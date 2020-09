Angriff auf 13-Jährigen, Oberursel (Taunus), An der Brennersmühle Mittwoch, 09.09.2020, gegen 15:30 Uhr

(ka)Am Mittwoch ist ein 13-Jähriger von einem bislang unbekannten Täter in Oberursel (Taunus) angegriffen worden. Der Junge befand sich gegen 15:30 Uhr auf dem Gehweg der Straße „An der Brennersmühle“, als er von dem Angreifer mit Schlägen und Tritten angegriffen worden sein soll. Nach Aussage des 13-Jährigen soll es sich bei dem Täter um einen ca. 16 Jahre alten Jugendlichen mit dunklem Teint gehandelt haben, der etwa 1,80 Meter groß gewesen sein soll. Der Angreifer habe ein weißes T-Shirt mit schwarzer Aufschrift, eine graue Jeans und kurze braune Haare getragen, die nach vorne gekämmt waren. Auffällig soll zudem eine ca. 5cm große Narbe am Kinn des Jugendlichen gewesen sein. Das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion Hochtaunus hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen zum Tathergang unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

Auseinandersetzung zwischen Hundebesitzerin und Spaziergänger, Königstein im Taunus, Falkenstein, Reichenbachweg, Mittwoch, 09.09.2020, gegen 19:40 Uhr

(ka)Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen ist es am Mittwochabend auf einem Waldweg in Königstein im Taunus gekommen. Gegen 19:40 Uhr gerieten nach derzeitigem Ermittlungsstand eine 34-Jährige und ein 60-Jähriger im Reichenbachweg im Ortsteil Falkenstein zunächst in eine verbale Auseinandersetzung aufgrund der augenscheinlich nicht angeleinten Hunde der Frau. In Folge dessen soll die Hundehalterin Beleidigungen gegen den Mann ausgesprochen und versucht haben, ihn körperlich anzugreifen. Der 60-Jährige habe daraufhin die Frau geschlagen und dabei leicht verletzt. Gegen beide Streitkontrahenten wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Harley-Davidson gestohlen, Glashütten, Parkplatz Landesstraße 3024 Mittwoch, 09.09.2020, 16:00 Uhr bis 18:30 Uhr

(ka)Das Motorrad einer 57-Jährigen ist am Mittwochnachmittag von einem Parkplatz bei Glashütten gestohlen worden. Die Geschädigte stellte gegen 18:30 Uhr fest, dass ihre zuvor auf einem Parkplatz an der Landesstraße 3024 abgestellte schwarze Harley-Davidson mit dem amtlichen Kennzeichen „MTK-HD 76“ im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro gestohlen worden war. Die Täter überwanden dazu auf unbekannte Weise das Lenkradschloss, mit dessen Hilfe die 57-Jährige das Motorrad gegen 16:00 Uhr auf dem Parkplatz gesichert hatte. Mögliche Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat der Polizeidirektion Hochtaunus unter der Telefonnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

Ladendieb sieht es auf Parfum ab und verduftet, Königstein im Taunus, Frankfurter Straße, Mittwoch, 09.09.2020, gegen 10:00 Uhr

(ka)Ein unbekannter Täter hat am Mittwochmorgen mehrere Parfumflaschen in Königstein im Taunus gestohlen. Der Ladendieb betrat gegen 10:00 Uhr eine Drogerie in der Frankfurter Straße und steckte aktuellen Ermittlungen zufolge sechs Parfumflaschen im Gesamtwert von rund 1.000 Euro ein. Anschließend verließ er das Ladengeschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Nach Angaben einer Mitarbeiterin soll es sich um einen etwa 1,80 Meter großen Mann mit kräftiger Statur und dunkler Hautfarbe gehandelt haben. Er habe ein rotes T-Shirt, eine kurze Hose und Sportschuhe getragen sowie eine bunte Einkaufstasche mit sich geführt. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 zu wenden.

Verletzter Senior nach Auffahrunfall, Oberursel (Taunus), Bundesstraße 456, Mittwoch, 09.09.2020, gegen 17:00 Uhr

(ka)Bei einem Auffahrunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen, ist ein Senior am Mittwoch bei Oberursel (Taunus) leicht verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 70-jährige BMW-Fahrer gegen 17:00 Uhr die Bundesstraße 456 in Richtung Usingen, als er und ein 30-jähriger Audi-Fahrer auf Höhe der Saalburg verkehrsbedingt bremsen mussten. Eine 53-jährige VW Golf-Fahrerin, die sich hinter dem BMW befand, soll den Bremsvorgang zu spät bemerkt haben und daraufhin mit ihrem Fahrzeug auf den Pkw des 70-Jährigen aufgefahren sein. Durch den Zusammenstoß wurde der BMW des Seniors auf den vor ihm fahrenden Audi geschoben. Der 70-Jährige erlitt in Folge des Unfalls leichte Verletzungen und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Fahrradfahrer stürzt – Pkw-Fahrer flüchtet, Oberursel (Taunus), Hohemarkstraße, Mittwoch, 09.09.2020, gegen 23:45 Uhr

(ka)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ein Fahrradfahrer in Oberursel (Taunus) gestürzt und dabei leicht verletzt worden. Der 53-Jährige befuhr gegen 23:50 Uhr die Marxstraße und bog in die Hohemarkstraße ab. Aktuellen Ermittlungen zufolge soll eine bislang unbekannte Person mit ihrem Pkw von der Lahnstraße in die Hohemarkstraße abgebogen sein und den Radfahrer übersehen haben. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der 53-Jährige und verletzte sich dabei leicht. Aufgrund seiner Verletzungen musste der Geschädigte in einem nahegelegenen Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete vom Ort des Geschehens, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 in Verbindung zu setzen.

Leicht verletzter Radfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw, Oberursel (Taunus), Wallstraße / Bommersheimer Straße, Mittwoch, 09.09.2020, gegen 08:00 Uhr

(ka)Ein 26-jähriger Radfahrer ist am Mittwochmorgen in Oberursel (Taunus) mit einem Pkw zusammengestoßen und dabei leicht verletzt worden. Gegen 08:00 Uhr befuhr ein 37-jähriger Audi-Fahrer die Bommersheimer Straße in Fahrtrichtung Frankfurter Landstraße und überquerte vorfahrtsberechtigt die Kreuzung Bommersheimer Straße/Wallstraße, als der 26-jährige Fahrradfahrer die Kreuzung trotz der für ihn vorhandenen Wartepflicht überquert und das Fahrzeug übersehen haben soll. In Folge dessen stieß der Radfahrer mit dem Audi zusammen und verletzte sich leicht. Anschließend wurde der 26-Jährige zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.