Zusammenstoß mit Gegenverkehr (siehe Foto)

Lambsheim (ots) – Am Dienstag 08.09.2020 kam es auf der Ortsentlastungsstraße West in Lambsheim zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Die 18-Jährige Fahrerin eines Renault Twingo befuhr die Straße in Richtung Ortsausgang. Hierbei kam sie nach Zeugenaussagen immer weiter nach links und kollidierte ungebremst mit einem sich im Gegenverkehr befindlichen Citroen Jumper.

Erste Ermittlungen und Zeugenbefragungen ergab, dass die Fahrerin wohl abgelenkt war. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der 35-Jährige Fahrer des Transporters wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Straße war für die Unfallaufnahme und Reinigung wegen ausgetretener Betriebsstoffe für

ca. 1 Stunde in beide Richtungen gesperrt. Der Sachschaden wird auf ca. 13.000 EUR geschätzt.

Leichtkraftrad an Kreuzung übersehen – Zweiradfahrer bei Zusammenstoß leichtverletzt

Otterstadt (ots) – Am Dienstagabend 08.09.2020 gegen 21 Uhr kam es in Otterstadt im Kreuzungsbereich Kapellenstraße / Ringstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem Pkw, bei welchem der Zweiradfahrer leichte Verletzungen erlitt. Eine 62-jährige VW Up-Fahrerin aus Quirnheim hatte den von rechts kommenden bevorrechtigen 16-jährigen aus Otterstadt auf seiner Yamaha übersehen. Diesem war es nicht mehr möglich, den Zusammenstoß zu verhindern.

Er kollidierte mit der Beifahrertür des VW und kam zu Sturz.

Hierbei verletzte er sich am Arm und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 7.000 EUR.

Nissan-PKW zerkratzt

Limburgerhof (ots) – Am Dienstag 08.09.2020 war ein Nissan auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Friedensau abgestellt. Im Zeitraum von 15:00 bis 15:20 Uhr wurde die Beifahrerseite dieses PKWs vom hinteren Kotflügel bis zur Motorhaube zerkratzt. Bislang ist unklar, wie es zu dem Schaden kam.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.