A 6: Grunderneuerung zwischen Frankenthal und Ludwigshafen im Zeitplan

Ludwigshafen / Frankenthal – Die Arbeiten zur Grunderneuerung A 6 zwischen den Anschlussstellen (AS) Frankenthal-Nord und Ludwigshafen-Nord liegen im Zeitplan.

Nachdem die Autobahndämme ertüchtigt sowie Fahrbahn, Bauwerke, Schutzplanken und Markierung seit Mai erneuert wurden, kann der neu sanierte Streckenabschnitt in Fahrtrichtung Mannheim voraussichtlich ab dem 14. September 2020 wieder für den Verkehr freigegeben gegeben werden. Anschließend wird mit dem Abbau der Baustellenverkehrsführung auf der Gegenseite begonnen.

Im Zuge des Rückbaus der vorgenannten Baustellenverkehrsführung werden die Schutzplankensysteme in den Mittelstreifenüberfahrten geschlossen sowie Abschlussarbeiten an einem Unterführungsbauwerk erledigt. Um diese Arbeiten ausführen zu können, ist es erforderlich, den Verkehr im Bereich der Arbeitsstellen nochmals einzuengen und Teile der Baustellenverkehrsführung in Richtung Saarbrücken vorerst weiter zu nutzen. Nach Abschluss sämtlicher Arbeiten werden alle Verkehrsführungen vollständig abgebaut. Es ist geplant, dass die A 6 voraussichtlich Anfang Oktober 2020 allen Verkehrsteilnehmern wieder ohne Einschränkungen in beiden Fahrtrichtungen zur Verfügung stehen wird.

Das Autobahnamt Montabaur dankt den Verkehrsteilnehmern für ihre Geduld während der Verkehrsbeeinträchtigungen.