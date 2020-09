Neustadt: Gedenkstätte für NS-Opfer öffnet zum Tag des offenen Denkmals am 13. September 2020 seine Türen

Neustadt an der Weinstraße – Corona bedingt findet der diesjährige bundesweite Tag des offenen Denkmals am kommenden Sonntag, 13.09.2020, vielerorts nur virtuell statt. Es gibt jedoch auch Möglichkeiten einer Ausnahmeregelung, wie Eberhard Dittus, Vorsitzender der Gedenkstätte für NS-Opfer in Neustadt mitteilt.

So habe der Vorstand beschlossen, dass die Türen der Gedenkstätte am nächsten Sonntag unter dem Motto „Erinnern. Erhalten. Neu denken“ bereits von 11 bis 17 Uhr geöffnet seien.

Während dieser Zeit befindet sich auch ein Kamerateam in der Gedenkstätte, um Filmaufnahmen für die bevorstehende Gedenkveranstaltung am 22. Oktober in der Martin-Luther-Kirche zu produzieren.

Der Besuch der Gedenkstätte und die öffentlichen Führungen sind kostenlos.

Derzeit gültige Hygienevorschriften werden eingehalten.

Für die Teilnahme an einer öffentlichen Führung ist eine Anmeldung erforderlich unter: info@gedenkstaette-neustadt.de oder 0172 7474419.