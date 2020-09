Ludwigshafen: Stadtnotizen 09.09.2020

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Sirenen erschallen morgen – Probealarm zum bundesweiten Warntag

Anlässlich des bundesweiten Warntags wird das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) am morgigen Donnerstag, 10. September 2020, um 11 Uhr eine Probewarnung über das Modulare Warnsystem (MoWaS) an alle daran angeschlossenen Multiplikatoren wie beispielsweise App-Server, Nachrichtenagenturen und Rundfunksender schicken.

Über deren Verteiler erreicht die Probewarnung dann die Warn-Apps NINA und KATWARN auf den Smartphones der Bürger. Parallel dazu lösen Mannheim und Ludwigshafen insgesamt 99 Sirenen – auf Seiten Mannheims 65 und auf Seiten Ludwigshafens 34 – aus, welche die Bevölkerung auch bei Großschadenslagen warnen.

Die Stadt Ludwigshafen erinnert daran, dass es sich hierbei nur um einen Probealarm handelt.

Tee und Texte in Ruchheim: „Während Sie sich in England aufhalten“

Gabi Daubach befasst sich in ihrem Vortrag „Während Sie sich in England aufhalten“ am Mittwoch, 16. September 2020 um 17 Uhr in der Stadtteil-Bibliothek Ruchheim, Fußgönheimer Straße 13 mit der Romanwelt der britischen Autorin Natascha Solomon. Der Eintritt zu der Veranstaltung aus der Reihe „Tee und Texte“ ist frei; Information und Anmeldung unter Telefon 06237 59 03 68.

Bei allen Veranstaltungen hält sich die Stadtbibliothek Ludwigshafen an die aktuell geltenden Vorgaben im Hinblick auf die Corona-Pandemie. So ist beispielsweise die Teilnehmerzahl pro Kurs beschränkt. Die Kontaktdaten werden erfasst. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldebestätigung möglich. Besucher müssen eine Maske dabeihaben. Es ist außerdem möglich, dass abhängig von der Entwicklung der Pandemie Veranstaltungen kurzfristig abgesagt oder verschoben werden können. Tagesaktuelle Informationen gibt es auf der Webseite www.ideenw3rk.de, auf Facebook unter www.facebook.com/ideenw3rkludwigshafen und auf www.ludwigshafen.de/lebenswert/stadtbibliothek.

Fledermausnacht im Wildpark

Kinder und Erwachsene erfahren am Samstag, 26. September, ab19.30 Uhr, im Wildpark Rheingönheim allerlei über Biologie und Entwicklungsgeschichte der Fledermaus.

Ein Film vor dem Haus der Naturpädagogik zeigt das beeindruckende Jagdverhalten der geheimnisvollen Nachtschwärmer. Im Anschluss geht es mit Klaus Eisele auf Spurensuche in den Park.

Die Kosten betragen zwei Euro pro Person. Bitte vorab telefonisch an der Kasse 0621 504 3370 anmelden.