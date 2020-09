Nach Körperverletzung und Sachbeschädigung ins Gewahrsam

Kaiserslautern (ots) – Ein Randalierer wurde in der Nacht zum Donnerstag in der

Slevogtstraße der Polizei gemeldet. Als die Beamten dort eintrafen, waren nur

noch die Zeugen vor Ort.

Sie gaben an sich mit einem 23-jährigen Mann und dessen 47-jährigen Freund

gestritten zu haben. In Folge des Streits kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen

einem der Anwesenden und dem 47-Jährigen. Als die beiden Männer nach der

Auseinandersetzung weggingen, hatte der 23-Jährige anscheinend noch nicht genug

Frust abgebaut.

Diesen ließ er dann an den Scheibenwischern von drei Autos raus. Er riss sie ab.

Die Polizei konnte beide Männer antreffen. Sie wurden in Gewahrsam genommen.

Dort blieben sie mit richterlichem Beschluss bis zum nächsten Morgen. Auf die

Beiden kommt neben einer Anzeige wegen Körperverletzung, auch noch eine Anzeige

wegen Sachbeschädigung zu. |elz

Teures Fahrrad gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Vom Gelände des Westpfalzklinikums haben Unbekannte am

Dienstag ein Fahrrad im Wert von mindestens 3.300 Euro gestohlen. Das blau /

schwarze Mountainbike der Marke Centurion war mit einem Schloss gesichert. Es

stand im Wirtschaftshof des Klinikums. Die Polizei ermittelt wegen des

Diebstahls. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben

können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Unfallflucht: Polizei sucht Fahrer eines Kleintransporters

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich der Fahrer eines weißen Kleintransporters hat

am Mittwoch in Erfenbach einen Unfall verursacht. Die Polizei ermittelt wegen

Fahrerflucht und bittet um Hinweise.

Die Beamten gehen aktuell davon aus, dass der Fahrer des Wagens zwischen 14 Uhr

und 15.30 Uhr in der Werksstraße ein parkendes Auto touchierte. An dem Auto

entstand Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 5.000 Euro schätzt. Ohne

sich darum zu kümmern, fuhr der Verantwortliche weg. Durch einen Anwohner konnte

der Hinweis auf einen weißen Kleintransporter erlangt werden. Zeugen, die

weitere Hinweise geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Junger Ladendieb will flüchten

Kaiserslautern (ots) – Ein 18-Jähriger ist am Mittwochvormittag bei einem

Diebstahl in einem Geschäft in der Fußgängerzone erwischt worden.

Der junge Mann zog einen Kapuzenpullover unter seiner normalen Oberbekleidung

an. Er ging damit am Kassenbereich vorbei ohne zu bezahlen. Als er das Geschäft

verlassen wollte löste er Alarm aus. Der Beschuldigte floh in Richtung

Fackelstraße.

Der Ladendetektiv und ein weiterer Mitarbeiter des Bekleidungsgeschäftes nahmen

die Verfolgung auf. Sie konnten den mutmaßlichen Dieb einholen und hielten ihn

an. Der 18-Jährige setzte sich zur Wehr. Er schlug und trat gegen die beiden

Männer. Dem 25-jährigen Detektiv gelang es, den Tatverdächtigen zu Boden zu

bringen. Der spuckte daraufhin den zweiten Verfolger an.

Zwei Mitarbeiter der Ordnungsbehörde, die zufällig in der Nähe waren, eilten den

Männern zu Hilfe. Gemeinsam hielten sie den Beschuldigten bis zum Eintreffen der

Polizei fest. Verletzt wurde bei der Aktion niemand.

Die Einsatzkräfte brachten den Heranwachsenden zur Dienststelle. Da der

18-Jährige bereits mehrfach als Konsument von Betäubungsmitteln aufgefallen war,

ordnete eine Richterin die Entnahme einer Blutprobe an.

Auf den Mann kommt eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls zu. |mhm

Katalysator gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Wieder wurde im Stadtgebiet (wir berichteten mehrfach)

der Katalysator eines Autos gestohlen. Die Diebe sahen es auf einen VW Polo ab.

Der Wagen parkte in der Leibnizstraße auf dem Betzenberg. Fachmännisch machten

sich Unbekannte an dem Fahrzeug zu schaffen und montierten den Katalysator ab.

Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 500 Euro. Die Beamten bitten um

Hinweise. Wem ist am Wochenende Verdächtiges aufgefallen? Hinweise nimmt die

Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2250 entgegen. |erf

Käse-Umtausch

Kaiserslautern (ots) – Ein 24-Jähriger hat am Mittwoch in einem

Lebensmittelmarkt im Stadtgebiet versucht mit einem alten Kassenzettel vier

Packungen Käse gegen Bargeld umzutauschen. Den Käse nahm der Mann aus einem

Kühlregal. Mit einem alten Einkaufsbeleg marschierte er sodann zur Kasse, um

dort die Käsepackungen umzutauschen. Der mutmaßliche Schwindel flog auf. Gegen

den 24-Jährigen wurde Strafanzeige wegen des Verdachts des Betrugs erstattet.

|erf

Alkohol auf Spielplatz konsumiert

Kaiserslautern (ots) – Der Polizei sind am Mittwochmittag zwei junge Erwachsene

aufgefallen, die auf einem Spielplatz in der Kanalstraße Alkohol konsumierten.

Die Fußstreife wollte sie einer Personenkontrolle unterziehen. Beim Herantreten

an die Personen steckte der Mann etwas hinter sich in den Sandkasten.

Die Beamten stellten an der Stelle ein Tütchen fest. Aufgrund von Geruch, Farbe

und Zusammensetzung vermuteten die Polizisten, dass es sich hierbei um

Amphetamin handelt. Der 25-jährige Mann und seine 28-jährige Bekannte

bestritten, das Päckchen dort versteckt zu haben.

Im weiteren Verlauf wurden beide Personen durchsucht und ihre Personalien

festgestellt. Sie wurden aufgefordert die Örtlichkeit zu verlassen.

Ein nachfolgender Schnelltest des gefundenen Päckchens auf der Dienststelle

bestätigte den Verdacht auf Amphetamin. Gegen den 25-Jährigen wird nun

zusätzlich wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. |elz

Taschendieb nutzt Gelegenheit

Kaiserslautern (ots) – Ein Taschendieb hat am Mittwochmittag in einem Geschäft

am Fackelrondell zugeschlagen.

Wahrscheinlich beim Stöbern in der Ware ließ eine 74-Jährige ihre Handtasche für

kurze Zeit unbeaufsichtigt neben sich auf dem Boden stehen. Diesen Moment nutzte

der Dieb und griff sich den Geldbeutel – und mit ihm circa 200 Euro Bargeld und

den Personalausweis.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang erneut an alle Taschen-Nutzerinnen

und -Nutzer: Lassen Sie Ihre Tasche nicht unbeaufsichtigt! Das gilt insbesondere

an Orten, an denen fremde Menschen in Ihrer Nähe sind. Dieben genügt ein kurzer

Moment der Unaufmerksamkeit – und schwupps, haben sie sich den Geldbeutel

geschnappt, ohne dass Sie es mitbekommen. |elz

Fahrrad gestohlen – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Ein Fahrraddieb hat am Dienstagnachmittag auf dem

Parkplatz des Freibades „Waschmühle“ zugeschlagen.

Dort parkte gegen 14 Uhr eine 49-Jährige ihren Pkw mit einem Fahrradträger. Auf

dem Träger war das Mountainbike mit Fahrradschloss und Reifenschlaufen

gesichert.

Als sie gegen 18:30 Uhr zurückkam, war das Fahrrad verschwunden. Das

Mountainbike der Marke „Carver“ ist lila/weiß lackiert und trägt einen Aufkleber

von „Fahrrad Kalker XXL“.

Zeugen, die etwas zum Verbleib des Fahrrads sagen können oder am

Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz etwas beobachtet haben werden gebeten sich

bei der Polizei zu melden. Die Telefonnummer lautet 0631 369-2150. |elz

Enkeltrick-Anrufer blitzen bei Senioren ab

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) – Betrüger haben am Mittwoch mehrfach

versucht, mit dem bekannten Enkeltrick ältere Menschen übers Ohr zu hauen.

Am späten Vormittag versuchten es die Täter zunächst bei einer 93-Jährigen aus

dem Landkreis. Die Anruferin gab sich als Enkelin der Seniorin aus und

berichtete von einem Unfall, in den sie angeblich verwickelt sei. Die alte Dame

durchschaute den Trick aber sofort und legte einfach auf.

Nachmittags rief ein Mann bei einer 77 Jahre alten Frau aus Kaiserslautern an.

Er gab sich ihr Neffe aus und verwickelte die Rentnerin in ein Gespräch. Die

„Tante“ wurde misstrauisch und beendete das Gespräch bevor der Anrufer

irgendwelche Forderungen stellen konnte.

Auch bei einer 85-Jährigen aus dem Stadtgebiet hatten die Betrüger kein Glück.

Der Anrufer gab sich als ihr Enkel aus und wollte der älteren Dame einen Besuch

abstatten. Auch in diesem Fall erkannte die Angerufene die Masche und wimmelte

den angeblichen Enkel ab.

Alle drei Damen haben sich richtig verhalten und erstatteten Anzeige bei der

Polizei.

Sollten Sie die Tricks der Betrüger und das richtige Verhalten bei solchen und

ähnlichen Anrufen noch einmal nachlesen wollen, finden Sie weitere Informationen

auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes

(ProPK) unter https://s.rlp.de/93. |mhm