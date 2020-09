Tag des offenen Denkmals am Dom zu Speyer 2020 am 13. September

Speyer – Auch in diesem Jahr, indem alles etwas anders ist, findet deutschlandweit am 13. September der Tag des offenen Denkmals statt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf digitalen Angeboten. Der Dombauverein Speyer, der traditionell den Denkmaltag am Dom zu Speyer ausrichtet, bietet daher, neben einem der Situation angepassten Programm vor Ort auch digitale Erschließungswege an.

Von 13 bis 17 Uhr informiert der Dombauverein an einem Stand in der Vorhalle über seine Arbeit und die Herausforderung, den Bauerhalt eines so großen Gebäudes wie des Speyerer Doms zu bewältigen. Führungen für Kleingruppen im Außenbereich des Doms bieten eine sichere Möglichkeit, sich auch vor Ort ein Bild von der Kathedrale und Welterbestätte zu machen.

Das Programm vor Ort wird ergänzt durch digitale Angebote. So ist der Blick in verschiedene Bereiche im Innern des Doms in diesem Jahr ausschließlich über den Bildschirm möglich: Auf der Internetseite des Dombauvereins, der Homepage des Doms und der Aktionsseite der Deutschen Stiftung Denkmalschutz werden Filme gezeigt, die einen Einblick in ansonsten verborgene Stellen der Welterbestätte geben. In einer Reihe von Filmen zeigen Domsakristan Markus Belz und Messdiener Marco Schutzius die Sakristei, Domkapitular Karl-Ludwig Hundemer präsentiert den Codex Aureus, eine der prächtigsten Bücher der Welt, und Dombaumeisterin Hedwig Drabik gibt einen spektakulären Einblick unter der Dach der Vierungskuppel, die gerade umfangreich saniert wird. Vor Ort werden die Filme am 13. September auf einer Leinwand im nördlichen Querhaus gezeigt. Für Kinder gibt es vorsichtshalber kein Programm vor Ort. Für junge Domfans gibt es Mitmach-Material zum Herunterladen auf den oben genannten Internetseiten.

Zum Hintergrund: Der Tag des offenen Denkmals

Der Tag des offenen Denkmals findet alljährlich am zweiten Sonntag im September statt und ist der deutsche Beitrag zu den European Heritage Days unter der Schirmherrschaft des Europarats. Seit 1993 koordiniert die Deutsche Stiftung Denkmalschutz den Tag des offenen Denkmals in der Bundesrepublik Deutschland. Um einen Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu leisten und eine Gefährdung der Besucher auszuschließen, ruft die Stiftung in diesem Jahr dazu auf, die Denkmäler digital zu präsentieren. Das Motto des Denkmaltages 2020 lautet „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken.“