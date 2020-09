Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis: Kuh und Besitzer gesucht – Wer kann Hinweise geben?

Laudenbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein aufmerksamer Jäger wurde über eine

Wildkamera auf eine freilaufende Kuh aufmerksam, die offenbar seit mehreren

Tagen ausgerissen ist. Die „Rumtreiberin“ ist noch immer auf freiem Fuß und

bewegt sich nach ersten Erkenntnissen im Bereich der Gewanne Tauenberg,

Bannholz, Ehrenberg und Zwicklich hinter den Weinbergen und dem Friedhof

Laudenbach in Richtung Heppenheim. Neben der einfarbigen Kuh wird aber auch der

Besitzer gesucht – offenbar blieb das Verschwinden der Dame bislang unbemerkt.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Tieres oder zum Besitzer geben

können, werden gebeten, sich unter 06201 71207 an die Beamten des Polizeipostens

Hemsbach zu wenden.

Die Polizei bittet zudem um Vorsicht: Nähern Sie sich dem freilaufenden Tier

nicht näher als nötig. Bei einer Sichtung informieren Sie umgehend die Polizei.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit zwei Verletzten

Eberbach (ots) – Am 10.10.2020 gegen 12:20 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Neuer

Weg/Wilhelm-Blos-Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Der

46-jährige Fahrer eines VW UPs wollte aus der Straße Neuer Weg in die

Wilhelm-Blos-Straße abbiegen, erkannte einen herannahenden VW Golf zu spät und

kollidierte mit diesem. Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Zusammenstoß

verletzt und kamen mit Rettungswägen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die freiwillige Feuerwehr Eberbach

beseitigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 17.000 EUR.

A61, Speyer, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Unfall auf A61

A61, Speyer, Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochabend kam es um

19:30 Uhr auf der Autobahn 61 zwischen dem Rastplatz Binshof und dem

Autobahnkreuz Speyer zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem hoher Sachschaden

entstand. Ein 74-jähriger Fahrer eines Imbiss-Wagen musste aufgrund eines

Reifenschadens am rechten Fahrbahnrand halten. Dabei sicherte er das

Pannenfahrzeug mit dem Warndreieck ab. Eine 47-jährige SUV-Fahrerin erkannte die

Gefahrenstelle zu spät und konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht

mehr vermeiden. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge total

beschädigt. Glücklicherweise wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt. Es

entstand ein Sachschaden von mindestens 70.000 Euro. Während der Unfallaufnahme

sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste der rechte und mittlere

Fahrstreifen bis 23:15 Uhr gesperrt werden.

Dossenheim, BAB 5: Nach rücksichtslosem Fahrmanöver Unfallflucht – Zeugen gesucht

Dossenheim (ots) – Am Mittwoch gegen 06:30 Uhr soll es nach einem

rücksichtslosen Fahrmanöver eines bislang unbekannten Autofahrers auf der A5

zwischen Dossenheim und Ladenburg zu einem Verkehrsunfall gekommen sein. Ein

20-jähriger befuhr mit seinem VW Golf den rechten Fahrstreifen der A5 in

Richtung Weinheim, als sich zwischen der Anschlussstelle Dossenheim und der

Anschlussstelle Ladenburg ein dunkles Fahrzeug zügig von hinten näherte. Der

Unbekannte überholte den Golf-Fahrer und soll diesem hierbei seitlich so nahe

gekommen sein, dass er auf den Standstreifen ausweichen musste und mit der

Leitplanke kollidierte. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher. Es

entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 EUR. Zeugen, die den Unfall

beobachtet habe, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/47093-0 bei

dem Verkehrsdienst Mannheim zu melden.

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Auto zerkratzt, hoher Sachschaden – Zeugen gesucht

Wiesloch (ots) – Am 09.09.2020 zwischen 06:30 Uhr und 16:00 Uhr wurde auf dem

Parkplatz des Landratsamts Wiesloch ein geparkter roter Skoda auf der

Fahrerseite durch einen bislang unbekannten Täter stark zerkratzt. Der Schaden

an dem Fahrzeug beläuft sich auf 5.000EUR. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen

gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 beim

Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vor Polizeikontrolle geflüchtet und unter Alkoholeinwirkung Unfall verursacht – Auto Totalschaden

Mannheim (ots) – Weil ein 25-jähriger Autofahrer am Mittwoch gegen 22.20 Uhr

unter Alkoholeinwirkung am Steuer seines Autos saß, flüchtete er offenbar beim

Erkennen eines Streifenwagens der Polizei in die Mühltalstraße. Dort kam von der

Straße ab, beschädigte einen Holzzaun und blieb schließlich an einem Baum auf

einem Gartengrundstück zum Stehen. Durch den Aufprall lösten die Airbags im

Fahrerraum aus, der Fahrer sowie sein Beifahrer blieben unverletzt, an dem Auto

entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Ein Alkohol- und ein

Drogentest verliefen positiv, weshalb dem Fahrer auf dem Polizeirevier durch

einen Arzt Blutproben entnommen wurden. Der Führerschein wurde sichergestellt,

die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Sinsheim.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus – Bewohnerin unverletzt

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein technischer Defekt an einem Kühlschrank in

der Küche einer Wohnung im 3. OG eines Mehrfamilienhauses in der

Julius-Becker-Straße führt am Mittwoch gegen 19.45 Uhr zu einem Brand. Nachdem

die Bewohnerin einen Knall vernahm und eine Stichflamme aus dem Kühlschrank

bemerkte, verständigte sie sofort über den Notruf die Leitstelle der Feuerwehr.

Die Freiwillige Feuerwehr Leimen rückte mit vier Fahrzeugen und 17 Wehrmännern

an und hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Anschließend wurde das Treppenhaus

durchgelüftet. Die Bewohnerin blieb unverletzt. Die Höhe des entstandenen

Sachschadens steht noch nicht fest. Die weiteren Ermittlungen führt der

Polizeiposten Leimen.

Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch kam es gegen

10:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Hölderlinstraße in Leutershausen zu einem

Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher anschließend einfach das Weite suchte.

Ein 81-jähriger VW-Fahrer beschädigte beim Ausparken einen geparkten Toyota. Ein

Zeuge beobachtete den Vorfall, sodass der Unfallverursacher rasch festgestellt

werden konnte. Der Sachschaden beträgt rund 3.500EUR.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: E-Bike entwendet – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein bislang unbekannter Täter hat am

Dienstag zwischen 15:15 Uhr und 15:45 Uhr in der Fußgängerzone/Mannheimer Straße

ein mit einem Bügelschloss gesichertes E-Bike entwendet. Bei dem E-Bike handelt

es sich um ein Rad der Marke Kalkhoff in der Farbe schwarz. Der Neupreis lag bei

2.300EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der

Telefonnummer 06202-2880, zu melden.