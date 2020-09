Tankstellenmitarbeiterin schlägt Räuber in die Flucht

Kassel (ots) – Ohne Beute musste ein männlicher Täter in den frühen Morgenstunden die Flucht aus einem Tankstellen-Verkaufsraum in der Kölnischen Straße antreten. Wie die Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, hatte der Täter um kurz nach 01:00 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle betreten, eine Schusswaffe gezogen und unter Vorhalt dieser von der Mitarbeiterin der Tankstelle Geld gefordert.

Diese wiederum erkannte jedoch -wohl auch aufgrund ihrer aktiven Mitgliedschaft in einem Schützenverein- dass es sich bei der vorgehaltenen Waffe nicht um eine scharfe Schusswaffe handelt, sprach den Täter forsch darauf an, griff zu ein Kuchenblech und komplimentierte den Täter damit aus dem Verkaufsraum. Von dort aus floh dieser ohne Beute in unbekannte Richtung.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 170cm groß, bekleidet mit einer grauen Jogging- oder Arbeitshose, schwarzen Turnschuhen und einer schwarzen-weissen Regenjacke. Er trug einen grünen Rucksack bei sich. Bewaffnet war Täter mit einer braunen Pistole und trug eine weiße Sturmhaube.

Die Kriminalpolizei Kassel hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, um Ihre Mithilfe unter 0561/910-0.

Ladendiebin flüchtet nach Faustschlag gegen Angestellte – Schnelle Festnahme durch Stadtpolizei

Kassel (ots) – Um mit Diebesgut zu entkommen, hat eine Ladendiebin am heutigen Donnerstag gegen 13:20 Uhr der Angestellten eines Bekleidungsgeschäfts einen Faustschlag in die Magengegend versetzt. Auch wenn ihr dadurch zunächst die Flucht aus dem Laden in der Oberen Königsstraße gelang, war eine Streife der Kasseler Stadtpolizei wenige Augenblicke zur Stelle. Sie nahmen die 33-Jährige aus Hofgeismar noch in der Innenstadt auf dem Königsplatz fest und übergaben sie der zwischenzeitlich von der Angestellten alarmierten Streife des Polizeireviers Mitte.

Die Beamten brachten die Tatverdächtige für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle und stellten die bei ihr aufgefundenen und mutmaßlich gestohlenen Bekleidungsstücke sicher. Die bestens bei der Polizei 33-Jährige muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

Zwei Einbrüche in Reifenhandel in Kassel in einer Nacht – Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) – Zu zwei Einbrüchen in Reifenhandel kam es in der Nacht zum Donnerstag 10.09.2020 in den Kasseler Stadtteilen Niederzwehren und Wesertor. Auch wenn die Taten möglicherweise auf das Konto ein und desselben Täters gehen, auf Reifen hatte es der Unbekannte offenbar nicht abgesehen. In beiden Fällen suchte der Einbrecher in Schubladen und Schränken nach Wertsachen und erbeutete jeweils nur einen kleineren Bargeldbetrag. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Die Tatzeit kann in beiden Fällen nicht näher eingrenzt werden. Nachdem man am Abend die Geschäfte geschlossen hatte, stellte man am Morgen die Einbrüche fest. Zunächst meldete sich der Geschäftsführer eines Reifenhandels in der Heckerswiesenstraße in Niederzwehren bei der Polizei. Dort hatte ein Unbekannter ein Fenster mit einem Stein eingeschlagen und war so in das Gebäude gelangt. Nachdem er im Verkaufsraum einen kleineren Bargeldbetrag erbeutet hatte, flüchtete der Täter über die Eingangstür nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Der Einbruch wurde heute Morgen gegen 5:15 Uhr entdeckt. Vergleichbar ging ein Einbrecher auch in dem anderen Fall in der Fuldatalstraße im Wesertor vor, der gegen 6:45 Uhr festgestellt wurde. Auch hier war ein Fenster eingeschlagen worden. Anschließend erbeutete der Täter ebenfalls einen kleineren Bargeldbetrag und flüchtete über das aufgebrochene Fenster wieder nach draußen.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die in einem der Fälle möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Streife nimmt mutmaßlichen Drogendealer bei Verkehrskontrolle fest

Kassel-Mitte (ots) – Beamte des Polizeireviers Mitte haben in der Nacht zum heutigen Mittwoch bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle in der Kurt-Wolters-Straße einen mutmaßlichen Drogendealer geschnappt. Der 48-Jährige aus Kassel war bei der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit gegen 2:45 Uhr in den Verdacht geraten, unter Drogeneinfluss zu stehen. Im Besitz eines Führerscheins war er ebenfalls nicht. Darüber hinaus fand die Streife bei der Durchsuchung seines Peugeots rund 35 Gramm Kokain und eine kleinere Menge Marihuana.

Weitere Drogen förderte die Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen am heutigen Morgen zutage. Dort stellen die Polizisten des Innenstadtreviers knapp 30 Gramm Haschisch, über 40 Gramm Amphetamin, sieben Gramm Opiate und rund ein Gramm Marihuana sicher.

Der 48-Jährige muss sich nun wegen der Drogenfahrt, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn dauern an und werden vom für Rauschgiftkriminalität zuständigen Kommissariat 34 der Kasseler Kripo geführt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen