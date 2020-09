Rheinland-Pfalz: Bundesweiter Warntag auf breiter Linie gescheitert

Ludwigshafen – Angekündigt haben wir wie viele Medien den Bundesweiten Warntag, der dieses Mal zum ersten Mal stattfand und jedes Jahr stattfinden soll. Geplant war unter anderem das Testen der Warnapps KATWARN und NINA um 11 Uhr, Entwarnung sollte um 11:20 Uhr sein.

Während Hessen es schaffte, landesweit in der Fläche zu testen, war Rheinland-Pfalz ein Flickenteppich.

Ausgelöst wurde der Probealarm in der Vorderpfalz vom Rhein-Pfalz-Kreis. Allerdings wurden in den anderen Land- und Stadtkreisen keine Alarmmeldungen übertragen. Wer nicht im Rhein-Pfalz-Kreis wohnt, bekam zwar die Meldung „Rhein-Pfalz-Kreis meldet: Warnung Probealarm. Gültig ab 10.09.2020, 11.00. Gilt bis 10.09.2020, 11:20 Uhr“ in der App angezeigt, jedoch war nur der Rhein-Pfalz-Kreis als Alarmierungsgebiet angezeigt (siehe Titelbild). Die anderen Land- und Stadtkreise jedoch nicht. So kam es dann, dass die Warnapps keinen Alarm schlagen.

Die Stadt Neustadt an der Weinstraße hat, als der Probealarm nicht ankam, selbst einen Probealarm für Neustadt an der Weinstraße ausgelöst.

Um 11:31 Uhr wurde von der Nationalzentrale Bonn des BBK eine Warnmeldung für Deutschland ausgelöst. Die Entwarnung folgte um 11:40 Uhr.

Fazit: Der Bundesweite Warntag war die Chance, die Warnapps zu testen. Leider ging der Versuch schief. Es bleibt die Hoffnung, dass die verantwortlichen Behörden aus den Fehlern lernen oder dass das nächste Mal das rheinland-pfälzische Innenministerium die Alarmierung in der Fläche übernimmt.

Nachtrag: