Landau: Die Polizei-News

17-Jähriger leistet Widerstand

Landau (ots) – Da er ohne gültigen Fahrschein mit der Bahn unterwegs war, wurde ein 17-Jähriger am Dienstag 08.09.2020 um 8.45 Uhr von einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn im Bereich des Hauptbahnhofs kontrolliert. Das sich der Tatverdächtige nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei zur Identitätsfeststellung hinzugerufen. Die beiden Polizeibeamten wurden bereits beim Eintreffen von dem 17-Jährigen angeschrien.

Der Jugendliche wurde zunehmend aggressiver und verweigerte die Herausgabe des abgelaufenen Maxxtickets gegenüber dem Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Auch den Polizeibeamten wollte der Tatverdächtige das Ticket nicht geben. Letztlich musste der 17-Jährige von den Polizisten zu Boden gebracht werden, hierbei sperrte er sich gegen die Herausgabe des Tickets weiterhin. Die Polizisten konnten letztlich das Ticket sicherstellen.

Der “Schwarzfahrer” und die Polizeibeamten blieben bei dem Vorfall unverletzt. Der Jugendliche erhielt einen Platzverweis für das Bahnhofsgelände und muss sich nun wegen Beförderungserschleichung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Einbruchversuch in Metzgerei

Landau-Wollmesheim (ots) – Am Dienstagabend 08.09.2020 gegen 23:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in eine Metzgerei in Landau-Wollmesheim einzubrechen. Die Täter hebelten ein zur Hauptstraße gelegenes Fenster auf und verursachten hierbei Lärm, weswegen sie vermutlich von der Tathandlung abließen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 800 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.