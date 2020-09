Heidelberg: 15-jährige Fußgängerin mit Kopfhörer bei Unfall mit Straßenbahn leicht verletzt

Mannheim (ots) – Bei einem Zusammenprall mit einer Straßenbahn am Mittwoch um

16.45 Uhr in der Rohrbacher Straße/Höhe Poststraße wurde eine 15-jährige

Fußgängerin glücklicherweise nur leicht verletzt. Nach den bisherigen

Unfallermittlungen trug die Jugendliche einen Kopfhörer und schaute beim

Überqueren der Gleise auf ihr Handy. Dies hatte zur Folge, dass sie den

akustischen Warnton und die die Warnlichter an dem Übergang zur Poststraße nicht

wahrnahm. Die in Richtung Bismarckplatz fahrende Fahrerin der Straßenbahn

leitete eine Sofortbremsung ein, konnte die Berührung aber nicht mehr

verhindern. Die 15-Jährige wurde an der Unfallstelle durch einen Notarzt

versorgt und anschließend vorsichthalber mit einem Rettungswagen in eine Klinik

gebracht. Nach ambulanter Behandlung wurde sie von einem Erziehungsberechtigten

abgeholt. Der öffentliche Nahverkehr war bis 17.18 Uhr eingestellt, es wurde ein

Ersatzverkehr eingerichtet. Die weiteren Unfallermittlungen führt die

Verkehrspolizei Heidelberg.

Heidelberg-Bergheim: Gefährdung des Straßenverkehrs – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Eine 62-jährige Opelfahrerin hielt am Dienstagabend gegen

21:15 Uhr vor einer Grundstückeinfahrt in der Mittermaierstraße um ein

geschlossenes Hoftor zu öffnen. Als der Beifahrer hierfür gerade aus dem

Fahrzeug aussteigen wollte, beschleunigte ein silberner oder silbergrauer

Kleinwagen urplötzlich und scherte über den Geh- und Radweg aus um an dem Opel

vorbeizufahren. Anschließend scherte der ungeduldige Raser wieder auf die

Fahrbahn ein und stieß beinahe mit einem anderen Auto, das in dieselbe Richtung

fuhr, zusammen. Hierauf flüchtete der Unbekannte. Das Polizeirevier

Heidelberg-Mitte sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachteten oder ebenfalls

gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter 0621 99-1700 an die Ermittler

zu wenden.