Heidelberg-Rohrbach: Mann nach Streit mit Messer verletzt; Motiv noch unklar; Zeugen gesucht; Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Nach wie vor ist der Aufenthalt des Mannes, der im

Verdacht steht, am frühen Mittwochnachmittag in der Straße „Kühler Grund“ einen

anderen Mann mit einem Messer verletzt zu haben, nicht bekannt. An der sofort

eingeleiteten Großfahndung, die am späten Nachmittag ohne Ergebnis beendet

wurde, waren über 20 Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Nach den ersten Erkenntnissen geriet der spätere Täter mit einem 38-Jährigen aus

bislang unbekannten Gründen in Streit, worauf er diesen auf offener Straße mit

einem Messer verletzte. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Mannes liegen

noch keine Informationen vor.

Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Hierzu wurden die Straße „Kühler Grund“

von beiden Seiten gesperrt. Die Zentrale Spurensicherung der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sicherte vor Ort die Spuren.

Das Dezernat Kapitalverbrechen der Kriminalpolizeidirektion hat die weiteren

Ermittlungen übernommen.

Hinweise zur Tat und/oder zum Täter sowie zu seiner Fluchtrichtung, nehmen der

Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 und das Polizeirevier HD-Süd, Tel.:

06221/3418-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Heidelberg-Pfaffengrund: Einbruch in Geflügelhof

Heidelberg (ots) – Im Zeitraum von Montag 21:00 Uhr bis Dienstag 08:00 Uhr wurde

in einen Geflügelhof im Diebsweg eingebrochen. Entwendet wurden ein

Freischneider der Marke Stihl, ein Kernbohrgerät der Marke Nordon, ein

Bohrhammer der Marke Würth, eine Akkuflex der Marke Würth, zwei Flex der Marke

Metapo, diverse Akkuschrauber mit Ladegerät sowie ein Schweißgerät. Der

Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5000 EUR. Zeugen, die verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06221/3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

Heidelberg-Rohrbach: Mann mit Messer verletzt; Polizei sucht mit Großaufgebot nach flüchtigem Täter; Polizeihubschrauber ebenfalls im Einsatz; Zeugen gesucht; Pressemitteilung Nr. 1

Heidelberg – Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei derzeit nach einem

unbekannten Mann, der am frühen Mittwochnachmittag, kurz vor 13 Uhr, einen

weiteren Mann in der Straße „Kühler Grund“ im Streit mit einem Messer verletzt

haben soll.

Der Verletzte wurde in eine Klinik eingeliefert. Über die Art und Schwere der

Verletzungen liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Der Täter flüchtete nach der Tat in Richtung Rohrbach-Markt. Er soll dunkel, mit

einem Kapuzenpullover, bekleidet sein und einen Rucksack sowie eine Plastiktüte

dabeihaben.

Bei der Fahndung, die sich von Rohrbach aus über Kirchheim, Boxberg und den

Emmertsgrund ausdehnt, ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Hinweise zur Tat und/oder zum Täter sowie zu seiner Fluchtrichtung, nehmen der

Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 und das Polizeirevier HD-Süd, Tel.:

06221/3418-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Heidelberg-Bergheim: Riskantes Überholmanöver – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Bergheim – Zu einem riskanten und gefährlichen Überholmanöver

kam es am Dienstag gegen 21:10 Uhr auf der Mittermaierstraße. Die 62-jährige

Fahrerin eines Opels hielt mit angeschalteter Warnblinklicht auf dem rechten

Fahrstreifen an um nach rechts durch ein Hoftor auf ein Grundstück zu fahren.

Als der Beifahrer ausstieg um das Hoftor zu öffnen, beschleunigte ein hinter dem

Opel wartender, bislang unbekannter, Verkehrsteilnehmer sein Auto und schert auf

den Rad- und Gehweg aus um rechts zu überholen. Beim Wiederauffahren auf die

Fahrbahn kollidierte er beinahe mit einem weiteren Fahrzeug, welches das

wartende Fahrzeug ordnungsgemäß überholte und wieder auf den rechten

Fahrstreifen einscheren wollte. Der gesuchte Verkehrsteilnehmer fährt einen

silbernen/silber-grauen Kleinwagen. Die Polizei ermittelt nun wegen

Straßenverkehrsgefährdung. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier

Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer 06221-991700, zu melden.

Heidelberg-Altstadt: Fahrradfahrerin übersieht Motorradfahrer und verursachte Verkehrsunfall

Heidelberg-Altstadt – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen

15:25 Uhr in der Straße „Neckarstaden“ auf Höhe der Vincentiusklinik. Eine

46-jährige Fahrradfahrerin wollte die Straße an einem Fußgängerüberweg

überqueren und bog ohne angehalten oder sich umgeschaut zu haben auf die

Fahrbahn ein. Hierbei kollidierte sie mit einem dort ordnungsgemäß fahrenden

25-jährigen Motorradfahrer. Beide Verkehrsteilnehmer stürzten daraufhin und

verletzten sich leicht. Der Sachschaden beträgt rund 1.000EUR.

Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis: Bilanz der Einsatzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Überwachung der Corona-Verordnung; Einhaltung der Maskentragepflicht im ÖPNV

Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis – In der Zeit von 7 Uhr bis 13 Uhr

kontrollierten mehr als 40 Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim die Einhaltung

der Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr im Stadtbereich Heidelberg.

Dabei unterstützten neben Beamten des Polizeipräsidiums Einsatz auch der

Kommunale Ordnungsdienst sowie Personal des RNV. Während der Einsatzmaßnahme

wurden insgesamt 111 Straßenbahnen und 77 Linienbusse und deren Haltestellen

kontrolliert. Die gezielten Kontrollen durch die Polizei haben gezeigt, dass

viele Bürgerinnen und Bürger den Ernst der Corona-Lage erkannt haben und sich

ihrer Verantwortung bewusst sind.

Im Rahmen der Kontrollen war festzustellen, dass in den Bussen und Straßenbahnen

die Reisenden sehr diszipliniert und verantwortungsbewusst die

Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben. Etwas anders verhielt es sich im Bereich

der Haltestellen. Viele gaben an, nicht gewusst zu haben, dass in diesem Bereich

des ÖPNV nach der Corona-Verordnung bereits die Maskenpflicht besteht. Insgesamt

wurden polizeilich 879 Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt. Dabei lag

der eindeutige Schwerpunkt der Verstöße im nicht sachgerechten Tragen des

Schutzes. Auf Ansprache und im sensibilisierenden Gespräch wurden die

Betroffenen ermahnt. Lediglich zwei Personen weigerten sich innerhalb der

Beförderungsmöglichkeit einen entsprechenden Schutz zu tragen, diese wurden zur

Anzeige gebracht und aus der Bahn bzw. Bus verwiesen.