Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf A 6 – Auto überschlägt sich, Fahrer leicht verletzt

Wiesloch (ots) – Am Dienstag gegen 07:00 Uhr ereignete sich auf der BAB 6 in

Höhe der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein

Unfallbeteiligter verletzte. Der Fahrer eines Sattelzugs musste aufgrund eines

Staus abbremsen. Ein nachfolgender 53-jähriger Fahrer eines Geländewagens

erkannte dies zu spät und versuchte noch, dem Sattelzug auszuweichen, um eine

Kollision zu vermeiden. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug,

touchierte die mittige Betonleitwand und prallte zurück, worauf er noch gegen

den Sattelzug stieß. Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug. Der Fahrer

konnte sich selbstständig befreien und wurde leicht verletzt mit einem

Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden von

etwa 8000 EUR. Zur Unfallaufnahme wurde der mittlere und rechte Fahrstreifen

gesperrt. Kurz nach 08:00 Uhr konnten die Fahrstreifen wieder freigegeben

werden.

Kronau/Walldorf: Unfall mit Tiertransport; veränderter Unfallhergang; neben Löwenbaby auch Nashornvogel transportiert; Zeugen gesucht; Pressemitteilung Nr. 3; Korrektur!!!

Kronau/Walldorf (ots) – Entgegen den ersten Erkenntnissen zum Unfallhergang,

haben die Unfallermittler der Autobahnpolizei Walldorf das tatsächliche

Unfallgeschehen festgestellt.

Demnach soll der 54-jährige Fahrer des Kleinbusses mit Anhänger während der

Fahrt auf der A 5 in Richtung Karlsruhe eingeschlafen sein. Mannheim

Dies hatte zur Folge, dass er zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der

Anschlussstelle Kronau im Baustellenbereich auf einen vor ihm abbremsenden

38-jährigen tschechischen Sprinterfahrer auffuhr. Der Sprinter wurde

anschließend noch gegen einen davor abbremsenden rumänischen Sattelzug

geschleudert, dessen 49-jähriger Fahrer unverletzt blieb.

Die drei Insassen des Kleinbusses mit Anhängers, alle slowakische Staatsbürger

im Alter von 19, 54 und 59 Jahren sowie der 38-jährige Sprinterfahrer wurden

schwer verletzt mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht, einer von ihnen wurde

mit einem RettungsMannheimhubschrauber abtransportiert.

Die Unfallstelle ab kurz nach 5 Uhr am Dienstagmorgen bis gegen 10 Uhr in

Richtung Karlsruhe voll gesperrt. Die Gegenfahrbahn war ebenfalls voll gesperrt

und wurde um 7.15 Uhr wieder freigegeben.

In den Bergungs- und Rettungseinsatz eingebunden waren 75 Bedienstete der

Feuerwehren aus Walldorf, Kronau, Bruchsal und Kirrlach sowie sechs

Rettungswagen, drei Notarztwagen und ein Rettungshubschrauber. Die

Autobahnmeisterei Walldorf war zur Reinigung der Fahrbahn im Einsatz.

Der Sprinter sowie der Kleinbus und sein Anhänger wurden abgeschleppt. Der

Gesamtschaden beläuft sich auf rund 70.000.- Euro. Im Anhänger des slowakischen

Kleinbusses wurde bei der UnMannheimfallaufnahme ein Löwenbaby entdeckt. Darüber

haben mehrere Zeugen unabhängig voneinander einen Vogel aus dem Anhänger

entweichen sehen. Wie die Ermittler herausfanden, soll es sich dabei um einen

Nashornvogel gehandelt haben. Am Dienstagnachmittag wollen Zeugen das Tier bei

der Kiesgrube nahe Kronau gesichtet haben.

Die Beamten der Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Mannheim, die

die Ermittlungen übernommen haben, fanden bereits heraus, das es sich bei dem

Löwenbaby um ein 7-wöchiges Löwenmädchen handelt, dessen Herkunft allerdings

noch ungeklärt ist. Auch die Herkunft des Nashornvogels (Tukan ähnlich) ist noch

nicht festgestellt.

Transportpapiere in slowakischer Sprache wurden bei der Unfallaufnahme

sichergestellt und werden jetzt übersetzt und ausgewertet.

Nach jetzigem Erkenntnisstand sollte der Transport von der Slowakei aus nach

Spanien in den Raum Barcelona gehen. Ob dieser Transport rechtmäßig erfolgte und

die tierschutztransportrechtlichen Bestimmungen eingehalten wurden, ist

Gegenstand weiterer Ermittlungen der Abteilung Gewerbe und Umwelt des

Polizeipräsidiums Mannheim und des Veterinäramts des Rhein-Neckar-Kreises.

Darüber hinaus wäre es für die Ermittler auch wichtig zu wissen, wo sich der

Tukan ähnliche gerade aufhält. Bei Sichtungen des exotischen Vogels werden die

Hinweisgeber gebeten, sich mit der nächsten Polizeidienststelle in Verbindung zu

setzen.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung auf Schulhof – Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis – Zwischen Montag, 19:00 Uhr, und

Dienstag, 09:15 Uhr, kam es auf dem Schulhof des Privatgymnasiums Schwetzingen

in der Hildastraße zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter brachen eine auf

dem Pausenhof stehende amerikanische Buche ab und legten den Baum etwa zwei

Meter entfernt ab. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich bereits vor sechs

Monaten, bei dem ebenfalls der im Schulhof stehende Baum auf gleiche Weise

beschädigt wurde. Der Sachschaden beträgt rund 500EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.