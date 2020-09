Brand

Eisenberg – Am 09.09.20, gegen 16:38Uhr, geriet bei einer Firma in der Industriestraße eine Filteranlage an mehreren Stellen in Brand. Ein Großaufgebot an Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Es entstand im Bereich des Daches Gebäudeschaden, verletzt wurde niemand. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfallflucht

Eisenberg – Am 09.09.20, gegen 16:00Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher wollte am Fahrbahnrand einparken und kündigte dies undeutlich an. Dies hatte zur Folge, dass die nachfolgende Fahrzeugführerin ihren PKW zurücksetzen musste und gegen den dahinter, verkehrsbedingt wartenden, PKW stieß. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Kirchheimbolanden – In der Zeit vom 08.09.20, 15:00Uhr, bis zum 09.09.20, 14:00Uhr, ereignete sich in der Danziger Straße eine Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher streifte einen ordnungsgemäß geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.