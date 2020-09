Körperverletzung wegen Maskenpflicht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagmittag 08.09.2020 gegen 12:30 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung in einem Discounter in der Schützenstraße. Eine Kundin habe sich geweigert einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und wurde deshalb aus dem Markt verwiesen. Eine Mitarbeiterin wollte den Einkaufskorb der Kundin nehmen. Die Kundin habe daraufhin die Finger der Mitarbeiterin umgebogen. Die Mitarbeiterin, eine 27-jährige Frau aus Ludwigshafen, wurde leicht verletzt. Die Kundin entfernte sich vor Eintreffen der Polizei.

Die Kundin wird wie folgt beschrieben: schlanke Figur und schulterlanges dunkles Haar.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täterin geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Auto kommt von Fahrbahn ab

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagnachmittag 08.09.2020 gegen 14 Uhr kam ein 54-jähriger Autofahrer von der Rheinuferstraße ab und kollidierte mit einem Betonbauteil. Der Autofahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bis zur Räumung der Unfallstelle musste die Rheinallee für die Dauer von ca 1,5 Stunden gesperrt werden. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

13-Jähriger hat private Fahrstunde mit seinem Vater

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 08.09.2020 um 19:10 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife ein Auto auf einem Parkplatz in der Erzbergerstraße und beendete damit eine private Fahrstunde.

Auf dem Fahrersitz saß ein 13-Jähriger, der von seinem 34-jährigen Vater Fahrunterricht bekam. Den Vater erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit von Samstagabend 05.09.2020 gegen 20:00 Uhr bis Sonntagmittag 05.09.2020 gegen 13:00 Uhr wurde ein grauer 1er BMW in der Saarlandstraße durch einen Unfall beschädigt. Der BMW parkte zu dieser Zeit am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 39. Ein bislang unbekannter Verursacher streifte das geparkte Auto, vermutlich beim Vorbeifahren, und flüchtete vom Unfallort.

An dem BMW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf den Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagabend 08.09.2020 gegen 18:00 Uhr kam es an der Kreuzung Saarlandstraße/Rottstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Fahrradfahrer sei an der Kreuzung links abgebogen und mit einem entgegenkommenden, rechtsabbiegenden, Auto zusammengestoßen.

Der Radfahrer stürzte durch den Zusammenstoß und wurde verletzt. Er musste zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch den Unfall entstand zudem ein Schaden in Höhe von ca. 350 Euro.

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Am Dienstag 08.09.2020 um 14:20 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife einen 52-jährigen Autofahrer in der Budapester Straße. Der Ford fiel den Beamten auf, da die vorderen Fensterscheiben unzulässiger Weise mit Folie verdunkelt waren.

Der Fahrer stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Cannabis, was ein Test bestätigte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er muss nun mit Bußgeldern wegen dem Fahren unter Drogeneinfluss und den verdunkelten Scheiben rechnen.