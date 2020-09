Motorrad-Kampagne „Sicher ankommen“ – Polizei Rheinland-Pfalz kontrollierte und informierte Biker im Landkreis Ahrweiler

Mainz – Motorrad-Fahren – Für Biker ist es das schönste Hobby. Es

vermittelt Spaß am Unterwegssein, Treffen mit Gleichgesinnten, Beherrschen der

Technik, sportliche Herausforderung und am Ende gar ein Hauch von Freiheit und

Abenteuer.

Eine Motorradtour ist allerdings nicht immer nur Spaß auf zwei Rädern. Im ersten

Halbjahr 2020 verunglückten 1197 Motorradfahrer in Rheinland-Pfalz. Insgesamt

wurden 20 Getötete, 393 Schwerverletzte und 784 Leichtverletzte registriert.

Insbesondere das Ahrtal rund um den Nürburgring lockt Motorradfahrer an. So

stellte die Polizeiinspektion Adenau im ersten Halbjahr 2020 bereits 36

Motorradunfälle mit drei Toten, 15 Schwerverletzten und 25 Leichtverletzten

fest. Hauptunfallursache war nicht angepasste Geschwindigkeit und Fehler beim

Überholen. Weiterhin ist die Selbstüberschätzung der Fahrer zu nennen. Zudem

sind zu schnelle und überlaute Bikes regelmäßig Gegenstand von Beschwerden aus

der Bevölkerung.

Um die negative Unfallentwicklung der vergangenen Jahre zu reduzieren, startete

die rheinland-pfälzische Polizei die Motorrad-Kampagne „Sicher ankommen“, die

insbesondere die Motoradfahrenden in beliebten Bike-Regionen sensibilisieren

soll.

Mit diesem Hintergrund führte die Polizeiinspektion Adenau im Rahmen des

Verkehrskonzeptes gegen Raser und Poser eine Motorrad-Präventionsveranstaltung

in Verbindung mit einem Motorrad-Kontrolltag am vergangenen Sonntag, den 06.

September, im Bereich einer 70-iger Zone in der Gemarkung Schuld auf der L 75

durch.

Hierbei wurden Verfahren gegen 18 Verkehrsteilnehmer eingeleitet und vier

Fahrverbote ausgesprochen. Der schnellste Verkehrsteilnehmer fuhr 136 km/h.

Neben den Motorrad-Experten des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz standen

Präventionsexperten des Polizeipräsidiums Koblenz am Motorrad-Infostand den

Besuchern und den zuvor kontrollierten Bikern für einen Informationsaustausch

rund um das Thema „Motorradsicherheit“ zur Verfügung. In den Gesprächen wurden

Informationen über nicht angepasste Geschwindigkeit, Sicherheitsausrüstungen,

technische Veränderungen und deren möglichen Rechtsfolgen weitergegeben. Nicht

zuletzt wurden die Biker auf die Gefahren beim Motorradfahren hingewiesen.

Hier ein paar wichtige Tipps der Polizei Rheinland-Pfalz für eine sichere Fahrt:

Technik und Sicherheit:

Checken Sie gründlich Ihre „Maschine“.

Beachten Sie insbesondere Bremsen, Beleuchtung und Bereifung mit

vorgeschriebenem Luftdruck.

vorgeschriebenem Luftdruck. Schützen Sie sich mit geeigneter Motorradschutzbekleidung. Zur

gesamten Ausrüstung gehören: Motorradhelm, Leder- oder

Textilkombination, Motorradhandschuhe und Stiefel.

Verwenden Sie Protektoren, die das Verletzungsrisiko bei Stürzen vermindern.

vermindern.

Nutzen Sie auffällige Reflektoren oder Warnwesten, damit Sie besser erkennbar sind.

besser erkennbar sind.

Fahrtipps:

Fahren Sie vorschriftsmäßig immer mit Licht.

Fahren Sie defensiv und überschätzen Sie sich nicht.

Fahren Sie vorausschauend.

Seien Sie stets bremsbereit.

Kündigen Sie Überholmanöver frühzeitig und deutlich an.

Schneiden Sie keine Kurven.

In Kurven und bei Nässe müssen Sie besonders gefühlvoll bremsen.

Absolvieren Sie nach längeren Fahrpausen ein

Motorrad-Sicherheitstraining.

Halten Sie bei Ausfahrten in der Gruppe genügend Abstand, fahren Sie versetzt und überholen Sie nicht untereinander.

Sie versetzt und überholen Sie nicht untereinander.

Schließen Sie sich durch rücksichtsvolle und gelassene Fahrweise der Aktion des Deutschen Verkehrssicherheitsrat „Vision Zero" an:

der Aktion des Deutschen Verkehrssicherheitsrat „Vision Zero“

an:

„Keiner kommt um. Alle kommen an.“

Mainz – Lerchenberg, Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Mainz-Lerchenberg – Mittwoch, 09.09.2020, 07.30 Uhr

Am heutigen Mittwochmorgen kommt es gegen 07:30 Uhr, am Kreisverkehr der L 426

in Höhe der Brucknerstraße/ Mainz Lerchenberg, zu einem Verkehrsunfall mit

anschließender Flucht.

Hierbei stößt ein cremefarbener VW Caddy mit einem, im Kreisverkehr befindlichen

und vorfahrtsberechtigten grauen Opel Corsa, zusammen.

Der Fahrer des VW Caddy entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der

Unfallstelle.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, sowie zum

unfallbeteiligten, flüchtigen Fahrzeug machen können.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz – Das bargeldlose Bezahlen mit Kreditkarten oder der Debit-Karte ist

heute selbstverständlich. Gerade seit Beginn der Corona-Krise ist die

Kartenzahlung auf dem Vormarsch. Zum Schutz vor möglichen Ansteckungen wird

immer seltener bar bezahlt. In einigen Restaurants und Geschäften ist die

Zahlung mittlerweile nur noch mit Karte möglich.

Allerdings sollte man nicht sorglos damit umgehen, denn der weit verbreitete

Einsatz des sogenannten „Plastikgeldes“ lockt auch Betrüger an, warnen das

Landeskriminalamt und die Verbraucherzentrale Rhein-land-Pfalz. Um in den Besitz

der Karten beziehungsweise der Daten zu kommen, lassen sich die Täter einiges

einfallen. Mit den folgenden Maschen versuchen die Kriminellen an Ihr Geld zu

kommen:

Skimming: Beim Skimming werden die Daten der Bankkarte ausgelesen und auf einen

Kartenrohling kopiert. Häufig wird hier vor dem Karteneinschubschacht eines

Geldautomaten ein eigens hergestelltes Kartenlesegerät oder sogar eine

vollständige Frontplatte installiert. Diese Kartenleser sind optisch dem Modell

der Geldautomaten angepasst (Farbe, Aufkleber) und so hergestellt, dass die

eingeschobene Karte zum originalen Kartenleser weitertransportiert wird. So

werden die Magnetstreifendaten ausgelesen und gespeichert, ohne dass die

Bedienung des Geldautomaten beeinträchtigt und der Kunde dadurch misstrauisch

wird. Die Eingabe der PIN wird mit einer Mini-Kamera gefilmt, die oft oberhalb

der Tastatur in einer angeklebten Leiste versteckt ist. Es kommen aber auch

manipulierte Tastaturfelder zum Einsatz, die über die eigentliche Tastatur

geklebt werden. Damit zeichnen die Täter die per Tastendruck eingegebene PIN

auf.

Phishing: Mit gefälschten Webseiten oder E-Mails versuchen Kriminelle an Ihre

persönlichen Zahlungsdaten zu gelangen. Dies können beispielsweise gefälschte

Einkaufsplattformen sein oder vermeintliche E-Mails von der Bank, die Sie mit

einem Link auf eine betrügerische Webseite locken sollen. Wenn Sie eine E-Mail

oder Webseite dazu auffordert, Ihre persönlichen Zahlungsdaten einzugeben,

handelt es sich sehr wahrscheinlich um einen Betrugsversuch! Solche

Phishing-Mails oder Phishing-Webseiten zielen einzig darauf ab, Ihre

persönlichen Daten abzugreifen.

Shoulder Surfing: Dieses Phänomen, das bundesweit zu beobachten ist, erfreut

sich aktuell bei den Betrügern wieder größerer Beliebtheit. Die Vorgehensweise

der Täter, mit der sie an die Geheimzahl und die Geldkarte ihres Opfers

gelangen, gestaltet sich unterschiedlich.

Eine gängige Methode sieht so aus, dass zunächst einmal die Betrüger ihrem Opfer

bei der Eingabe ihrer PIN über die Schulter schauen (da-her der Begriff

„shoulder surfing“), um die ausgespähte Geheimzahl später zum Geldabheben vom

Konto des Ausgespähten zu nutzen. Nachdem die Täter die PIN ausgespäht haben,

lenken sie ihre Opfer während des Geldabhebens ab, um an die Bankkarte zu

gelangen. Sie verwickeln das Opfer in ein Gespräch – so täuschen sie entweder

Probleme mit ihrer eigenen Karte vor oder bitten das Opfer um Hilfe in einer

anderen Angelegenheit. Während das Opfer abgelenkt ist, entwendet der Täter die

sich noch im Ausgabeschlitz befindliche Geldkarte. Entweder wird diese dann

durch eine unechte Karte ausgetauscht, damit das Opfer den Diebstahl nicht

sofort bemerkt oder der Täter täuscht vor, die Geldkarte wäre vom Automaten

eingezogen worden.

Oft agieren die Täter auch arbeitsteilig: Während einer das Opfer ablenkt,

entwendet der andere Täter die Geldkarte beziehungsweise tauscht die echte gegen

eine gefälschte aus. Mit der gestohlenen Geldkarte und der dazugehörigen

Geheimzahl können die Betrüger nun problemlos das Konto ihrer Opfer plündern, da

diese davon ausgehen, dass sich ihre Bankkarte in Sicherheit befindet.

Diebstahl: Häufig gelangen die Täter auch durch Taschendiebstahl oder Einbruch,

z. B. Autoaufbruch, in den Besitz von Zahlungskarten. Durch das vorherige

Ausspähen der PIN, zum Beispiel am Geldautomaten, beim Bezahlen im Ladengeschäft

oder Restaurant haben die Täter dann auch die Möglichkeit, zusammen mit der

geklauten Karte Geld am Geldautomaten abzuheben.

Das Landeskriminalamt und die Verbraucherzentrale haben in ihrer Reihe „Genug

Betrug“ die folgenden Empfehlungen zusammengetragen:

Bei der PIN-Eingabe sollte immer darauf geachtet werden, dass

dies von niemandem beobachtet werden kann.

Das Tastaturfeld während der PIN-Eingabe am besten mit einer freien Hand oder

mit einem Gegenstand wie der Geldbörse abdecken. Auf einen ausreichenden

Sicherheitsabstand zu anderen Personen achten – aufdringliche Personen oder

angeblich Hilfesuchende höflich aber bestimmt darum bitten, auf Distanz zu

bleiben.

Keinen Geldausgabeautomaten nutzen, an dem etwas ungewöhnlich

erscheint! Bei Verdacht auf Manipulation, sollte sofort ein

Bankmitarbeiter informiert und über die 110 die Polizei

informiert werden!

Kredit- und Debit-Karten sollten immer dicht am Körper, verteilt in verschlossenen Innentaschen der Kleidung getragen werden.

in verschlossenen Innentaschen der Kleidung getragen werden.

Nach Erledigung der Bankgeschäfte sollte unmittelbar überprüft werden, ob die

eigene Karte noch vorhanden ist. Bei Verdacht, dass jemand die Kartendaten

ausgelesen hat oder bei Verlust der Karte, sollte diese sofort für den weiteren

Gebrauch gesperrt werden, auch wenn diese aus nicht nachvollziehbaren Gründen

vom Geldautomaten einbehalten wird! Das Gerät könnte von Straftätern manipuliert

sein.

Die Sperrung der EC-Karte ist über den bundesweiten Sperrnotruf möglich: 116 116

bzw. aus dem Urlaub im Ausland unter der Vorwahl für Deutschland +49.

Die Höchstgrenze für Abhebungen vom Konto am Automaten

überprüfen und gegebenenfalls reduzieren.

Zahlungskarten niemals in Büro-/Arbeitsräumen, Schwimmbädern, Krankenhäusern, Hotelzimmern, Kraftfahrzeugen etc. liegen lassen

Krankenhäusern, Hotelzimmern, Kraftfahrzeugen etc. liegen lassen

weder offen noch versteckt, auch nicht für kurze Zeit.

Insbesondere in Restaurants, Kaufhäusern, Bahnhöfen oder Flughäfen sowie auf

Messen oder Ausstellungen sind Taschendiebe unterwegs.

Bitte keine Kreditkarten-/Bankkartenbelege und Kassenbons in den

Papierkorb der Bank/des Geschäftes entsorgen.

Mit den Kontodaten aus dem Papierkorb können Täter versuchen, Geld von Ihrem

Konto abzubuchen oder mit Ihrer Kreditkarte im Netz zu zahlen. So ist das Geld

auf dem Konto vor Tätern nicht mehr sicher.

Es empfiehlt sich, zeitnah alle Abbuchungen auf dem Konto zu

überprüfen.

Bei Verdacht auf eine Straftat sofort Anzeige bei der Polizei er-statten.

er-statten.

er-statten. Wichtige Grundregel bei verdächtigen E-Mails sollte sein: Wenn

man sich über den Absender und die Herkunft einer Mail nicht

absolut sicher ist, dann Link und Anhänge nicht anklicken. Im

Zweifelsfall besser beim vermeintlichen Absender nachfragen oder

auf deren Original Webseite gehen.

Weitere Informationen zum Thema Zahlungskartenbetrug wie z.B. das Faltblatt

„Vorsicht Kartentricks“ sind bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen

erhältlich oder im Internet auf der Polizeiseite unter: http://www.polizei-berat

ung.de/themen-und-tipps/betrug/ec-und-kreditkartenbetrug.html

Weitere Informationen gibt es auch auf der Homepage der Verbraucherzentrale:

https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/kartenzahlung-in-eurozone

https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/phishing

Verkehrsunfall auf Göttelmannstraße

Mainz – Dienstag, 08.09.2020, 13:10 Uhr

Am Dienstagmittag befährt eine 49-Jährige die Göttelmannstraße von

Mainz-Weisenau kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Ein 77-jähriger Autofahrer

kommt ihr aus Richtung Innenstadt entgegen, gerät aus bisher unbekannten Gründen

auf die Fahrspur der 49-Jährigen und touchiert ihr Fahrzeug am hinteren linken

Reifen. Das Auto der 49-Jährigen gerät dadurch ins Schleudern, so dass es zur

Kollision mit einem parkenden Auto kommt. Beide Unfallbeteiligten werden in ein

Krankenhaus verbracht. Die Göttelmannstraße wird kurzzeitig zwecks

Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle gesperrt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruchsdiebstahl in Baucontainer und Kellerraum

Mainz – Montag, 07.09.2020, 18:00 Uhr bis Dienstag, 08.09.2020, 07:00 Uhr

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen brechen unbekannte Täter in einen

Baucontainer in der Rheinstraße ein und entwenden Baugeräte im vierstelligen

Bereich. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Mittwoch, 02.09.2020, 16:00 Uhr bis Dienstag, 08.09.2020, 10:00 Uhr

Zwischen letztem Mittwoch und Dienstagmorgen brechen unbekannte Täter in einen

Kellerraum in der Bleichstraße ein indem sie das Schloss aufbrechen. Sie

entwenden ein Fahrrad sowie mehrere Kisten mit Elektroartikeln. Es liegen keine

Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

A63, Unfall im Baustellenbereich, Autobahn voll gesperrt in Richtung Mainz

Gau-Bickelheim – Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer eines LKW

am 08.09.2020 gegen 17:10 Uhr auf der A63 in Fahrtrichtung Mainz im einspurigen

Baustellenbereich kurz hinter der Anschlussstelle Göllheim von der Fahrbahn ab

und durchbrach die Baustellenbegrenzung. Der Fahrer des LKW wurde durch den

Unfall nur leicht verletzt. Der LKW war nicht mehr fahrbereit und muss

abgeschleppt werden. Da die Fahrbahn bis zum Abschluss der Bergungs- und

Räumarbeiten in Richtung Mainz gesperrt werden musste, wurde der Verkehr an der

Anschlussstelle Göllheim abgeleitet. Die Sperrung wurde gegen 21:10Uhr wieder

aufgehoben. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 40.000,- Euro.

Körperverletzung

Bingen – Bingen, 08.09., Koblenzer Straße, 10:32 Uhr. Über den Notruf wird eine Schlägerei gemeldet, bei welcher drei Personen einen Mann schlugen und sich dann Richtung Prinzenkopfstraße entfernten. Der 24-jährige Verletzte, der offensichtlich unter Betäubungsmittel-Einfluss stand, wurde vor Ort erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Durch einen Zeugen konnten zwei der Täter ausgemacht werden. Entsprechende Maßnahmen wurden eingeleitet.

Fahrt unter Drogenwirkung

Bingen – Bingen, 08.09., Bachweg, 15:09 Uhr. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde eine 47-Jährige Fahrerin auffällig bezüglich Drogenkonsums. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Bodenheim – Am 08.09.2020, um 13:10 Uhr, kam es auf dem Bahnhofsvorplatz in Bodenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Ein 40-jähriger aus Nackenheim befuhr mit seinem PKW den Bahnhofsvorplatz aus Richtung Nackenheim kommend in Fahrtrichtung Laubenheim. In Höhe des Anwesens 1 lief plötzlich und unvermittelt ein 5-jähriger Junge aus Bodenheim auf die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß. Der Junge wurde durch den seitlichen Zusammenstoß mit dem PKW leicht verletzt. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Vandalismus Weinbergshütte Hahnheim

Hahnheim – Am 25.08.2020 kam es erneut in einer Weinbergshütte in Hahnheim („Neuberger Häuschen“) zu Vandalismus und Sachbeschädigungen. Es wurde die Einrichtung des Weinberghäuschens (Tisch und Bänke, sowie Stühle) zerstört. Die Sachschadenshöhe muss noch ermittelt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat und dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

Brand eines PKW

Ludwigshöhe – Am 08.09.2020, gegen 21:00 Uhr, wurde ein in Vollbrand stehendes Fahrzeug auf der B 9 in Höhe Ludwigshöhe gemeldet. Die beiden Insassen des Fahrzeuges konnten das Fahrzeug selbständig verlassen. Sie erlitten keine Verletzungen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. Die B 9 musste aufgrund der Lösch-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten für die Dauer von knapp 3,5 Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die K 40 umgeleitet. Die Feuerwehren Guntersblum und Nierstein waren mit 40 Einsatzkräften vor Ort, weiterhin ein Rettungswagen, die Straßenmeisterei und die Polizei mit 4 Einsatzkräften.

Brand eines Gartenhauses

Nierstein – Am 08.09.2020, um 14:50 Uhr, kam es „Am Sportplatz“ in Nierstein OT Schwabsburg zu dem Brand eines Gartenhauses. Das komplette Gartenhaus wurde durch den Brand zerstört. Weiterhin wurde auch das Gartenhauses des Gartennachbars leicht beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Der Brand wurde vermutlich durch eine Gasflasche verursacht. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehren Oppenheim und Nierstein waren mit 28 Mann im Einsatz.