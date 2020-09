Abgestürzter Wanderer mit Rettungshubschrauber geborgen

Gossersweiler-Stein (ots) – Im Waldgebiet zwischen Gossersweiler und Dimbach auf dem dortigen Bundsandsteinhöhenweg, musste am Dienstag 08.09.2020 gegen 14:40 Uhr, ein gestürzter Wanderer geborgen werden. Der 56-jährige aus Baden-Württemberg war einen 6 Meter tiefen Abhang hinabgerutscht.

Zur Bergung des Verletzten mit einer Seilwinde und dem Transport vom Unglücksort, mussten zwei Rettungshubschrauber eingesetzt werden. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus in Karlsruhe geflogen.

Dreister Abzockversuch

Edenkoben (ots) – Ungeniert ging am Dienstag 08.09.2020 gegen 11 Uhr ein vermeintlicher Mitarbeiter einer Berliner Lotteriegesellschaft mit einer 74-jährigen Bürgerin um. Er gaukelte ihr vor, dass sie im letzten Jahr an einer Lotterie teilgenommen und nun den Hauptpreis gewonnen hätte. Für die Auszahlung des Hauptgewinns müsse sie ab sofort 97 Euro für 9 Monate lang auf ein Konto einbezahlen.

Hartnäckig und bestimmend blieb der Unbekannte, als die Frau das Telefonat beenden wollte. Er forderte 1.200 Euro Stornogebühren, ansonsten würde er ein Negativeintrag bei der Schufa veranlassen. Die Frau legte auf und erstatte bei der Polizei eine Strafanzeige.

Die Polizei warnt: Niemals sollte Geld ausgegeben werden, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern. Zusagen am Telefon sollten in keinem Fall gemacht werden. Auch persönliche Daten wie Kontodaten, Adressen oder Ähnliches sollten telefonisch niemals preisgegeben werden. Im Zweifelsfall sollten sich die Angerufenen mit der Polizei in Verbindung setzen.

Einbruch in Autowerkstatt

Gossersweiler-Stein (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag 07./08.09.2020 um 19:00 Uhr, wurde in eine Autowerkstatt eingebrochen. Die Täter gelangten zunächst in einen Nebenraum und von dort in die Werkstatt. Dort wurden sämtliche Werkzeugkästen durchwühlt. Entwendet wurde Werkzeug im Wert von mehreren Hundert Euro.

Zeugen, welche in der besagten Nacht verdächtigte Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Autowerkstatt in der Sankt-Georg-Straße beobachtet haben oder sonstige Hinweise im Zusammenhang mit dem Einbruch geben können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Bremsfehler

Hainfeld (ots) – Vermutlich wegen einem Bremsfehler stürzte Dienstagabend 08.09.2020, 17.30 Uhr, ein 61-jähriger Radfahrer auf einem Radweg zwischen Hainfeld und Rhodt. Dabei zog er sich Verletzungen im Gesicht zu. Mit dem Krankenwagen musste er in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Einbruch in Tierarztpraxis

Annweiler (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (08.09. auf 09.09.2020), brachen bislang unbekannte Täter in eine Tierarztpraxis im Erdgeschoß eines Mehrparteienhauses in der Altenstraße in Annweiler ein. Die Täter gelangten über ein zuvor aufgehebeltes Fenster ins Innere der Praxis, wo sie einen neuen Laptop, die Kaffeekasse und einen Koffer mit Narkosemittel entwendeten.

Der Gesamtschaden beträgt circa 2.000 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Täterfestnahme nach Geldautomatensprengung

Rohrbach (ots) – Nach umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalpolizei Ludwigshafen konnten heute vier Tatverdächtige festgenommen werden. Es handelt sich um einen 29-jährigen Mann aus der Vorderpfalz, einen 31-Jährigen aus Nordbaden, einen 34-Jährigen aus Südhessen und einen 41-jährigen Mann aus dem Raum Frankfurt am Main.

Der 34-jährige Mann steht im dringenden Verdacht, am 20.07.2020 in Rohrbach einen Geldautomaten gesprengt zu haben. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 160.000 Euro. Alle vier Männer sollen außerdem eine weitere Sprengung eines Geldautomaten geplant, aber noch nicht ausgeführt haben. Bei Durchsuchungen wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Die Tatverdächtigen wurden heute dem Haftrichter in Landau vorgeführt.

Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau Haftbefehl gegen den 34-Jährigen u.a. wegen Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und Vorbereitung eines Explosionsverbrechens, und gegen die übrigen Männer u.a. wegen Vorbereitung eines Explosionsverbrechens. Die vier Männer wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten verbracht.