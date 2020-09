Bahnanlagen sind keine Spielplätze!

Mannheim/Karlsruhe/Heidelberg/Pforzheim (ots) – Immer wieder kam es in der

Vergangenheit zu Unfällen auf Bahnsteigen, in den Gleisen oder sogar auf Zügen.

Tragisch in Erinnerung geblieben ist ein Unfall vom 23. Oktober 2019, bei dem

ein 16-Jähriger auf einen Güterwaggon kletterte und der Oberleitung zu nahekam.

Ein Stromschlag verletzte den Jugendlichen damals so schwer, dass lange nicht

klar war, ob er den Unfall überleben wird. Abgesehen von den unerträglichen,

körperlichen Leiden des 16-Jährigen, waren auch seine Familie und Freunde einer

großen, psychischen Belastung ausgesetzt. Ein weiterer, besonders schlimmer

Vorfall, ereignete sich am 16. März 2020, als eine Mutter zusammen mit ihren

zwei Kindern den Bahnsteig am Haltepunkt Mannheim-Luzenberg wechseln wollte.

Hierbei nahmen sie den vermeintlich kürzeren Weg über die Gleise und die Familie

wurde von einem durchfahrenden Güterzug tödlich erfasst. Aus der Vergangenheit

gibt es leider noch weitere Beispiele, die zeigen, wie gefährlich Gleise,

Bahnsteige und Zugverkehr sein können. Dennoch werden diese unterschätzt.

Der Bundespolizei ist es ein großes Anliegen, diese Gefahren deutlich zu machen.

Immer wieder werden hierzu beispielsweise Präventionsveranstaltungen

durchgeführt oder gezielt Personen auf ein gefährliches Verhalten angesprochen.

Wie verhalte ich mich richtig auf Bahnanlagen?

Wichtig ist es, stets achtsam zu sein. Viele Hinweisschilder der Deutschen Bahn

weisen bereits auf mögliche Gefahren hin. Werden diese Warnungen beachtet,

können viele Unfälle vermieden werden. Konkret bedeutet dies, sich von ein- oder

durchfahrenden Zügen fernzuhalten und sich bis zum Stillstand des Zuges in der

Mitte des Bahnsteiges oder in Wartebereichen aufzuhalten. Züge haben eine

Sogwirkung, was dazu führen kann, dass man aufgrund eines zu geringen Abstandes,

bei einer Durchfahrt mitgerissen wird. Auch solche Unfälle können schlimme

Folgen haben.

Betreten Sie niemals die Gleise, wenn es nicht offensichtlich gestattet ist. Die

Gefahr, sich im unebenen Gleisbett zu verletzen, oder von einem Zug überrascht

zu werden ist schlichtweg viel zu groß. Ein jüngstes Beispiel, das sich am

Bahnhof Wössingen ereignete zeigt, dass die Gefahren der Gleise viel zu oft

unterschätzt werden. Eine 20-jährige Frau wollte an jenem Morgen den Weg über

die Gleise nehmen, um zum gegenüberliegenden Bahnsteig zu gelangen. Dabei

entging sie nur knapp einem großen Unglück. Der Triebfahrzeugführer einer S-Bahn

bemerkte das Vorhaben der Frau, vom Bahnsteig in die Gleise zu steigen und gab

einen Achtungspfiff ab. Dies und die sofortige Schnellbremsung dürften der Frau

das Leben gerettet haben, die sonst, um ihren Weg abzukürzen, unmittelbar vor

dem Zug ins Gleis gesprungen wäre.

Die Bundespolizei warnt neben dem Betreten von Bahnanlagen außerdem ausdrücklich

davor, sich der gefährlichen Oberleitung zu nähern. Was unter Jugendlichen gerne

auch als Mutprobe verstanden wird, kann wie im ersten Beispiel beschrieben,

schlimme Folgen haben. Mit 15.000 Volt hat eine Oberleitung 65-Mal so viel

Spannung, wie die heimische Steckdose. Die Schilder mit den deutlichen Warnungen

sollten daher unbedingt beachtet werden.

Generell gilt: Bahnanlagen sind keine Spielplätze!

Auf der Internetseite der Bundespolizei (www.bundespolizei.de) finden sich viele

nützliche Tipps und Hinweise zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen. Für

weitere Fragen steht ihnen die Bundespolizei jederzeit zur Verfügung.

Kraichtal – Auffahrunfall am zwei leicht Verletzten

Karlsruhe (ots) – Zwei leicht Verletzte sowie einen Sachschaden von 10.000 Euro

sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstagabend in der

Heilbronner Straße in Kraichtal ereignet hat.

Gegen 20:30 Uhr fuhr der 23-jährige Unfallverursacher vermutlich aus

Unachtsamkeit auf den vorausfahrenden VW-Golf auf. Bei dem Aufprall wurde die

24-jährige Mitfahrerin im Golf sowie ein drei Monate altes Baby, leicht

verletzt. Sie wurden vorsorglich durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in eine

Klinik gebracht.

Dokumente wiedergefunden, Besitzer fehlt

Karlsruhe – Am Dienstag, den 8. September 2020 erschien ein 28-jähriger

Mann auf der Dienststelle der Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof. Nach-dem

er seinen Rucksack mitsamt seinen Dokumenten im Zug vergessen hatte, war dieser

nicht mehr auffindbar.

In der weiteren Befragung gab der Mann an, die S3 in Karlsruhe verlas-sen zu

haben, wobei er unmittelbar danach bemerkte, seinen Rucksack vergessen zu haben.

Er ging zurück in den Zug, doch der Rucksack war nicht mehr da. Auf der

Dienststelle der Bundespolizei gab er nun den Verlust seiner Do-kumente bekannt.

Nur wenige Stunden später erschien ein Finder auf der Dienststelle und gab die

zuvor verlustig gemeldeten Dokumente ab. In Erwartung, dem 28-Jährigen nun eine

gute Nachricht überbringen zu können, versuchte eine Beamtin den Mann

telefonisch zu erreichen. Leider war dies bislang nicht von Erfolg gezeichnet,

weshalb die Doku-mente nun voraussichtlich zurück an die ausstellende Behörde

gehen.

Karlsruhe – Pedelec-Fahrer von Pkw erfasst

Karlsruhe – Ein 69 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist am Dienstag gegen 11.10

Uhr in der Glogauer Straße von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Er

kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der 69-Jährige war am Ende einer Gruppe von Radfahrern entlang der Glogauer

Straße in Richtung des Fächerbades unterwegs. Ein von links aus der Beuthener

Straße nahender, gleichfalls 69 Jahre alter Pkw-Fahrer ließ die radelnde Gruppe

zunächst passieren, übersah dann aber den nachfolgenden Zweiradfahrer und

erfasste ihn. Der Mann stürzte zu Boden und kam mit Verdacht auf eine

Wirbelverletzung in die Klinik. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt gut

2.000 Euro.

Karlsruhe – Falsche Stromableser stehlen hochwertigen Schmuck aus Wohnung

Karlsruhe – Am Dienstagvormittag verschaffte sich ein unbekannter Täter

unter dem Vorwand, im Auftrag der Stadtwerke Stromzähler zu überprüfen, in einem

Oberreuter Mehrfamilienhaus Zugang zur Wohnung einer Rentnerin und stahl dort

Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Ein zweiter Tatverdächtiger hielt

sich währenddessen ebenfalls in dem Haus auf, ohne die Wohnung der Seniorin

jedoch zu betreten.

Um 10.30 Uhr erschlich sich der falsche Stromableser zunächst das Vertrauen der

81-jährigen Geschädigten und gelangte so in deren Wohnung. Durch geschickte

Gesprächsführung gelang es dem Tatverdächtigen, die ältere Dame sowie eine

ebenfalls anwesende Nachbarin so weit abzulenken, dass er aus einem

Schlafzimmerschrank mehrere hochwertige Halsketten, Ringe, Broschen und

Armbänder stehlen konnte. Noch bevor die Geschädigte den Diebstahl bemerkte,

hatte der Unbekannte die Wohnung wieder verlassen. Neben dem falschen

Stromableser fiel der Bestohlenen in dem betroffenen Mehrfamilienhaus in der

Goerdelerstraße auch ein zweiter Mann auf, der ihre Wohnung jedoch nicht

betreten hatte.

Die Geschädigte beschrieb den Täter in ihrer Wohnung als ungefähr 28-30 Jahre

alt, 170-175 cm groß, schlank, bekleidet mit einem roten Poloshirt, dunkler Hose

und einer schwarzen Basecap mit buntem Motiv. Der zweite Tatverdächtige sei

30-35 Jahre alt, mit rund 160 cm auffallend klein und von dicker Statur gewesen,

war dunkel gekleidet und trug eine orangene Warnweste.

Es ist nicht auszuschließen, dass die unbekannten Trickdiebe auch andernorts

versucht haben, sich Zugang in Wohnungen zu erschleichen. Zeugen oder

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721 666-3411 mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Diebstahl aus Baucontainer

Karlsruhe – Unbekannte haben in der vergangenen Woche aus insgesamt drei

Baucontainern in der Ettlinger Bahnhofstraße Arbeitsmaschinen im Wert von rund

2.000 Euro gestohlen.

Die Diebe begab sich über einen Bauzaun auf das Gelände und öffneten gewaltsam

insgesamt drei Baucontainer, welche durch Vorhängeschlösser gesichert waren. Aus

dem Inneren nahmen sie die aufgefundenen Baumaschinen an sich. Einen direkt

angrenzenden Pausencontainer ließen die Täter unberührt. Im Anschluss flüchteten

die Eindringlinge mit ihrer Beute bislang unerkannt.

Wer hierzu sachdienlich Hinweise geben kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter 07243 32000 in Verbindung zu

setzen.

Walzbachtal – Zwei verletzte nach Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe – Zwei Verletzte sowie einen Sachschaden von rund 15.000 Euro

sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Dienstagmorgen im

Einmündungsbereich der Bundesstraße 293 und der Landesstraße 571 ereignet hat.

Nach bisherigen Ermittlungsstand fuhr die 52 Jahre alte Unfallverursacherin mit

ihren Audi die L 571 von Wössingen in Richtung Bretten. Im Einmündungsbereich

zur B 293 übersah sie den von links kommenden Ford zu spät und kollidierte mit

diesem. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 24-jährige Ford-Fahrer schwer

verletzt und musste mit dem alarmierten Rettungsdienst in eine Klinik gebracht

werden. Die 52-jährige Frau wurde leicht verletzt und wurde vorsorglich

ebenfalls in eine Klinik gebracht. Das Fahrzeug des 24-Jährigen war nicht mehr

fahrbereit und musste an der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden.

Bruchsal – Einbruch in Tierheim – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Ein Dieb gelangte auf bislang ungeklärter Art und Weise auf

das Gelände des Tierheims in der Straße „Kleines Feld“ und brach hier das

Fenster zur Toilette auf. Im Inneren durchsuchte er Schränke und Schubladen und

versuchte über die Tür gewaltsam in das verschlossene Büro zu gelangen. Als

sämtliche Versuche scheiterten beschädigte er kurzer Hand über den Außenbereich

des Geländes das Fenster zum Büro und gelangten so in das Innere. Hier öffnete

der Eindringling mehrere Schränke und nahm das aufgefundene Bargeld von mehreren

hundert Euro an sich. Mit seiner Beute konnte der Täter bislang unerkannt

flüchten.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter der

Telefonnummer 07251 726315 in Verbindung zu setzen.

Linkenheim-Hochstetten – Einbruch in Autohaus – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Ein Unbekannter brach am frühen Dienstagmorgen in ein Autohaus

im Gewerbering in Hochstetten ein und entwendete Bargeld von mehreren hundert

Euro.

Kurz nach 04:00 Uhr verschaffte sich der Dieb über eine Außentür gewaltsam

Zugang zum Verkaufsraum des Betriebes. Hier öffnete er mehrere Schränke und

Schubladen. Eine aufgefundene Registrierkasse öffnete der Eindringling gewaltsam

und nahm das darin befindliche Bargeld an sich. Über die zuvor geöffnete

Außentür verließ der Täter offensichtlich das Objekt.

Zeugen oder Hinweisgeber, die verdächtige Wahrnehmungen im Gewerbering oder

Umgebung gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0721 967180 beim

Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt zu melden.

Eggenstein-Leopoldshafen – Alkoholisierter Autofahrer bleibt mitten auf der B36 stehen

Karlsruhe – Im Rahmen einer Streifenfahrt trafen Beamte des Polizeireviers

Karlsruhe am Dienstag gegen 22:00 Uhr auf einen 34-jährigen Autofahrer, welcher

mit seinem Fahrzeug mitten auf der B36 – Höhe Eggenstein-Leopoldshafen – stehen

blieb. Der offenbar stark unter dem Einfluss von Alkohol stehende Mann konnte

mit noch laufendem Motor im Fahrzeug sitzend angetroffen werden. Da das Auto

nicht abgesichert war, kam es mehrfach zu Gefahrensituationen. Die Beamten

sicherten daher umgehend den Bereich ab und führten eine Personen- und

Fahrzeugkontrolle durch. Da der 34-Jährige aufgrund seines hohen

Alkoholisierungsgrades nicht mehr in der Lage war, eine verständliche Äußerung

zu tätigen, wurde er aufs Polizeirevier verbracht. Eine Abholung des Autos wurde

veranlasst. Der Mann muss sich nun aufgrund des gefährlichen Eingriffes in den

Straßenverkehr verantworten.

Oberhausen-Rheinhausen – Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Karlsruhe – Am Dienstagabend kontrollierte eine Polizeistreife in

Oberhausen einen 34-jährigen Mercedesfahrer, bei dem sich Verdachtsmomente auf

eine Drogenbeeinflussung ergaben. Zudem war der PKW-Fahrer nicht im Besitz einer

gültigen Fahrerlaubnis.

Um 21.00 Uhr führten die Beamten in der Marienstraße eine Verkehrskontrolle bei

dem 34-Jährigen durch. Dabei gewannen die Polizisten den Eindruck, dass der

Autofahrer zuvor Drogen konsumiert haben könnte. Ein Drogenvortest auf dem

Polizeirevier Philippsburg bestätigte diesen Verdacht schließlich, weshalb ihm

ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Wie sich herausstellte, war dem Mercedesfahrer

bereits in der Vergangenheit die Fahrerlaubnis entzogen worden, sodass er neben

dem Bußgeldverfahren wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss nun auch

mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen muss.

Ettlingen – Schwerer Verkehrsunfall mit 4 Verletzten

Karlsruhe – Vier Verletzte waren das Resultat eines schweren

Verkehrsunfalls auf der Straße vom Kiesdreieck Ettlingen zum Silberstreifen

Rheinstetten. Kurz vor 21 Uhr musste ein Skoda-Fahrerin verkehrsbedingt

abbremsen, weil vor ihr ein Lkw auf der Fahrbahn wendete. Sie sicherte dies

durch Einschalten der Warnblinkanlage ab. Die hinter ihr fahrende 70-Jährige

Fahrerin eines Seat erkannte dies zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Beide

Fahrzeugführerinnen und die jeweiligen Mitfahrer wurden bei dem Unfall verletzt.

Alle vier Personen kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Straße musste zur

Unfallaufnahme für circa 2 Stunden gesperrt werden.

Täterfestnahme nach versuchtem Diebstahl eines E-Bike

Karlsruhe – Zwei alkoholisierte Männer konnten am Dienstagnachmittag im

Bereich des Bahnhof Durlach dabei beobachtet werden, wie einer versuchte, mit

einer Metallzange das Kabelschloss eines dort angeschlossenen E-Bike zu

durchtrennen. Ein zweiter Mann stand dabei Schmiere. Beim Erkennen des

Streifenwagens entfernten sich beide Tatverdächtige von dem E-Bike, die Zange

wurde ins Gebüsch geworfen. Beide konnten festgenommen werden.