Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht –

Fulda – Am Mittwoch (09.09.) kam es zwischen 12:50 Uhr und 13:35 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Pkw Opel sowie ein Pkw Honda parkten nebeneinander auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße „Am Rosenagrten“. Im Unfallzeitraum fuhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug aus der gegenüberliegenden Parklücke heraus und stieß hierbei gegen die Fahrzeughecks der beiden Fahrzeuge. An dem beschädigten Honda konnte blaue Farbe festgestellt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 800 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda, Telefon:0661/105-0.

Fahrerflucht in Philippsthal

Philippsthal. Am Mittwoch (09.09.), zwischen 05:30 Uhr und 14:35 Uhr, parkte ein 36-jähriger Mann aus Philippsthal seinen schwarzen Audi S3 ordnungsgemäß auf dem Mitarbeiterparkplatz des K + S Werks. In dieser Zeit muss ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw aus einer Parklücke ausgeparkt und dabei gegen die Kofferraumklappe des Audi gestoßen sein. Anschließend entfernte sich der Unfallfahrer vom Unfallort ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeidienststelle Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit anschließender Sachbeschädigung

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (09.09.), gegen 11:10 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Bad Hersfelder mit seiner Yamaha die Straße „Unter der Haune“ und wollte auf die Bundesstraße 27 in Richtung Hünfeld fahren. An der Auffahrt hielt er infolge eines STOP-Schildes an. Die hinter dem Motorrad fahrende 59-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld übersah das Anhalten und fuhr mit ihrem VW Polo auf das Kraftrad auf. Daraufhin stieg der 23-jährige Mann von seinem Motorrad und schlug mit der Hand den Spiegel der Fahrerseite des Polos ab. Nach dem Unfall klagte der Motorradfahrer über Rückenschmerzen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Fräsmaschine gestohlen

Flieden – Zwischen Donnerstagabend (03.09.) und Freitagmittag (04.09.) stahlen Unbekannte im Bereich Leimenhof zwischen der A 66 und der Bahnlinie eine Baumstumpffräse der Marke FSI, Modell H 40. Das Werkzeug wiegt ungefähr 150 Kilogramm und wurde vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert. Es hat einen Wert von circa 9.100 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Lager durchwühlt

Fulda – Unbekannte drangen am frühen Mittwochmorgen (09.09.) in ein Mehrfamilienhaus in der Dalbergstraße ein. Im Inneren verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einem Lagerraum und durchwühlten diverse Behältnisse. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen aber nichts.

Mofa gestohlen

Flieden – Unbekannte stahlen zwischen Mittwochmorgen und Mittwochnachmittag (09.09.) in der Bahnhofstraße vom Zweiradabstellplatz des Fliedener Bahnhofs ein Mofa. Das rote Mofa der Marke Herkules Modell Prima 5 war mit einem Fahrradschloss und einer Lenkradsperre gesichert und hat einen Wert von mehreren hundert Euro.

