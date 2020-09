Worms – Diebstähle aus Kraftfahrzeugen

Worms (ots) – Schützen Sie ihren PKW und ihre Wertsachen vor Dieben

Mit Beginn der dunkleren Jahreszeit häufen sich Autoaufbrüche durch Einschlagen

der Fahrzeugscheiben. Die Täter werden dabei in der Regel von sichtbaren

Wertgegenständen im Fahrzeuginnenraum angelockt. Seit Anfang September wurden

bereits fünf Anzeigen aufgenommen. Die Tatorte befinden sich überwiegend im

Stadtzentrum (Adenauerring, Goethestraße, Nibelungenring, Thomasstraße), aber

auch auf dem Parkplatz des Hauptfriedhofs (Eckenbertstraße). Die Kriminalpolizei

rät:

Parken Sie Ihr Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und wenn möglich belebten Straßen.

Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera, Bargeld) oder Handtaschen sichtbar im Auto liegen.

Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug.

Sollten Sie zu den zurückliegenden Taten Hinweise geben können, oder sonstige

verdächtige Wahrnehmungen machen, melden Sie sich bitte bei Ihrer Polizei Worms

unter 06241-852-0.

Worms – Fußgängerin bei Unfall auf Zebrastreifen verletzt

Worms (ots) – Am gestrigen Morgen, kurz nach 08:00 Uhr wird eine Fußgängerin auf

dem Fußgängerüberweg in der Eckenbertstraße von einem PKW angefahren und

verletzt. Die 45-jährige Wormserin möchte die Fahrbahn auf dem Fußgängerüberweg

in Richtung Theodor-Heuss-Straße überqueren. Der 75-jährige Autofahrer, der in

Richtung Gaustraße unterwegs ist, übersieht die von rechts kommende Frau auf dem

Zebrastreifen und fährt diese um. Schwer verletzt, unter anderem an Kopf und

Oberkörper, wird sie ins Klinikum gebracht.

Widerstand mit drei leichtverletzten Polizeibeamten

Worms (ots) – Am Mittwoch gegen 17:15 wurde eine Streife zu Streitigkeiten in

die Martinsgasse in Worms gerufen. Der Anrufer gibt an, dass er ein Pärchen, das

derzeit keine eigene Wohnung habe, in seiner freistehenden Wohnung für ein paar

Tage übernachten lassen würde. Da es in den letzten Tagen jedoch immer wieder zu

Streitigkeiten zwischen dem Pärchen und den Nachbarn kam, sollte die Polizei zu

Hilfe kommen und vermitteln. Direkt bei der ersten Kontaktaufnahme zeigte sich

die 34-jährige männliche Person verbal aggressiv. Auch auf mehrmaliges

beruhigendes Einreden reagiert dieser nicht. Als die Person hörbar anfängt in

der Wohnung zu randalieren wird erneut das Gespräch gesucht. Dabei greift der

Beschuldigte den Arm eines Polizeibeamten und versucht diesen in die Wohnung zu

ziehen. Es kommt nun zu einer Widerstandshandlung, bei der auch der Taser

zweimal angedroht werden muss. Der Beschuldigte wird daraufhin zu Boden gebracht

und fixiert. Die immer wieder ihrem Freund zu Hilfe kommende 21-jährige

Lebensgefährtin muss ebenfalls fixiert werden. Es kommt mit ihr ebenfalls zu

Widerstandshandlungen. Beide Beschuldigten werden im Anschluss, zwecks weiterer

Maßnahmen, auf hiesige Dienststelle verbracht. Die Entnahme einer Blutprobe

wird, für beide stark alkoholisierten und unter Betäubungsmitteln stehenden

Beschuldigten, durch die Staatsanwaltschaft angeordnet. Drei Polizeibeamte

wurden bei den Maßnahmen leicht verletzt. Sie können ihren Dienst jedoch

fortsetzen.