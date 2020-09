Haßloch: „Photo Challenge“ mit Fotografien von Friedrich Haag Neue Ausstellung im Rahmen der Reihe „Kunst im Treppenhaus“ im September und Oktober 2020

Haßloch – Die Reihe „Kunst im Treppenhaus“ in der Haßlocher Gemeindebücherei zeigt im September und Oktober Fotografien von Friedrich Haag. Dabei handelt es sich um Bilder, die er für den Fotowettbewerb von Wikimedia Commons (dem Medienarchiv von Wikipedia) aufgenommen hat. Der Fotowettbewerb steht monatlich unter einem anderen Thema. Dementsprechend breitgefächert ist auch das Spektrum der ausgestellten Bilder. Einzige Gemeinsamkeit: Sie alle haben es im Rahmen des Wettbewerbs stets unter die ersten drei Plätze geschafft.

Friedrich Haag beschäftigt sich inzwischen seit fast 60 Jahren mit der Fotografie. Für den Diplominformatiker, der bis zu seiner Pensionierung in der Softwareentwicklung tätig war, ist die Fotografie immer ein Hobby neben dem Hauptberuf gewesen. Inzwischen ist er seit einigen Jahren im Ruhestand und die Leidenschaft für die Fotografie noch mehr in den Fokus gerückt. Sein Schwerpunkt liegt in der Natur- und Reisefotografie. Seit 2014 bebildert er zudem die Internet-Enzyklopädie Wikipedia hauptsächlich mit Fotos von Kulturdenkmälern sowie geschützten Gebieten und Objekten. Über 3.000 Fotos hat er bereits im Wikipedia-Medienarchiv „Wikimedia Commons“ veröffentlicht.

Im Frühjahr 2019 hat Friedrich Haag eine Auswahl seiner Bilder schon einmal im Foyer des Haßlocher Rathauses ausgestellt. Rund eineinhalb Jahre später nun auch bei „Kunst im Treppenhaus“ ausgewählte Fotografien zeigen zu dürfen, freut ihn nach eigener Aussage sehr. „Die Reihe hat sich inzwischen etabliert und wird von immer mehr Besuchern wahrgenommen“, erzählt der Erste Beigeordnete Tobias Meyer im Gespräch mit Friedrich Haag. Daher profitieren letztlich beide Seiten: zum einen die Künstlerinnen und Künstler, die durch die Ausstellung eine gewisse Aufmerksamkeit erfahren, und zum anderen die Bücherei, deren Treppenhaus mit den wechselnden Ausstellungen stets eine Aufwertung erfährt. Die Fotografien von Friedrich Haag können bis Ende Oktober zu den üblichen Öffnungszeiten der Bücherei besichtigt werden.