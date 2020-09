Germersheim – Folgemeldung 1 – Die Staatsanwaltschaft Landau hat Anklage gegen einen 28-jährigen Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern und von Schutzbefohlenen in 20 Fällen zur Jugendschutzkammer des Landgerichts Landau erhoben.

Dem Angeschuldigten wird in der Anklage zur Last gelegt, im Jahr 2019 vier Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren in einer Kindertagesstätte im Kreis Germersheim insgesamt 20 Mal unter der Kleidung im Genitalbereich berührt zu haben.

Der Mann war als Erzieher in der Kindertagesstätte tätig. Zu den Vorfällen soll es jeweils dann gekommen sein, wenn der Erzieher für die Betreuung oder die Unterrichtung der Kinder zuständig war.

Der Angeschuldigte befand sich nach Bekanntwerden der ersten Vorwürfe ab dem 28.11.2019 in Untersuchungshaft. Das Landgericht Landau hat den Haftbefehl Ende Januar 2020 gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

In seinen verantwortlichen Vernehmungen im Rahmen des Ermittlungsverfahrens hat der Angeschuldigte die der Anklage zugrundeliegenden Übergriffe teilweise eingeräumt. Das Landgericht Landau hat nun über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden.

Erstmeldung 29.11.2019