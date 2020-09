Explosion im Dachgeschoss – Mehrere Personen verletzt

Cölbe (ots) – Unterschiedlich schwere Verletzungen erlitten 4 Personen am Dienstagabend 08.09.2020 bei einer Explosion/Verpuffung in einer Dachgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses in der Straße “Heuberg”. Die Hintergründe liegen derzeit noch völlig im Dunkeln.

Zu dem Vorfall kam es gegen 22.15 Uhr. Aufgeschreckte Anwohner alarmierten nach dem lauten Knall sofort die Rettungskräfte. Bei dem Geschehen erlitten der 28-jährige Bewohner und ein 26-jähriger Besucher erhebliche Verletzungen, darunter auch Brandwunden. Beide wurden nach der Erstversorgung in der Uni-Klinik mit Hubschraubern in Spezialkliniken für Brandverletzungen geflogen.

Zwei weitere Menschen, die sich zu Besuch bei dem 28-Jährigen befanden, wurden ebenfalls zur Behandlung in die Uni-Klinik transportiert.

Dabei handelt es sich um eine 19-jährige Frau und einen 25-jährigen Mann. Der letztgenannte Mann erlitt seine Verletzungen bei der versuchten Bergung seiner Bekannten und Löschversuchen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hielt er sich zum Zeitpunkt der Explosion zufällig nicht in dem Haus auf. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Durch die Wucht der Explosion (Druckwelle) wurden Dachziegel auf die Straße geschleudert und ein Fenster aus der Verankerung gedrückt.

Die Wohnung wurde von der Polizei versiegelt.

Nach vorsorglicher Prüfung der Statik, die noch erfolgen muss, gehen die Ermittler in den nächsten Tagen der Ursache des Geschehens auf den Grund. Erst danach können seriöse Aussagen zu dem Vorfall getroffen werden. Auch die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden.

Exhibitionist auf Radweg aktiv

Marburg (ots) – Am Freitagnachmittag 04.09.2020 entblößte sich ein Exhibitionist vor einer jungen Frau und führte an sich eindeutige Handlungen durch. Der Vorfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr auf dem Radweg an der Lahn, der parallel zur Gisselberger Straße verläuft.

Täterbeschreibung:

Der Mann ist etwa 50 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß und stämmig/muskulös. Er hat dunkle Haare und trug ein dunkles Oberteil und eine Jeans. Als das Opfer den Mann auf sein Handeln ansprach, schloss er seine Hose.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Mit Drogen aber ohne Führerschein unterwegs

Kirchhain (ots) – Die Polizei nahm am Dienstagnachmittag 08.09.2020 in der Kernstadt einen Autofahrer näher “unter die Lupe”. Die Ordnungshüter stoppten den 41-Jährigen und führten einen Drogenvortest durch. Der schlug gleich auf zwei verbotene Substanzen an. Dazu passt auch der Fund von einigen Gramm Amphetamin. Die Ordnungshüter stellten das Rauschgift sicher.

Weiterhin besitzt der Mann keine Fahrerlaubnis. Ihn erwarten nun gleiche mehrere Strafverfahren.

Der Ertappte wurde nach der fälligen Blutentnahme wieder entlassen.

Gefälschten Führerschein sichergestellt

Stadtallendorf (ots) – Am Dienstagmittag 08.09.2020 wurde die Autofahrt eines jungen Mannes in der Innenstadt abrupt beendet. Der 18-Jährige händigte den Ordnungshütern bei einer Verkehrskontrolle einen gefälschten bulgarischen Führerschein aus.

Das wertlose Papier stellten die Beamten natürlich sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Danach durfte der Mann den Kontrollort verlassen, allerdings zu Fuß.

