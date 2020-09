Verkehrsunfall mit Flucht

Mainz (ots) – Mittwoch, 09.09.2020, 07:30 Uhr

Ein 18-Jähriger fährt mit seinem Auto in den Kreisverkehr der L 426 aus Richtung

Lerchenberg ein. Ein Auto, das aus Richtung Essenheim kommt, nimmt ihm die

Vorfahrt, so dass es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen kommt. An dem

Auto des 18-Jährigen entsteht ein Sachschaden. Der Fahrer des anderen Autos

entfernt sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Es handelt sich um einen

cremefarbenen VW Caddy. Angaben zum Fahrer kann der 18-Jährige nicht machen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Länderübergreifende Übung der Maritimen Einsatzgruppen der Wasserschutzpolizeien Rheinland-Pfalz und Hessen in Mainz

Mainz (ots)

Am 9. und 10. September 2020 trainierten die Maritimen Einsatzgruppen (MEG´ en) der Wasserschutzpolizeien Rheinland-Pfalz und Hessen im Rahmen einer gemeinsamen Übung verschiedene Taktiken und Manöver. Zum Abschluss der zweitägigen Veranstaltung besuchte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten vor den Toren der Landeshauptstadt Mainz und verschaffte sich hautnah ein Bild vom taktischen Vorgehen bei der Bewältigung einer fiktiven Einsatzlage zu Wasser. Neben Innenminister Roger Lewentz waren aus Rheinland-Pfalz auch der Polizeivizepräsident des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik, Andreas Sarter, und der stellvertretende Leiter der Abteilung Wasserschutzpolizei, Stefan Heimes, anwesend.

Die Maritime Einsatzeinheit (MEE):

Um den gestiegenen Anforderungen der Wasserschutzpolizei bei größeren Einsatzlagen auf dem Wasser gerecht zu werden, haben sich im November 2016 die Wasserschutzpolizeien der Länder Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg darauf verständigt, mit ihren MEG´ en in einer MEE länderübergreifend zusammenzuarbeiten. Zum Einsatz kommt diese Einheit beispielsweise bei Veranstaltungen, Versammlungen, grenzpolizeilichen Einsätzen, besonderen Schadenslagen oder Staatsbesuchen. Neben Einsätzen im eigenen Bundesland war die MEG Rheinland-Pfalz, die organisatorisch der Abteilung Wasserschutzpolizei des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik angegliedert ist, bisher unter anderem beim G 20 Gipfel in Hamburg oder im Rahmen von Castor-Transporten im Einsatz.

„Polizeiliches Vorgehen zu Wasser bedarf einer hohen Spezialisierung. Das taktische Vorgehen im Verbund muss intensiv geübt werden. Ich bin beeindruckt, mit welcher Professionalität die Kolleginnen und Kollegen auf dem Wasser agieren; dieses Niveau kann nur durch regelmäßiges Training erreicht werden“, so Innenminister Roger Lewentz. Die Trainings finden in regelmäßigen Abständen statt; die drei Bundesländer wechseln sich mit der Organisation ab.

Handtasche aus Auto entwendet

Mainz (ots) – Mittwoch, 09.09.2020, 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Am Mittwochabend schlagen unbekannte Täter die Beifahrerscheibe eines in der

Wallstraße geparkten Fahrzeuges ein. Sie entwenden eine Handtasche mit

Ausweispapieren, Powerbank und Lesebrille aus dem Fußraum.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Trickdiebstahl – 94-Jähriger wird beim Geld wechseln betrogen

Mainz (ots) – Mittwoch, 09.09.2020, 09:35 Uhr

Am Mittwochmorgen möchte ein 94-Jähriger gerade aus seinem Auto in der Breiten

Straße aussteigen. Ein ihm unbekannter Mann tritt an seine Fahrertür und fragt,

ob er einen Geldschein wechseln könne. Der 94-Jährige legt seine Geldbörse kurz

in den Fußraum des Autos, um nach Kleingeld zu suchen und tauscht dann den

Schein gegen Münzen. Als er kurz darauf einkaufen geht, fällt ihm auf, dass sein

gesamtes Scheingeld in Höhe eines dreistelligen Betrages entwendet wurde.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Mainz-Saarstraße (ots) – Abgelenkt von einer vermeintlichen Wespe im PKW

verursachte ein 45-Jähriger aus Gau-Algesheim gegen 16:40 Uhr einen

folgeschweren Verkehrsunfall mit drei zum Teil schwer verletzten Personen in der

Saarstraße stadtauswärts kurz hinten dem Europakreisel. Zum Zeitpunkt des

Unfalls staute sich der Verkehr auf der Saarstraße. Der 45-Jährige bemerkte dies

zu spät und fuhr auf den vor ihm wartenden PKW auf. Durch den Aufprall wurden

zwei weitere PKW ineinandergeschoben. Insgesamt waren vier Fahrzeuge in den

Unfall involviert und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden

wird auf ca. 42.500EUR geschätzt. Neben dem Unfallverursacher verletzten sich

drei weitere Personen (keine lebensgefährlichen Verletzungen). Die medizinische

Versorgung erfolgt in den beiden Mainzer Krankenhäusern. Für die Dauer der

Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn war die Saarstraße zwischen

Europakreisel und der Auffahrt zur BAB 60 für ca. 3 Stunden voll gesperrt.