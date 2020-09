Polizei sucht Eigentümer eines aufgefundenen Schmuckkastens (siehe Fotos)

Speyer (ots) – 03.09.2020 – Die Polizei sucht nach dem Eigentümer eines Schmuckkastens, der am 03.09.2020 beim Fundbüro der Stadt Speyer abgegeben wurde. Der Schmuckkasten (Leder, weinrot, ca. 25x16x14) wurde in der Nähe des Kletterwaldes Speyer beim Trimm-dich-Pfad aufgefunden und dürfte höchstwahrscheinlich einer Straftat entstammen.

In diesem befanden sich beim Auffinden noch: 1 goldfarbene Damen-Armbanduhr, 2 Silberkettchen, 1 Kette mit schwarz/grauen Perlen, 1 Anhänger Bernstein, 1 Anhänger ital. Münze, 1 Anhänger oval mit Seidenmalerei, 1 Anhänger silbern mit Stein, 1 goldfarbener Ohrring in Blütenform mit Stein.

Der Eigentümer bzw. Zeugen die Hinweise auf den Ableger des Schmuckkastens am Trimm-dich-Pfad geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Tel. 06232-137 389 oder per

E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

Polizei wird Augenzeuge von Drogengeschäft und stellt flüchtigen Tatverdächtigen

Speyer (ots) – 08.09.2020, 17:00 Uhr – Polizeiliche Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss gem. § 24a StVG leitete die Polizei am Dienstag gegen zwei Jugendliche ein.

Eine Streife konnte diese, einen 17-Jährigen aus Speyer und einen 19-Jährigen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, auf dem Bahnhofsgelände in der Burgstraße beobachten, wie sie offensichtlich gerade ein Drogengeschäft durchführten. Während der Jüngere vor Ort kontrolliert werden konnte, ergriff der 19-Jährige bei Erkennen der Polizeibeamten die Flucht. Er konnte jedoch im Bereich des AWO Seniorenheim durch eine ihm nacheilende Polizeibeamtin gestellt werden.

Bei dem 17-Jährigen konnten die Polizeibeamten dann ca. 9 Gramm Marihuana auffinden. Der 19-Jährige hatte sich auf seiner Flucht eines Behältnisses mit ca. 1,6 Gramm Marihuana entledigt, welches er zuvor nach eigenen Angaben von dem 17-Jährigen angekauft hat. Da der 19-jährige drogentypische Ausfallerscheinungen aufwies und Ermittlungen ergaben, dass er zuvor mit seinem Motorrad von Hockenheim nach Speyer gefahren ist, wurde ein Drogenschnelltest bei ihm durchgeführt. Dieser reagiert positiv auf THC. Fahrzeugschlüssel und Führerschein, sowie das aufgefundene Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Dem 19-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Verkehrskontrollen in der Wormser Landstraße

Speyer (ots) – 08.09.2020, 23-00:30 Uhr – In der Nacht von Montag auf Dienstag führte die Polizei Speyer im Rahmen einer Kontrollstelle in der Wormser Landstraße mehrere Verkehrskontrollen durch.

In ca. 1,5 Stunden konnten hierbei 15 Fahrzeuge kontrolliert werden. Hierbei ergaben sich mehrere Beanstandungen. Zwei Verkehrsteilnehmer hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt, in zwei Fällen wurde keine Warnweste und einem einen Fall kein Führerschein mitgeführt. Zudem waren an einem Fahrzeug Beleuchtungsmängel festzustellen, einmal wurden die Nebelscheinwerfer am Fahrzeug missbräuchlich eingesetzt.

Im Rahmen der Kontrollen konnten konnte zudem bei einer 21-jährigen Golffahrerin aus Speyer drogentypische Auffallerscheinungen durch die Beamten festgestellt werden.

Da ein Drogenschnelltest positiv verlief, erfolgte die anschließende Entnahme eine Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Der Fahrzeugschlüssel wurde an eine Angehörige übergeben.

Die Polizei leitete gegen die junge Frau ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gem. § 24a StVG ein.