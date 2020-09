Rheinstetten – Zeugenaufruf nach Unfall: Wer hatte grün?

Karlsruhe (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen gegen 05:50 Uhr kam es in

Rheinstetten im Einmündungsbereich der Bundesstraße 36, und der Zufahrt zum

Messering, zu einem Unfall bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Der

angerichtete Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Ein 44-Jahre alter Ford- Fahrer fuhr die B 36 in Richtung Karlsruhe und

passierte nach eigenen Angaben die Ampelanlage in Höhe der Einmündung Messering

bei Grünlicht. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 19-Jähriger die B 36 kommend in

Fahrtrichtung Rastatt. Im Einmündungsbereich kam es beim Abbiegevorgang des

19-Jährigen in den Messering zwischen beiden Fahrzeugen zu einer Kollision.

Beide Unfallbeteiligten gaben an bei grün über die Kreuzung gefahren zu sein und

waren sich nicht einig.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit

dem Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243 32000 in Verbindung zu

setzen.

Karlsruhe -Diebstähle durch Trickbetrüger

Karlsruhe (ots) – Am Mittwochmittag verschafften sich Trickbetrüger unter einem

Vorwand Zugang zu zwei Wohnungen in Karlsruhe und erbeuteten Wertgegenstände.

Im ersten Fall erschlich sich ein falscher Stadtwerkemitarbeiter um 12.05 Uhr

den Zugang in die Wohnung eines Ehepaars in der Leopoldstraße. Beim Verlassen

der Räume steckte er unbemerkt Münzgeld vom Küchentisch und einen Stoffbeutel

mit diversen Ausweispapieren und Bankkarten aus dem Wohnzimmer der geschädigten

Eheleute ein. Die Bestohlenen beschrieben den Täter als ungefähr 30 bis 35 Jahre

alt, 175 bis 180 cm groß, schlank, mit schwarzen kurzen Haaren, Dreitagebart und

dunklem Teint, bekleidet mit einem grünen T-Shirt und blauer Jeans. Er sprach

deutsch und trug einen schwarzen Rucksack mit grüner Rückansicht bei sich.

Im zweiten Fall gab sich gegen 14.45 Uhr ein unbekannter Täter als

Zeitungsverkäufer aus und gelangte unter diesem Vorwand in die Wohnung einer

56-jährigen Frau in der Zähringerstraße. Dort stahl er ein Mobiltelefon und

einen Geldbeutel, bevor er die Wohnung wieder unbehelligt verließ. Die

bestohlene Frau beschrieb den Täter als ungefähr 25 bis 30 Jahre alt, rund 175

cm groß, von südländischem Aussehen und bekleidet mit einer blauen Jeans. Er

soll einen auffälligen blauen Rucksack getragen haben.

Es ist nicht auszuschließen, dass beide Taten von ein und demselben

Tatverdächtigen verübt wurden. Nachdem sich bereits am Montag falsche

Stromableser Zugang in eine Wohnung in Oberreut erschlichen hatten und dort

Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro stahlen, rät die Polizei dringend

dazu, niemals Fremde in Haus oder Wohnung zu lassen und sich von Ablesediensten

konsequent die Ausweise vorzeigen zu lassen. Im Zweifel hilft auch eine

telefonische Rückfrage beim jeweiligen Versorgungsanbieter.

Bruchsal – Unbekannte zünden mehrere Baumstämme an – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Durch einen aufmerksamen Radfahrer wurde am Mittwochabend

gegen 19:45 Uhr, oberhalb des Bruchsaler Campingplatzes in Richtung Steinbruch,

mehrere brennende Baumstämme gemeldet. Da die Stämme in einem Abstand von zirka

zwei Meter voneinander entfernt lagen, handelt es sich hier vermutlich um eine

Brandstiftung. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer durch

Passanten gelöscht werden.

Das Polizeirevier Bruchsal ist nun auf der Suche nach Zeugen, die im Bereich des

Campingplatzes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der

Telefonnummer 07241 7260 zu melden.

Brand einer Reinigungsmaschine

Karlsruhe (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Donnerstagmorgen

gegen 09.45 Uhr in einem Drogeriemarkt eine Reinigungsmaschine in Brand. Der

Brand konnte mittels eines Feuerlöschers durch Mitarbeiter gelöscht werden.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste das Gebäude kurzfristig evakuiert

werden.

Eggenstein-Leopoldshafen – Leichtkraftradfahrer verletzt sich schwer bei Unfall

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein 16 Jahre alter

Leichtkraftradfahrer zu, als er am Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 559

mit seinem Zweirad gegen einen Pkw prallte. Durch den alarmierten Rettungsdienst

wurde der Junge in eine Klinik eingeliefert.

Gegen 15:00 Uhr fuhr der Zweiradfahrer die L 559 von Leopoldshafen kommend in

Richtung Rhein. Den vor ihm langsam fahrenden Pkw der zu diesem Zeitpunkt seinen

Abbiegevorgang nach links starten wollte, erkannte er zu spät. Trotz eines

Ausweichmanövers kollidierte der junge Fahrer mit der linken Fahrzeugseite.

Durch den Aufprall stürzte er zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen

zu. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro

geschätzt.

Betrunken mit dem E-Scooter unterwegs

Karlsruhe (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Beiertheim

ein 32-Jähriger auf einem E-Scooter wegen seiner unsicheren Fahrweise

kontrolliert. Er war deutlich alkoholisiert. Auf dem Polizeirevier wurde ihm

eine Blutprobe entnommen.

Karlsbad – Jugendlicher auf Mountainbike-Trail schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Am Mittwochnachmittag stürzte ein 13-Jähriger

Mountainbike-Fahrer auf einem angelegten Trail in Karlsbad. Der Junge wurde

schwer verletzt, er trug keinen Helm. Er kam zur ärztlichen Versorgung ins

Krankenhaus.