Eine leichtverletzte Person und elf beschädigte Fahrzeuge durch Steine- und Flaschenwerfer in Limburg

Tatort: 65549 Limburg, Schiede, Weiersteinstraße, Bahnhofsplatz. Tatzeit: Mittwoch den 09.09.20 zwischen 14:40 Uhr und 14:50 Uhr. Vorangegangener Sachverhalt: Mittwoch, 09.09.20, 11:40 Uhr – 13:10 Uhr

Der 29-jährige Beschuldigte aus Köln fuhr zunächst mit dem ICE von Frankfurt in Richtung Limburg. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrkarte ist. Im Anschluss sollte er den Zug an der Haltestelle Limburg Süd verlassen. Hierbei weigerte er sich. Es kam zu einer Wiederstandshandlung gegen die Beamten der Bundespolizei. Nach Anzeigenaufnahme der Bundespolizei am Bahnhof im Limburg wurde der Beschuldigte dort entlassen.

Nun lief der Beschuldigte durch die Limburger Innenstadt. Im Bereich Schiede / Am Renngraben kommt es zur ersten Meldung, dass ein Mann mit Gegenständen wirft. Im Bereich des Landgerichts nimmt er Steine auf und wirft diese auf dort geparkte Fahrzeuge. Er tritt auch gegen Fahrzeuge. Auf seinem weiteren Weg Richtung Bahnhof nimmte er sich Glasflaschen vom Lkw eines liefernden Getränkehändler und wirft eine dieser Flaschen in die Beifahrerscheibe eines vorbeifahrenden Fahrzeuges. Die 58-jährige Fahrerin aus Runkel wird durch Glasscherben verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Weitere Flaschen warf der Täter auf Fahrzeuge in einem Innenhof. Auf seinem weiteren Weg in Richtung Bahnhof schubste er eine Frau mit Kleinkind zur Seite und schrie wahllos Passanten an.

Am Bahnhofsvorplatz konnte der Beschuldigte von Polizeibeamten festgenommen werden. Der Täter hatte selbst Verletzungen und wurde im Krankenhaus Limburg behandelt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Im Anschluss wurde er im Psychatischen Krankenhaus in Hadamar untergebracht.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist bekannt, dass eine Geschädigte leicht verletzt wurde. Insgesamt elf Fahrzeuge wurden beschädigt. Möglicher Weise gibt es noch weitere Geschädigte.

Weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Vandalen wüten auf Kirchengelände, Hadamar-Niederhadamar, Mühlenstraße, Dienstag, 08.09.2020, 09.00 Uhr bis Mittwoch, 09.09.2020, 09.00 Uhr

(si)Von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte auf einem Kirchengelände im Bereich der Mühlenstraße in Niederhadamar ihr Unwesen getrieben. Die Vandalen beschädigten hinter einer dortigen Kapelle das mit Steinen gefüllte Gitter einer Sitzbank und entnahmen daraus die Steine. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Feuerwehrgerätehaus, Hünfelden-Dauborn, Lahnstraße, Mittwoch, 09.09.2020, 20.15 Uhr bis Donnerstag, 10.09.2020, 07.30 Uhr

(si)In der Nacht zum Donnerstag hatten es Einbrecher auf ein Feuerwehrgerätehaus in der Lahnstraße in Dauborn abgesehen. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam durch eine Tür Zutritt zu der Fahrzeughalle und entwendeten aus dieser unter anderem eine Teleskopleiter sowie eine Rettungsschere. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Streit eskaliert, Runkel, Im Langgarten, Mittwoch, 09.09.2020, 17.30 Uhr

(si)Am Mittwochnachmittag ist in einem Einkaufsmarkt in der Straße „Im Langgarten“ in Runkel ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Ein 33 und ein 80 Jahre alter Mann waren gegen 17.30 Uhr im Bereich der Bäckerei zunächst in Streit geraten. Im Anschluss soll der 33-Jährige seinem Kontrahenten dann bis zu dessen Auto gefolgt sein und gegen das Fahrzeug des Seniors getreten haben, wodurch an der Fahrertür ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstand. Durch das Einschreiten von Passanten konnten die beiden Männer schließlich getrennt werden. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher scheitern, Limburg, Im Finken, Mittwoch, 09.09.2020, 18.00 Uhr bis 22.15 Uhr

(si)Am Mittwochabend sind Unbekannte in der Straße „Im Finken“ in Limburg bei dem Versuch gescheitert, in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen. Die Täter öffneten zwischen 18.00 Uhr und 22.15 Uhr ein Fenster der Erdgeschoßwohnung. Im Anschluss ergriffen die Einbrecher allerdings die Flucht, ohne die Wohnung betreten zu haben. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.