der Kurs besteht aus sechs Terminen à 90 Minuten und kostet 40 Euro. Ein zweiter Kurs schließt nach den Herbstferien an. Anmeldungen nimmt die VHS unter Telefon 0621 504-2238 entgegen oder online unter www.vhs-lu.de.

Sprechstunde des Ortsvorstehers

Die nächste Sprechstunde des Ortsvorstehers Christoph Heller in der Südlichen Innenstadt findet am Donnerstag, 17. September 2020, von 16 bis 17 Uhr in der Westendstraße 22, statt.

Die Pfalz in alten Ansichten – ein Bildervortrag

Heutzutage sind Urlaubskarten selten geworden, früher jedoch wurden sie millionenfach verschickt. Diese Karten spiegeln den Zeitgeist vergangener Jahrzehnte wider und zeigen die Städte oder eine Region von ihrer idyllischen Seite. In seinem Vortrag am Donnerstag, 17. September 2020, 19 Uhr, im Stadtmuseum im Rathaus-Center präsentiert Dr. Jörg Koch anhand historischer Motive eine Tour durch die vielfältige Pfalz, dabei werden abgelegene Orte im Donnersbergkreis ebenso besucht wie der Bismarckturm oder das „größte Fass der Welt“ in Bad Dürkheim. Dr. Jörg Koch ist freier Historiker, Oberstudienrat in Frankenthal, Stadtrat in Worms und Autor vieler Werke zu regional- und kulturgeschichtlichen Themen. Ein Büchertisch präsentiert eine Auswahl seiner Publikationen. Der Vortrag ist Teil des Begleitprogramms zur Ausstellung „Grüße aus Ludwigshafen – Ansichtskarten und Souvenirs aus 160 Jahren Stadtgeschichte“, die bis 23. Dezember gezeigt wird. Der Eintritt ist frei. Besucher des Stadtmuseums werden gebeten, die jeweils aktuellen Vorgaben zur Corona-Pandemie zu beachten und eine Maske dabei zu haben.

Kostenfreie öffentliche Führungen und Sammlertreffs

An vier Samstagen bietet das Stadtmuseum im Rathaus-Center kostenfreie Führungen durch die Ausstellung „Grüße aus Ludwigshafen – Ansichtskarten und Souvenirs aus 160 Jahren Stadtgeschichte“, an. Termine sind am 19. September, 14.30 Uhr, 17. Oktober, 16 Uhr, 28. November, 12 Uhr, sowie 19. Dezember, 14.30 Uhr. Ohne Voranmeldung finden an zwei Samstagen außerdem um jeweils 15.30 Uhr in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen Erzählcafés für Sammler von Ansichtskarten statt. Termine sind am 19. September und 19. Dezember.

Zusätzliche Führungen für Schulklassen und geschlossene Gruppen ab sechs Personen während der Öffnungszeiten sind nach vorheriger Terminabsprache möglich. Interessierte können sich per E-Mail: stadtmuseum@ludwigshafen.de oder Telefon 0621 504- 574 (während der Öffnungszeiten) melden.

Besucher des Stadtmuseums werden gebeten, die jeweils aktuellen Vorgaben zur Corona-Pandemie zu beachten und eine Maske dabei zu haben.

Künstlergespräch mit Claus Stolz im Ernst-Bloch-Zentrum

Exklusive Einblicke in künstlerisches Denken und Schaffen gibt es beim Künstlergespräch mit Claus Stolz am Donnerstag, 17. September 2020, 18 Uhr, im Ernst-Bloch-Zentrum, Walzmühlstraße 63. Unter dem Titel der Sonderausstellung „Materie ist Möglichkeit“ finden im Ernst-Bloch-Zentrum ein virtuoser Philosoph und ein virtuoser Künstler zueinander: Durch den Austausch zwischen Blochs „konkreter Utopie“ und Stolz‘ konkreter Fotografie entsteht ein Spannungsfeld, das den Gästen ungeahnte Perspektiven auf die materielle Welt eröffnet.

Der über die Metropolregion Rhein-Neckar hinaus bekannte Claus Stolz wagt es, die traditionellen Denk- und Sehmodelle des Mediums Fotografie zu sprengen. In seinen Werken manifestieren sich – durch Überbelichtungen und solare Verbrennungen der Bildträger – beeindruckende Bilder, die unweigerlich die Fantasie der Betrachter anregen.

Im Gespräch mit der Kuratorin Dr. Pamela Pachl vom Ernst-Bloch-Zentrum werden exklusive Einblicke in die außergewöhnlichen Schaffensprozesse dieser Konkreten Fotografie gewährt. Es gilt außerdem, die Frage zu klären, inwiefern Blochs These der „Materie als Möglichkeit“ heute interpretiert werden kann. Die Veranstaltung findet im Rahmen des OFF//FOTO Festival für künstlerische Fotografie statt. Der Eintritt ist frei.

Aufgrund der Covid-19-Situation ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Die geltenden Corona-Regelungen werden eingehalten. Eine Anmeldung ist erwünscht, Besucher sollen außerdem Masken dabei haben. Interessierte werden außerdem gebeten, sich über aktuelle Vorgaben zu dieser Veranstaltung vorab auf www.bloch.de zu informieren.

Nähere Informationen können dem Sonderflyer entnommen werden oder finden sich im Internet unter www.bloch.de.

Radarkontrollen für die Woche vom 14. September bis 20. September 2020

Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radarkontrollen vor.

Montag, 14. September: West, Mitte und Süd; Dienstag, 15. September: Rheingönheim, Mundenheim und Friesenheim; Mittwoch, 16. September: Ruchheim, Oggersheim und Gartenstadt; Donnerstag, 17. September: Friesenheim, Nord und Oppau; Freitag, 18. September: Pfingstweide, Edigheim und Süd.

Kurzfristige Änderungen behält sich der Bereich Straßenverkehr vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen stattfinden.

Stadtteil-Bibliotheken Mundenheim und Gartenstadt öffnen später

Die Stadtteil-Bibliotheken Mundenheim und Gartenstadt öffnen am Dienstag, 15. September 2020, erst am Nachmittag und sind von 13 bis 17 Uhr beziehungsweise 13 bis 18 Uhr erreichbar.