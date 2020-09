Mannheim-Innenstadt: Täter nach Faustschlag flüchtig – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Mittwoch gegen 17:30 Uhr kam es im Bereich U1/U2 an der

Fußgängerampel zu einer Körperverletzung, bei der ein 30-jähriger durch einen

Faustschlag ins Gesicht verletzt wurde. Hiernach kam es zu einem Gerangel, wobei

beide Personen zu Boden gingen. Im Anschluss ging der Täter mit einem Herrenrad

flüchtig. Dieser wird wie folgt beschrieben: männlich, 40-50 Jahre, leichter

Bart, Glatze, südländischer Phänotyp, blaues Shirt, dunkle Hose. Zeugen, die den

Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0621/1258-0 beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden.

Mannheim, B38a: Sattelauflieger verliert Ladung – drei Fahrzeuge beschädigt

Mannheim (ots) – Am Mittwoch gegen 14:45 Uhr verlor ein Sattelauflieger auf der

B38a fünf Spanngurte. Drei nachfolgende Autofahrer erkannten die Hindernisse auf

der Fahrbahn zu spät und überfuhren diese. Hierbei wurden an allen drei

Fahrzeugen die Reifen beschädigt, weshalb diese abgeschleppt werden mussten. Der

Fahrer des LKWs konnte ausfindig gemacht werden. Der Sachschaden beläuft sich

auf mindestens 450 EUR.

Mannheim-Fahrlach: Brand einer Gartenhütte – Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots) – Nach Brand einer Gartenhütte am Donnerstagmorgen waren die

Löscharbeiten gegen 11:30 Uhr abgeschlossen. Die Fahrlachstraße wurde wieder

freigegeben.

Die Brandermittler des Polizeipostens Neuostheim haben die Ermittlungen zur

Ursache aufgenommen. Die baufällige und leerstehende Gartenhütte brannte

vollständig aus. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

Mannheim: Brand in Geschäft – keine Verletzten – Feuerwehr öffnet mehrere Wohnungen – Schaden ca. 50.000 Euro

Mannheim (ots) – Bei einem Brand in einem Geschäft im Erdgeschoss eines

Mehrfamilienhauses in der Mannheimer Straße am Donnerstagmorgen gegen 10.45 Uhr

entstand Sachschaden von ca. 50.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Nach

den bisherigen Erkenntnissen dürfte der Brand durch einen technischen Defekt an

einem Drucker ausgelöst worden sein. Durch die Rauchentwicklung wurde das

Treppenhaus und die darüber liegenden Wohnungen verraucht. Die Feuerwehr öffnete

die darüber liegenden Wohnungen, Personen wurden keine angetroffen. Derzeit

laufen die Entlüftungsmaßnahmen durch die Feuerwehr. Die weiteren Ermittlungen

führt das Kriminalkommissariat Mannheim.

Mannheim-Fahrlach: Brand einer Gartenhütte – Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots) – Am Donnerstagmorgen wurden Zeugen auf hohe Rauchsäulen im

Bereich Fahrlach aufmerksam und alarmierten daraufhin Polizei und Feuerwehr.

Kurz darauf, gegen 10 Uhr, wurde eine brennende Gartenhütte in der

Fahrlachstraße druch die Einsatzkräfte lokalisiert. Die Löscharbeiten der

Feuerwehr dauern derzeit an. Die Fahrlachstraße bleibt während der

Einsatzmaßnahmen gesperrt.