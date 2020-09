61-jähriger Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Wiesbaden (ots) – Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, 10.09.2020, gg. 14.15 Uhr

(ho)Bei einem schweren Verkehrsunfall ist heute Mittag ein 61-jähriger Fußgänger

beim Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden. Gegen 14.15 Uhr war eine

53-jährige Autofahrerin mit ihrem Ford aus Richtung Theodor-Heuss-Brücke

(Hochkreisel) auf der Wiesbadener Straße in Richtung Johannes-Goßner-Straße

unterwegs. In Höhe der Wiesbadener Straße, Hausnummer 6, verlor die Frau aus

bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen und kam nach links von

der Fahrbahn ab. Dabei erfasste sie den 61-Jährigen, der in diesem Moment an

einer Fußgängerampel wartete. Der Mann wurde durch den Zusammenstoß mit dem Pkw

zu Boden geschleudert und erlitt schwere Kopfverletzungen. Er wurde nach dem

Unfall in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die

Wiesbadener Straße musste für die Unfallaufnahme im Bereich der Einsatzstelle ab

ca. 14.20 Uhr bis 16.00 Uhr in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Mit

der genauen Rekonstruktion des Unfallherganges wurde eine Gutachter beauftragt.

Augenzeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in

Kostheim unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 zu melden.

Versuchter Straßenraub, Wiesbaden, Bleichstraße, Mittwoch, 09.09.2020, 17:15 Uhr

(Fu)Am Mittwochnachmittag kam es in der Bleichstraße zu einem gescheiterten

Handyraub. Ein 12-jähriges Mädchen befand sich am Mittwoch, gegen 17:15 Uhr, zu

Fuß in der Bleichstraße, als sie von einem 13-Jährigen Jungen aufgefordert

wurde, ihr Handy herauszugeben. Fünf weitere Kinder hätten dann das Vorhaben

untermauert, indem sie der Geschädigten an den Haaren gezogen und sie gegen ein

geparktes Fahrzeug gestoßen haben sollen. Die Täter verließen dann ohne Beute

den Tatort in unbekannte Richtung. Bei den Tätern soll es sich um vier Mädchen

im Alter von 12 bis 15 Jahren und um zwei Jungen im Alter von 13 Jahren

gehandelt haben. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Hitlergruß aus Hotelzimmer gezeigt, Wiesbaden, Luisenstraße, Mittwoch, 09.09.2020, gegen 20:45 Uhr

(Fu)Am Mittwoch, 09.09.2020, zeigte eine männliche Person aus dem Fenster eines

Hotels in der Luisenstraße den Hitlergruß. Teilnehmer einer Versammlung, welche

durch die Luisenstraße zogen, meldeten gegen 20:45 Uhr den Vorfall, bei welchem

der Mann die Geste mit lautstarken Rufen unterstrich. Im Rahmen der darauf

eingeleiteten Ermittlungen konnte ein 22-jähriger Hotelgast als mutmaßlicher

Täter ermittelt werden. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verwenden von

Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.

Diebe auf Baustelle, Wiesbaden, Welfenstraße, Dienstag, 08.09.2020 bis Mittwoch, 09.09.2020

(Fu)In der Nacht zum Mittwoch haben bislang unbekannte Täter von einer Baustelle

in der Welfenstraße Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Nach

ersten polizeilichen Ermittlungen gelangten die Täter mutmaßlich in der Zeit von

Dienstag, 17:30 Uhr, bis Mittwoch, 09:15 Uhr, auf das Baustellengelände. Dort

wurden unter anderem aus dem Keller des Rohbaus Baumaschinen und ein

Lasermessgerät entwendet. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen

und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2140

zu melden.

Gescheiterter Nichtentrick, Mainz-Kostheim, Siebenmorgenweg, Mittwoch, 09.09.2020, 09:45 Uhr

(Fu)Gesundes Misstrauen und richtiges Verhalten haben eine Seniorin davor

bewahrt, um 30.000 Euro betrogen zu werden. Gestern meldete sich nämlich die

angebliche Nichte am Telefon und gab an, sich derzeit bei der Gerichtskasse zu

befinden und 30.000 Euro zu benötigen. Die Stimme klang aber gar nicht nach der

Nichte. Die 85-jährige Seniorin forderte die Anruferin nun auf, doch persönlich

vorbeizukommen, um die Sache zu besprechen. Sie hätte jedoch nie eine fremde

Person in die Wohnung gelassen. Alles richtig gemacht! Denn immer wieder gelingt

es geschickten Betrügerinnen und Betrügern, mit dem sogenannten

„Enkeltrick/Nichtentrick“ Beute bei ihren meist betagten Opfern zu machen. Seien

Sie daher immer misstrauisch und überprüfen Sie die Angaben der Anrufer. Scheuen

Sie sich auch nicht im Zweifel die Polizei zu informieren, wenn Sie Hilfe

brauchen. Weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet unter

www.polizei-beratung.de

Einbruch in Pkw, Wiesbaden, Biebricher Allee Mittwoch, 09.09.2020, zwischen 05:45 Uhr und 10:00 Uhr

(Fu)Unbekannte Täter haben am Mittwochmorgen die Beifahrerscheibe eines

geparkten Pkw in der Biebricher Allee eingeschlagen. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand durchwühlten die Unbekannten am Mittwochmorgen, zwischen 05:45

Uhr und 10:00 Uhr, den Innenraum des braunen Audis, ohne Beute zu machen. Die

Täter flüchteten dann in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Diebstahl von Laptop, Wiesbaden, Rheinstraße, Mittwoch, 09.09.2020, 14:20 Uhr

(Fu)Ein unbekannter Täter entwendete am Mittwochnachmittag ein Laptop in der

Rheinstraße. Der Besitzer stand gegen 14:20 Uhr vor einer Bankfiliale in der

Rheinstraße und hatte sein Laptop zwischen seinen Beinen abgestellt. In einem

günstigen Moment klaute der unbekannte Täter den Laptop und flüchtete in

unbekannte Richtung. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim 1.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345 2140 zu melden.

Autofahrer unter Drogeneinwirkung, Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Mittwoch, 09.09.2020, 17:25 Uhr

(Fu)Ein Autofahrer wurde am Mittwochnachmittag in der Schiersteiner Straße

angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Der 30- jährige Wiesbadener befuhr

mit seinem grauen Chevrolet um 17:25 Uhr die Schiersteiner Straße stadteinwärts

und wurde an einer eingerichteten Kontrollstelle aus dem Verkehr gezogen. Bei

der Begutachtung fiel auf, dass er an dem Pkw eine falsche Bereifung montiert

hatte. Der Wiesbadener räumte darüber hinaus auf Befragen ein, Marihuana

konsumiert zu haben, was ein durchgeführter Drogentest bestätigte. Gegen den

Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Diebstahl aus Pkw, Wiesbaden, Grorother Straße, Mittwoch, 09.09.2020, 20:30 Uhr

(Fu)Am Mittwochabend stahl ein unbekannter Täter aus einem grauen Audi Bargeld

in Höhe von ca. 500 Euro. Nach der Tat flüchtete der Täter in unbekannte

Richtung. Der Mann soll 195 cm groß und von kräftiger Gestalt gewesen sein. Er

hatte schwarzes Haar und war sportlich bekleidet. Hinweisgeber werden gebeten

sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 –

2540 in Verbindung zu setzen.

Fahrerin begeht alkoholisiert Sachbeschädigungen, Wiesbaden-Erbenheim, Tempelhofer Straße, Donnerstag, 10.09.2020, 01:40 Uhr

(Fu)In der Nacht zum Donnerstag beschädigte eine Autofahrerin mutmaßlich das

Fahrzeug ihres Ex-Freundes. Die 39-Jährige aus Frankfurt fuhr am Donnerstag

gegen 01:40 Uhr mit ihrem Fahrzeug in die Tempelhofer Straße. Dort beschädigte

sie zunächst einen grauen 5er BMW, indem sie mit ihren Fäusten gegen die

Windschutzscheibe schlug. Anschließend fuhr sie mit ihrem Pkw gleich zweimal

gegen den geparkten Pkw. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Im

Rahmen der Fahndung konnte das Tatfahrzeug in Frankfurt vorgefunden und die

Halterin des BMW an der Halteradresse angetroffen werden. Es erfolgte eine

Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins sowie des Pkw. Ein

Ermittlungsverfahren gegen die 39-jährige Frankfurterin wurde eingeleitet.

Fußgänger bei Unfall schwer verletzt, Wiesbaden, Frankfurter Straße, 09.09.2020, 20:45 Uhr

(Fu)Am Mittwochabend wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in der

Frankfurter Straße schwer verletzt. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen lief

der 36-jährige Fußgänger gegen 20:45 Uhr von links nach rechts über die

Fahrbahn. Auf der rechten Fahrbahn kam es dann zur Kollision mit einem roten

Renault Clio. Der 36-jährige Fußgänger wurde hierbei schwer, aber nicht

lebensgefährlich verletzt. Er wurde in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht.

Der 58- jährige Clio Fahrer aus Wiesbaden blieb unverletzt. Bei den

Unfallbeteiligten wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Renault Clio wurde

sichergestellt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem 1.

Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 2140 in Verbindung

zu setzen.

Rheingau-Taunus-Kreis

Schreckschusswaffe bei Streit eingesetzt, Taunusstein, Am Marktplatz, Mittwoch, 09.09.2020, 21.30 Uhr

(mhe)Am Mittwochabend fiel in Taunusstein im Rahmen einer Auseinandersetzung ein

Schuss. Ein 31-jähriger Mann aus Taunusstein geriet in Wehen, in der Straße „Am

Marktplatz“, in einen zunächst verbalen Streit mit einem 21-Jährigen und einem

17-Jährigen aus Bad Schwalbach. Im weiteren Verlauf zog der 31-Jährige eine

Schusswaffe und schoss damit in Richtung der Geschädigten. Es stellte sich

heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Schreckschusswaffe handelte und

glücklicherweise niemand verletzt wurde. Der Schütze konnte rasch ermittelt und

die Waffe sichergestellt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Verkehrskontrolle mit Folgen, Gemarkung Eltville, Bundesstraße 42, Mittwoch, 09.09.2020

(mhe)Am Mittwoch konnte die Polizei im Rahmen einer Kontrolle mehrere Personen

feststellen, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ihre Fahrzeuge geführt

hatten. Die Polizeistation Eltville führte unter tatkräftiger Beteiligung der

Bereitschaftspolizei am Mittwochmittag eine Verkehrskontrolle auf der

Bundesstraße 42 im Bereich von Hattenheim durch. Hierbei wurde bei einem

26-jährigen BMW-Fahrer aus Frankfurt und einem 37-jährigen Geisenheimer

festgestellt, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen und

nicht verkehrstüchtig waren. Darüber hinaus wurden bei einem 29-jährigen Mann

aus Kiedrich im Rahmen der Kontrolle Betäubungsmittel in dessen Rucksack

aufgefunden. Die Polizei Eltville hat gegen die Männer Ermittlungsverfahren

eröffnet.

Postfahrzeug bei Unfallflucht beschädigt, Eltville, Schiersteiner Straße, Mittwoch, 09.09.2020, 16.25 Uhr

(mhe)Am Mittwochnachmittag wurde in Eltville ein Transporter der Deutschen Post

bei einer Unfallflucht beschädigt. Der Postangestellte hatte seinen gelben VW

Transporter gegen 16.25 Uhr in der Schiersteiner Straße abgestellt und einige

Pakete ausgeliefert. Als er nach nur wenigen Minuten zurückkehrte, stellte

dieser eine frische Beschädigung am linken Außenspiegel fest. Der bislang

unbekannte Verursacher muss ersten Ermittlungen zufolge mit seinem Fahrzeug

gegen den Posttransporter gestoßen sein. Anschließend flüchtete der Verursacher

von der Unfallstelle. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um

Zeugenhinweise. Diese können bei der Polizei in Eltville unter der Rufnummer

06123-9090-0 abgegeben werden.

Sachbeschädigung an Mazda, Idstein, Leipziger Straße, Mittwoch, 09.09.2020, gegen 20.30 Uhr

(mhe)Am Mittwochabend wurde in Idstein an einem Mazda der hintere

Scheibenwischer mutwillig abgebrochen. Zeugen konnten beobachten, wie ein Mann

an einem in der Leipziger Straße geparkten Mazda den Heckscheibenwischer abriss

und sich anschließend vom Tatort entfernte. Bei dem Täter soll es sich laut

Zeugenaussagen um einen blonden Mann mit blauem Hemd gehandelt haben. Zur

Tatzeit führte er eine weiße Tasche mit sich. Zeugen werden gebeten, sich mit

der Polizei in Idstein unter der Rufnummer 06126-9394-0 in Verbindung zu setzen.

Fahrradzubehör gestohlen, Idstein, Walsdorfer Straße, Mittwoch, 09.09.2020, 12.45 Uhr bis 20.45 Uhr

(mhe)Im Laufe des gestrigen Mittwochs wurde von einem in der Walsdorfer Straße

in Idstein abgestellten Fahrrad die komplette linke Pedale entwendet. Das

Fahrrad war zwischen 12.45 Uhr und 20.45 Uhr auf dem Fahrradabstellplatz

abgestellt. Bei der Rückkehr stellte der 29-jährige Eigentümer fest, dass die

linke Pedale samt Kurbelarm entwendet worden war. Zeugen werden gebeten, sich

mit der Polizei in Idstein unter der Rufnummer 06126-9394-0 in Verbindung zu

setzen.

Fahrrad gestohlen, Eltville, Am Sülzbach, Montag, 07.09.2020, 21.00 Uhr bis Dienstag, 08.09.2020, 08.00 Uhr

(mhe) In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Eltville ein Trekkingrad

gestohlen. Der Eigentümer hatte das Rad in der Straße „Am Sülzbach“ abgestellt.

Unbekannte knackten das Zahlenschloss und entwendeten das gelbe Trekkingrad der

Marke Campus, Typ TR 5 im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten,

sich mit der Polizei in Eltville unter der Rufnummer 06123-9090-0 in Verbindung

zu setzen.