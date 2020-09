Weisenheim am Berg: „KlezFiesta!“ – Helmut Eisel & JEM am 27. September 2020

Weisenheim am Berg – Der Förderkreis Ehemalige Synagoge möchte seinen treuen Besuchern auch in Corona- zeiten Kulturgenuss und seinen Künstlern Auftrittsmöglichkeiten bieten. Dazu mietet er für seine Konzerte den Saal der Jahnturnhalle in Weisenheim am Berg mit reduzierter Bestuhlung an. Und womit könnte dies besser beginnen, als mit diesem Trio: „Virtuose Klangbündel – kunstvoll klassische Motive umwoben von kaskadischen Klezmerklängen – Berührung tiefer Gefühlsebenen – erstklassige Solisten“.

Nur wenige Beschreibungen genügen, um den Kern zu treffen. Wenn das nicht Laune macht und als Unterhaltung allererster Sahne die Zuhörer begeistert!

Helmut Eisel vermittelt mit seiner „Sprechenden Klarinette“ gutgelaunt zwischen den Sti- len und Kulturen. Seinem Publikum erzählt er mit seiner Musik Geschichten – fröhliche, melancholische, unwiderstehlich verführerische. Und all das eben auf höchstem musika- lischem Niveau!

Mit der Formation Helmut Eisel & JEM ist der Klarinettist seit September 2018 auch wie- der mit einem neuen Trioprogramm auf Tour: In „KlezFiesta!“ bringt Helmut Eisel gemeinsam mit Michael Marx an der Gitarre – und mit staunenswerten Gesangseinlagen – sowie mit Stefan Engelmann am Kontrabass insbesondere die spanische Klezmertradition zum Klingen. Und das alles gepaart mit südländisch inspirierten Stücken aus der eigenen Fe- der und mit interessanten Versionen „klassischer“ Stücke mit unwiderstehlichem Urlaubsflair. Musik, die ganz neu zum Ohrenspitzen, zum Staunen und zum Mitswingen einlädt! Ein Fest für die Sinne, in dem der intensive Dialog von Klarinette, Gitarre und Kontrabass die Luft zum Flirren bringt.

Der Eintritt beträgt für Erwachsene 22.- €, für Mitglieder 17.- €, für Schüler, Studenten, Azubis 11.- €.

Das Konzert findet unter Beachtung der gültigen Hygieneregeln (Abstand, Maske bis zum Platz, kein Einlass bei Erkältungssymptomen, Festhalten von Kontaktdaten) statt. Bitte geben Sie daher schon bei Ihrer Anmeldung (Vorverkauf) per e-Mail unter vorverkauf@ehemalige-synagoge-weisenheim.de alternativ auch unter Telefon 06353-936 957 oder 06353-8838 neben den Namen und Vornamen auch Anschriften und Telefonnummern der Besucher an. Es gibt keine Abendkasse. Weitere Informationen: www.ehemalige-synagoge-weisenheim.de