Darmstadt

Fahrzeugkontrolle endet mit Festnahme – Polizei stellt Drogen sicher

Darmstadt (ots) – Die Kontrolle eines Autofahrers endete am Dienstagabend (8.9.) mit der Festnahme seines 22-jährigen Beifahrers, der Sicherstellung von Drogen sowie der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. Gegen 20 Uhr hatten Beamte des 1. Polizeireviers den grauen Mercedes in der Pallaswiesenstraße gestoppt und die Insassen des Gefährts einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Dabei stellten die Ordnungshüter bei dem 22-jährigen Beschuldigten rund 45 Gramm Haschisch und 0,28 Gramm Kokain sicher, die er in der Hand hielt, beziehungsweise in der Hosentasche mit sich führte. Somit endete die Fahrt für den Frankfurter auf der Polizeiwache. Dort wurde Anzeige erstattet und ein Verfahren eingeleitet.

Nach Abschluss der polizeiliche Maßnahmen wurde er nach Hause entlassen. Wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wird er sich strafrechtlich verantworten müssen.

Nicht weit gekommen – 22-Jähriger nach versuchtem Diebstahl festgenommen

Darmstadt (ots) – Nicht weit gekommen ist ein Dieb, der am Dienstag (8.9.) in der Lauteschlägerstraße ein Fahrrad entwenden wollte. Dank der folgerichtigen Reaktion von Zeugen, die den Mann bei seinem kriminellen Vorhaben beobachten konnten und sofort die Polizei alarmierten, konnte der Beschuldigte aus Darmstadt noch in Tatortnähe festgenommen werden.

Gegen 18.00 Uhr hatte sich der 22 Jahre alte Beschuldigte an einem Lastenrad zu schaffen gemacht und versucht das Zweirad mitgehen zu lassen. Dabei wurde er glücklicherweise von dem Eigentümer des Gefährtes beobachtet und angesprochen. Ertappet bei seinem kriminellen Vorhaben trat er zu Fuß die Flucht an. Doch diese währte nicht lange. Denn mithilfe der Personenbeschreibung klickten die Handschellen nur wenige Meter weiter.

Im Rahmen seiner Durchsuchung stellten die Beamten zudem in seiner Hosentasche geringe Mengen von Drogen sicher, die neben dem Verdacht des versuchten Diebstahls auch die Einleitung eines Verfahrens wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz nach sich ziehen. Der 22-jährige Darmstädter wird sich nun zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Zivilfahnder stellen gestohlenes Auto sicher & nehmen fünf Tatverdächtige fest

Darmstadt-Medenbach (ots) – Zivilfahnder haben am Dienstag (08.09.) ein als gestohlen gemeldetes Fahrzeug sichergestellt und in diesem Zusammenhang fünf Männer vorläufig festgenommen.

Gegen 16.30 Uhr fiel der Streife das Auto auf der Autobahn 5 bei Darmstadt auf. Ein Abgleich mit dem polizeilichen Fahndungsbestand ergab, dass der Wagen seit August durch das Polizeipräsidium Köln wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben war. Mit Unterstützung weiterer Zivilstreifen konnte das Fahrzeug schließlich auf der Tank- und Rastanlage Medenbach an der Autobahn 3 gestoppt und kontrolliert werden. Die Einsatzkräfte nahmen die fünf Männer im Alter von 19, 24, 28 und 30 Jahren wurden vorläufig fest und brachten sie ins Polizeigewahrsam. Ein Abschleppdienst brachte das sichergestellte Auto zur Polizeistation.

Die Festgenommenen, die alle bereits polizeibekannt sind, wurden erkennungsdienstlich behandelt und müssen sich jetzt in dem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten. Die Ermittlungen, wie sie in den Besitz des Wagens gelangen, dauern an.

Darmstadt-Dieburg

Wohnungsdurchsuchungen für Anhänger zweier Fußballvereine

Darmstadt/Weiterstadt/Ginsheim-Gustavsburg/Frankfurt (ots) – Nachdem es am Sonntag 16.08.2020 zu einer Auseinandersetzung zwischen Fußballanhängern der Vereine SV Darmstadt 98 und Eintracht Frankfurt in Weiterstadt kam, hatte die Polizei zahlreiche Strafverfahren gegen die Teilnehmer wegen schwerem Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

In diesem Zusammenhang haben die Ermittlungsbeamten der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg, in Begleitung der Staatsanwaltschaft Darmstadt, am frühen Dienstagmorgen 08.09.2020, zahlreiche Wohnungen im Rhein-Main Gebiet und Nordhessen durchsucht und umfangreiches Beweismaterial sichergestellt.

Die mit den Verfahren betrauten Beamten waren im Zuge ihrer intensiven Ermittlungen, darunter auch die Auswertung von Hinweisen, rasch auf die Spur der Tatverdächtigen gekommen, die ihre Wohnsitze unter anderem in Darmstadt, Frankfurt, Ginsheim-Gustavsburg und im Kreis Waldeck-Frankenberg haben.

Die akribische Arbeit der Polizisten mündete am Dienstagmorgen in einem groß angelegten Polizeieinsatz, bei dem zeitgleich zwölf Objekte durchsucht wurden. Die Durchsuchungsbeschlüsse waren zuvor von der Staatsanwaltschaft Darmstadt beantragt und anschließend richterlich erlassen worden.

Bei den zwischen 17 und 38-jährgien Beschuldigten stellten die Beamten mit Unterstützung ihrer Kollegen von der Hessischen Bereitschaftspolizei unter anderem mehrere Datenträger, mutmaßliche Tatkleidung, Gegenstände der aktiven und passiven Bewaffnung, zum Beispiel Pfeffersprays, eine Softair Pistole, Teleskopschlagstock, Vermummungsgegenstände, Mundschutze und Boxhandschuhe sicher.

Die Auswertung der Beweismittel und die damit verbundenen weiteren Ermittlungen dauern an. Vor diesem Hintergrund können derzeit keine weiteren Auskünfte gegeben werden.

Rauschgifthandel in großem Stil – 105 Kilogramm Amphetamin sichergestellt

Zollfahndungsamt Frankfurt a.M.

Frankfurt am Main, Rosbach v. d. Höhe (ots) – Mit Spezialeinheiten des Zollkriminalamts, der Zentralen Unterstützungsgruppe Zoll (ZUZ) und des hessischen Landeskriminalamts nahmen Ermittler des Zollfahndungsamts Frankfurt am Main 3 Personen wegen des Verdachts des Handels mit rund 100 Kilogramm Amphetamin-Paste vorläufig fest. Die Zollfahnder vollstreckten infolge am 08.09.2020 Durchsuchungsbeschlüsse in 7 Objekten, darunter mehreren Kiosk-Läden und weiteren Geschäften in Frankfurt am Main.

Dabei stellten die Zollfahnder 600-800 Stangen Zigaretten, mehrere Luxusuhren sowie Bargeld in Höhe von rund 4.500 Euro sicher. Ferner wurden mehrere Bankkonten des Hauptbeschuldigten eingefroren.

Ein 24- jähriger mutmaßlicher Rauschgiftkurier wurde bei der Lieferung von Betäubungsmitteln durch Polizei- und Zollkräfte im öffentlichen Raum überrascht. Das Rauschgift befand sich in einem Kurierfahrzeug, das in Rosbach vor der Höhe samt Inhalt sichergestellt werden konnte. Der Fluchtversuch des Kuriers wurde dabei durch die Einsatzkräfte vereitelt. Der 31-jährige Hauptverdächtige und ein 28-jähriger Begleiter wurden in einem Lokal in der Frankfurter Innenstadt vorläufig festgenommen.

Bei der Durchsuchung der vom Rauschgiftkurier genutzten Räumlichkeiten im Keller eines Mehrfamilienhauses wurden zudem erhebliche Mengen an Chemikalien, Folien, Streckmittel und sonstigen Verpackungsmaterialien sichergestellt, die mutmaßlich der Herstellung von Betäubungsmitteln dienen.

Ferner fanden die Zollfahnder fünf Kilogramm verkaufsfertiges Amphetamin sowie drei Liter hochgiftiges Amphetamin-Öl-Konzentrat auf, aus dem weitere zehn Kilogramm Amphetamin illegal hergestellt werden können.

Den Durchsuchungen und Festnahmen waren neben Rauschgiftermittlungen auch umfangreiche Finanzermittlungen unter der Sachleitung der Frankfurter Staatsanwaltschaft vorausgegangen.

Unterstützt wurden die Maßnahmen zusätzlich durch Kräfte der hessischen Bereitschaftspolizei Kassel und der Steuerfahndung Frankfurt.

“Durch die erfolgreiche Sicherstellung der großen Amfetaminmenge und dem Ausheben des Amfetamin-Labors konnte eine erhebliche Menge Rauschgift mit einem Straßenverkaufswert von über einer Million Euro vom illegalen Markt genommen werden”, sagte die Leiterin des Zollfahndungsamts Frankfurt am Main, Oberregierungsrätin Cosima Schmidt.

Zwei der vorläufig festgenommenen Personen wurden dem Haftrichter vorgeführt, die dritte Person wurde auf freien Fuß gesetzt.

Zwei griechische Landschildkröten entwendet – Wer kann Hinweise geben?

Babenhausen (ots) – Die in der Kleestädter Straße beheimateten griechischen Landschildkröten, rückten vermutlich an einem Wochenende Mitte August in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Nachdem die beiden Schildkröten bereits im Zeitraum zwischen dem 15. und 16. August aus ihrem Gehege verschwunden waren und diverse Suchaktionen der Besitzer keinen Erfolg brachten, wurde am Montagmittag (7.9.) bei der Polizei Anzeige erstattet. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die beiden weiblichen Schildkröten von bislang Unbekannten aus ihrem Gehege gestohlen wurden.

Die Tiere sind jeweils circa 25 cm lang und 10 cm hoch. Ihr Panzer hat eine gelb-schwarze Zeichnung. Zusammen haben die beiden Damen bereits 120 Jahre auf dem Buckel.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der beiden Landschildkröten geben? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06071/96560 zu erreichen.

Zwei Pkw und ein Linienbus bei Kollision beschädigt

Darmstadt (ots) – Ca. 4.200 EUR Schaden lautet die erste Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag 08.09.2020 an der Kreuzung Rheinstraße Ecke Hindenburgstraße. Nach ersten Aussagen fuhr der Linienbus zu spät über die Ampel und kollidierte mit einer 31-jährigen Bickenbacherin die gerade abbiegen wollte.

Dabei drehte sich das Fahrzeug der Frau und kollidierte leicht mit dem Pkw eines entgegenkommenden 44-jährigen Dieburgers. Keiner der Fahrzeuginsassen verletzte sich dabei. Es blieb beim Sachschaden. Der Verkehr war kurze Zeit blockiert und wurde zeitnah durch die Polizei freigegeben.

Trickdiebe erbeuten Bargeld

Dieburg (ots) – Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde hat eine Trickdiebin bereits am Samstag (29.8.) ihr Unwesen in einem Verkaufsgeschäft “Im Flürchen” getrieben und mit der Wechselgeldmasche mehrere Hundert Euro erbeutet.

Gegen 20 Uhr war die etwa 35-45 jährige Täterin, mit der Bitte mehrere 100 Euro Geldscheine wechseln zu wollen an eine Kassiererin des Geschäfts herangetreten Im Zuge des Wechselvorganges und der Geldherausgabe gelang es der Kriminellen rund 300 Euro zu erbeuten und damit das Weite zu suchen. Im Nachgang stellten die Mitarbeiter den Fehlbetrag in der Kasse fest und informierten die Polizei.

Diese hat nun die Ermittlungen wegen Trickdiebstahls aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu der Täterin geben können.

Täterbeschreibung:

weiblich, circa 1,60 Meter groß, schulterlange dunkel Haare zu einem Zopf gebunden. Bekleidet mit dunkelgrünen Pullover und deiner Jeanshose.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Darmstädter Kripo (K24) unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Groß-Gerau

Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Groß-Gerau (ots) – Am Mittwoch 09.09.2020 hatte eine 61jährige Riedstädterin ihren Skoda Geländewagen zwischen 11.00 und 12.00 Uhr in der Darmstädter Straße kurz vor der Einmündung Friedrichstraße am Fahrbahnrand rechts in einer Parkbucht abgestellt. Als sie nach einer Stunde zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihr linker Aussenspiegel abgefahren war.

Der Verursacher befuhr die viel befahrene Darmstädter Straße aus Richtung Marktplatz kommend in Richtung Berufschule und entfernte sich nach dem Zusammenstoß. Die Polizei erhofft sich Zeugenhinweise unter 06152 – 1750. Der Sachschaden am Skoda wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

Anhänger gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Stockstadt (ots) – Bereits am Sonntagabend 06.09.2020 entwendeten Kriminelle einen Anhänger, der auf einem Firmenparkplatz in der Helmut-Kiesel-Straße abgestellt war. Der schwarze Anhänger des Herstellers “Unsinn” mit dem Kennzeichen DON-AT 666 rückte vermutlich gegen 21 Uhr in das Visier der Unbekannten.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Gernsheim ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Anhängers geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06258/93430 zu erreichen.

Zwei Katalysatoren erbeutet – Wer kann Hinweise geben?

Rüsselsheim (ots) – Die Katalysatoren eines grauen Toyotas und eines roten Volkswagens rückten im Zeitraum zwischen Dienstagabend (8.9.) und Mittwochmorgen (9.9.) im Sebastian-Kneipp-Weg in das Visier Krimineller.

Ersten Erkenntnissen zufolge begaben sich die Unbekannten zu den geparkten Wägen und schnitten dort die Katalysatoren heraus. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute unerkannt. Der hierbei entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Ob diese Fälle im Zusammenhang zueinander stehen, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim ist mit den Fällen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Kreis Bergstraße

Fundunterschlagung – Auf der A5 gefundene Fahrräder mitgenommen – Polizei sucht Zeugen

Heppenheim/Bensheim (ots) – Am Mittwoch (9.9.) sind zwischen 11:50 und 12:05 Uhr zwei Fahrräder auf der Autobahn 5 in Richtung Norden, zwischen den Anschlussstellen Heppenheim und Bensheim, unberechtigt mitgenommen worden. Zuvor hatte ein grauer VW Golf den linken Fahrstreifen befahren, als sich unvermittelt dessen Dachgepäckträger mitsamt seiner Fahrräder löste und auf die Fahrbahn fiel. Bis die Eigentümer zum Gepäckträger zurückkehrten und die Polizeistreife vor Ort eintraf, waren die beiden Fahrräder verschwunden. Lediglich der Dachgepäckträger lag neben der Leitplanke.

Wegen Fundunterschlagung ist Anzeige erstattet worden. Die Polizei sucht daher Zeugen, die Angaben zu den Fahrrädern, zu einem Fahrzeug, welches neben den Fahrrädern anhielt oder zu verdächtigen Personen machen können. Telefonisch werden Meldungen von der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Rufnummer 06151/87560 entgegengenommen.

Spiegel abgefahren und anschließend geflüchtet.

Viernheim (ots) – Am Dienstag 08.09.2020 kam es gegen 21:20 Uhr in der Kreuzstraße in Viernheim zu einem Verkehrsunfall. In Höhe der Hausnummer 27 stand ein schwarzer VW Golf geparkt. Zur genannten Zeit befuhr ein PKW die Kreuzstraße in Richtung Pestalozzistraße. Der Fahrer dieses Fahrzeugs touchierte den geparkten VW Golf und beschädigte dessen Außenspiegel. Nach dem Unfall fuhr der Verusacher jedoch weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Es soll sich bei dem flüchtigen Fahrzeug eventuell um einen BMW, Z4 gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise zu einem solchen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim in Verbindung zu setzen. Den entstandenen Sachschaden an dem VW Golf schätzt die Polizei auf mindestens 300 Euro.

Stihl-Gartengeräte von Ladefläche gestohlen – Zeugen gesucht

Heppenheim (ots) – In der Gießener Straße/ Bereich Hanauer Straße wurden zwischen Samstagnachmittag (5.9.) und Montagmorgen (7.9.) Gartengeräte der Marke Stihl aus einer verschlossenen Metallbox gestohlen. Der Wert der Heckenschere und des Laubsaugers liegt bei etwa 800 Euro.

Um an die Gerätschaften zu gelangen, brachen die Täter das Vorhängeschloss der Metallbox auf, die auf der Ladefläche eines weißen Ford Transits montiert ist.

Wer Beobachtungen zu dem Diebstahlsfall gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Kommissariat 21/ 22 in Verbindung zu setzen. Telefon: 06252 / 7060.

Smart ausgebrannt – Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

Lorsch (ots) – Durch ein Feuer ist am Dienstag (8.9.) ein Smart in der Tiergartenschneise auf einem Parkplatz hinter dem Schwimmbadkiosk völlig zerstört worden. Der Schaden ist etwa 13.000 Euro hoch.

Gegen 14.10 Uhr verständigten Zeugen Polizei und Feuerwehr, nachdem das Feuer entdeckt wurde. Die sofort ausgerückte Wehr aus Lorsch konnte den Brand zwar zügig gelöscht werden, das Auto wurde jedoch durch das Feuer völlig beschädigt. Aufgrund der bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler der Kriminalpolizei (K 10) davon aus, dass der Brand bewusst von jemanden gelegt worden war.

Die Brandermittler des Kommissariats 10 suchen dringend Zeugen, die ab 13.45 Uhr verdächtige Personen im Bereich des Tatortes gesehen haben.

Alle Hinweise werden unter der Rufnummer 06252 / 7060 entgegengenommen.

Riskantes Überholmanöver auf der Bundesstraße 460

Fürth-Hiltersklingen (ots) – Ein schwarzer Volvo Kombi soll am 02.09.2020 so überholt haben, dass andere Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 460 gefährdet waren. Für die polizeilichen Ermittlungen werden noch weitere Zeugen gesucht, die eventuell selbst von dem riskanten Manöver betroffen sind oder Hinweise auf den gesuchten Fahrer des schwarzen Autos mit Heidelberger Kennzeichen geben können.

Der Vorfall ereignete sich um kurz vor 12 Uhr auf der B 460 zwischen Hiltersklingen und Wegscheide. Ein Lastwagenfahrer setzte gerade zum Überholen einer Radfahrerin an, als er im Rückspiegel den schwarzen Volvo bemerkte, der aus der hinteren Reihe riskant überholte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden bremste der Lastwagenfahrer stark ab. Ebenso musste, die unbekannte Radfahrerin auf dem Grünstreifen ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden.

Unter der Rufnummer 06062 / 9530 werden die Hinweise entgegengenommen.

