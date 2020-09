Frankfurt: Messerattacke vorgetäuscht

Frankfurt-Ginnheim (ots)-(fue) – Für Beunruhigung im Stadtteil Ginnheim sorgte am Mittwoch 09.09.2020 der mutmaßliche Messerangriff auf einen 21-jährigen Mann. Dieser war gegen 14.30 Uhr in einem Krankenhaus erschienen und gab an, von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen worden zu sein. Der Täter sei flüchtig. Der Angriff habe sich wenige Minuten zuvor im Ginnheimer Stadtweg ereignet. Auch gegenüber der durch die Klinik verständigten Polizei blieb er bei seiner Darstellung des Sachverhaltes.

Im Rahmen der Fahndung wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt, um u.a. den unübersichtlichen Bereich der Kleingärten einsehen zu können.

Im Laufe seiner Vernehmung und konfrontiert mit seinem Verletzungsbild korrigierte er jedoch seine Aussage dahingehend, dass er sich die Verletzungen selbst beigebracht hatte.

Das Messer konnte am vermeintlichen Tatort aufgefunden werden, der 21-Jährige hatte es dort deponiert. Noch nicht geklärt werden konnte, warum der 21-Jährige so handelte.

Kinder legen Steine auf die Schienen und zwingen Zug zur Notbremsung

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Frankfurt am Main (ots) – Mehrere Kinder haben im Bereich von Frankfurt-Sossenheim, auf der Bahnstrecke von Höchst nach Bad Soden, am Mittwochabend 09.09.2020 Steine auf die Schienen gelegt und damit einen Zug der Hessischen Landesbahn zu einer Notbremsung gezwungen.

Gegen 19.30 Uhr hatte der Lokführer des Zuges etwa 7-8 Kinder erkannt, die Steine auf die Schienen legten. Sofort leitete er eine Notbremsung ein, was aber nicht mehr verhindern konnte, dass der Zug die Steine überfuhr.

Noch bevor der Zug zum Stehen kam flüchteten die Kinder vom Bahngebiet. Eine anschließende Absuche von einer Streife der Bundespolizei brachte keine Hinweise über deren Verbleib.

Der Zug der durch die Kollision nicht beschädigt wurde, konnte seine Fahrt nach Bad Soden mit einiger Verspätung fortsetzen.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang eindringlich daraufhin, dass Gleisanlagen keine Abenteuerspielplätze sind und jeder der sich dort unerlaubt aufhält in Lebensgefahr begibt.

Frankfurt: Sicherstellung von Betäubungsmitteln

Frankfurt-Hausen (ots)-(fue) – Der Hausmeister eines Anwesens in der Langweidenstraße verständigte am Mittwoch 09.09.2020 gegen 15.30 Uhr, die Polizei. Aufgrund eines Wasserschadens hatte man einen Keller öffnen müssen und dort einen verdächtigen Fund gemacht.

Wie sich dann herausstellte, handelte es sich bei dem Fund um 10 Pakete Haschisch mit einem Gesamtgewicht von 10,65 kg, 135 Gramm Marihuana in zwei Tüten sowie 235 Gramm Kokain, verpackt in 14 Tüten.

Bei dem besagten Kellerraum handelte es sich um einen nicht zugewiesenen Hauswirtschaftsraum, der mittels eines neu installierten Schlosses gesichert war. Bei der Durchsuchung des Raumes ergaben sich Hinweise auf einen ehemaligen Hausbewohner, der mittlerweile in den Stadtteil Rödelheim verzogen ist. Zwar konnten bei einer danach durchgeführten Wohnungsdurchsuchung in Rödelheim geringe Mengen an Marihuana sowie Amphetamin aufgefunden werden, jedoch fanden sich keine weiteren Hinweise, die den Verdacht untermauert hätten. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Warum der Warntag 2020 in Frankfurt so leise war

Feuerwehr Frankfurt am Main

Frankfurt am Main (ots) – Um genau 11 Uhr heulten alle Sirenen rund um den Industriepark Höchst und Allessa in Fechenheim. Mitarbeiter waren an den Standorten und meldeten: Alles funktioniert einwandfrei. Zu hören waren die Sirenen in den westlichen Stadtteilen und mit guten Ohren und entsprechender Windrichtung auch zum Teil darüber hinaus. Ansonsten blieb es, aus verschiedenen Gründen, still.

Die Sirenengruppe rund um Griesheim (Nied, Schwanheim) ist seit einiger Zeit nicht mehr aktiv, weil dort kein Störfallbetrieb mehr läuft. Das erklärt, warum hier kein Probealarm zu vernehmen war, ebenso wie im restlichen Stadtgebiet, denn flächendeckend gibt es in Frankfurt keine Sirenen. Genau wie in vielen anderen Städten wurden diese nach Ende des Kalten Krieges abgebaut. Überlegungen und Kostenschätzungen für ein entsprechendes Netz gibt es, eine Entscheidung der Stadtpolitik derzeit nicht.

Auch die Warn-Apps, die viele Frankfurter Bürger mittlerweile auf ihren Smartphones installiert haben dürften, blieben allerdings bis ca. 11:30 Uhr still. Das scheint, soweit ersichtlich, bundesweit der Fall gewesen zu sein. Die Probewarnung wurde von der nationalen Warnzentrale im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) ausgelöst.

Nach Angaben des BBK lag die späte Zustellung der Warnung an der großflächigen, bundesweiten Auslösung. Letztlich dient der Warntag auch der Überprüfung und Verbesserung der Infrastruktur. Wer festgestellt hat, dass seine App verspätet alarmiert hat und auf Sirenentöne gelauscht hat, hat aus Sicht der Frankfurter Feuerwehr am #Warntag2020 auf jeden Fall alles richtig gemacht.

Frankfurt: In Praxis eingedrungen

Frankfurt-Eckenheim (ots)-(fue) – Einem Dieb gelang es auf bisher unbekannte Weise am Dienstag 08.09.2020 gegen 13.30 Uhr, in die Räumlichkeiten einer Praxis in der Eckenheimer Landstraße einzudringen.

Der Dieb begab sich in die Küche und entwendete dort aus der abgestellten Handtasche einer Mitarbeiterin ein Portemonnaie der Marke Guess, in dem sich neben Bargeld noch der Führerschein, der Personalausweis, der Fahrzeugschein, die Krankenkassenkarte sowie zwei EC-Karten befanden.

Täterbeschreibung:

Männlich, 28-35 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Schlanke Statur, Glatze, große Nase und dunkle Augen. Mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Trug einen Nase- Mundschutz und führte eine schwarze Sporttasche mit sich.

Die Frankfurter Polizei ermittelt nun in der Sache und bittet weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zum mutmaßlichen Dieb machen können, sich telefonisch unter der 069/755-11200 oder auf jeder anderen Dienststelle zu melden.

Frankfurt: iPad aus Pkw entwendet

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(fue) – Der 50-jährige Geschädigte parkte am Mittwoch 09.09.2020 gegen 11.55 Uhr seinen Pkw in der Elbestraße. Er verließ sein Fahrzeug, um einen Parkschein zu holen. Als er zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein südländisch aussehender Mann in seinem Wagen saß und diesen durchsuchte.

Schließlich zerrte er den fremden Mann aus dem Auto, woraufhin dieser einem Komplizen das zuvor entwendete iPad Pro zuwarf. Der Komplize flüchtete mit der Beute. Auch dem ersten Täter gelang schließlich die Flucht. Neben dem grauen iPad Pro wurde noch eine Bankkarte entwendet.

Täterbeschreibung:

Täter 1: Männlich, etwa 50 Jahre alt und ca. 165 cm groß. Südeuropäisches Erscheinungsbild, hager, schwarz/graues, kurzes Haar und schwarz/grauer Schnauzer. Trug eine Jeans und führte einen hellblauen Rucksack mit sich.

Täter 2: Männlich, etwa 35 Jahre alt und ca. 175 cm groß. Orientalisches Aussehen, hager, krauses Haar und Schnauzbart. Trug eine blaue Jeans und eine hellgraue Jacke.

Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt nun in der Sache und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich telefonisch unter der 069/755-52199 oder auf jeder anderen Dienststelle zu melden.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

14.September 2020 Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Mainzer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Ludwig-Landmann-Straße

15.September 2020 Hugo-Eckener-Ring, Hanauer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck

16.September 2020 Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach und Bad Homburg, Mainzer Landstraße, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3

17.September 2020 Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring

18.September 2020 Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach und Bad Homburg, Mainzer Landstraße

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

