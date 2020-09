Unfall im Kurvenbereich

Jeckenbach – Ein PKW und ein Sattelzug-Fahrzeug sind am Dienstagnachmittag in der

Hauptstraße zusammengestoßen. Im Kurvenbereich stieß der PKW mit seinem linken Kotflügel gegen den seitlichen Unterfahrschutz des Lastwagens. Während der Kotflügel fast abgerissen wurde, war an dem Sattelschlepper kaum etwas zu sehen.

Beide Fahrzeugführer räumten keinen Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot ein. Wobei sich bei diesem Unfall die Frage stellt, ob nicht der LKW-Fahrer, seine Ausmaße kennend, nur bremsbereit in eine solche Kurve fahren darf. Gleichfalls müsste der PKW – Fahrer die Dimension des entgegenkommenden Fahrzeuges einschätzen und in der Folge

ebenfalls die Kollision verhindern. Die Polizisten machten beiden

Verkehrsteilnehmern Vorwürfe und verständigten die Bußgeldstelle. In

diesem Fall haben vermutlich beide den Grundsatz des defensiven

Fahrens nicht ausreichend beachtet. |pilek-AH

Viel Blechschaden und ein Verletzter

Kaiserslautern – Gekracht hat es am Dienstagnachmittag zwischen

Queidersbach und Kaiserslautern. An der Einmündung nach Queidersbach, in Höhe

des Gelterswoog, beachtete ein 48-jähriger Autofahrer nicht die Vorfahrt. Er

kollidierte mit dem Auto eines 68-Jährigen. Der ältere Fahrer wollte von der

Bundesstraße auf die Landstraße nach Queidersbach abbiegen. Er wurde bei dem

Unfall leicht verletzt. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf mindestens

8.000 Euro. |erf

Verkehrsunfall

Kreimbach-Kaulbach (Kreis Kaiserslautern) – Vermutlich infolge nicht

angepasster Geschwindigkeit kam ein Autofahrer am Dienstagabend in einer

Linkskurve auf der Straße von Kreimbach-Kaulbach Richtung Morbach nach rechts

von der Fahrbahn ab.

Durch den dortigen Randstreifen geriet er ins Schleudern und stürzte in die

Böschung. Dabei überschlug sich das Auto.

Der Fahrer konnte mit Unterstützung des Notarztes selbstständig das Fahrzeug

verlassen. Er wurde, zur weiteren Überprüfung seines Zustandes, in ein

Krankenhaus gebracht. Sein nicht mehr fahrbereiter Pkw musste abgeschleppt

werden. |elz

Taschendieb geschnappt

Kaiserslautern – Ein Zeuge meldete am Montagmorgen eine schlafende Person

in der Parkanlage Am Gottesacker.

Bei der Überprüfung des Mannes fanden die Polizisten eine Geldbörse. Diese

gehörte offensichtlich nicht ihm, da die Dokumente eine andere Person ausweisen.

Der mutmaßliche Taschendieb gab zu, den Geldbeutel am Tag zuvor am Bahnhof

entwendet zu haben. Das Bargeld hätte er ausgegeben.

Der eigentliche Besitzer war von einem Verlust der Geldbörse ausgegangen. Er

wurde über den Fund informiert. Nachdem der Geschädigte den Inhalt überprüft

hatte, konnte er bestätigen, dass alle Dokumente vorhanden waren, nur das

Bargeld fehlte. |elz

Auto beschmiert und zerkratzt – Zeugen gesucht

Kaiserslautern – Ein Unbekannter hat am Dienstag an der Berufsbildenden

Schule (BBS) am Kaiserbergring einen parkenden VW Polo beschädigt.

Die Besitzerin stellte den Wagen um 7:45 Uhr auf dem Parkplatz der BBS ab. Als

sie um 15:45 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie den Schaden. Vorne

rechts war der Lack zerkratzt und mit einem weißen Lackstift die Zahlen „323“

drauf geschrieben. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas

Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369-2150 zu melden. |elz

Tempoverstöße in 30er-Zone

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) – 20 Verstöße gegen die zulässige

Höchstgeschwindigkeit hat die Polizei am Mittwochvormittag bei einer

Verkehrskontrolle an der Grundschule in Mehlingen festgestellt.

Die Beamten nahmen rund zwei Stunden lang mit einem Lasermessgerät die

herannahenden Fahrzeuge ins Visier. Von den „Schnellfahrern“, die in dieser Zeit

in dem 30er-Bereich erwischt wurden, kamen die meisten mit einer

kostenpflichtigen Verwarnung davon.

Ein Fahrer lag allerdings mit 60 Kilometer pro Stunde deutlich über dem Limit.

Ihn erwartet ein teures Bußgeld und mindestens ein Punkt in Flensburg. Darüber

hinaus erhielt ein Fahrer eine Kontrollaufforderung, weil er seinen Führerschein

nicht dabei hatte. |elz

Wer hatte Grün, wer Rot?

Kaiserslautern – Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstag in der

Königstraße einen Unfall beobachtet haben. Am Nachmittag bog eine 37-Jährige mit

ihrem Auto von der Göbenstraße in die Königstraße ab. Die Frau gibt an, bei Grün

gefahren zu sein. Zeitgleich fuhr ein Autofahrer auf der Königstraße

stadtauswärts. Auch er gab an, dass die Ampel für ihn Grün zeigte. Im

Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Es kam zum Unfall. Der Schaden

dürfte mindestens 1.600 Euro betragen. Verletzt wurde niemand. Zur Klärung des

Unfalls bittet die Polizei um Hinweise. Wer hat den Unfall beobachtet? Zeugen

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Erneut Erpressungsversuche mit angeblichen Intim-Videos

Kaiserslautern – Über eine Dating-Plattform hat am Montag ein Mann aus

Kaiserslautern im Internet Kontakt zu einer jungen Frau aufgenommen. Im Verlauf

eines Video-Chats forderte ihn die leicht bekleidete Frau auf, ihr seinen Penis

zu zeigen. Dieser Bitte kam der 46-Jährige nach.

Kurz darauf erhielt er von seiner Chat-Partnerin eine Nachricht. Darin teilte

sie ihm mit, dass sie minderjährig sei und das mitgeschnittene Video im Internet

veröffentlichen werde. Davon werde sie absehen, wenn er ihr 3000 Euro über einen

Bezahldienst überwiesen habe.

Zunächst weigerte sich der Geschädigte. Nachdem aber weitere Drohungen und

Screenshots von ihm im Video bei ihm eingingen, überwies der 46-Jährige

schließlich 250 Euro.

Der Mann erstattete Anzeige bei der Polizei, die nun ermittelt.

Ein weiterer Erpressungsversuch verlief weniger erfolgreich. Eine 56-Jährige aus

Kaiserslautern erhielt am Dienstagmorgen eine E-Mail. Darin wurde sie

aufgefordert, 300 US-Dollar in Bitcoins zu bezahlen – andernfalls würde ein Film

veröffentlicht, der sie bei der Vornahme sexueller Handlungen an sich selbst

zeige. Der Absender gab vor, sich in die Webcam des Computers der Betroffenen

eingehackt und unbemerkt die Aufnahmen angefertigt zu haben.

Das Opfer ging nicht auf die Forderung des Erpressers ein und überwies auch kein

Geld. Stattdessen erstattete auch sie Anzeige bei der Polizei.

Die Ermittlungen nach dem Absender der erpresserischen E-Mail laufen.

Bereits in der letzten Woche waren ähnliche Fälle im Landkreis Kaiserslautern

bekannt geworden.

Die Polizei empfiehlt: Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie solche dubiosen Mails

erhalten – und überweisen Sie weder Geld noch Bitcoins, sondern melden Sie sich

bei der Polizei! Dann kann überprüft werden, ob Ihr Computer tatsächlich gehackt

wurde, oder ob die digitalen Erpresser lediglich versuchen, Sie einzuschüchtern.

Unabhängig davon sollten Sie Passwörter Ihres Computers regelmäßig ändern, um

vor Hacking-Angriffen besser geschützt zu sein.

Die Präventionsexperten des Programms Polizeiliche Kriminalprävention (ProPK)

informieren auf ihren Internetseiten unter www.polizei-beratung.de ausführlich

rund um das Thema „Digitale Erpressung“. Spezielle Informationen zum Thema

„Sextorsion“ und „Bitcoin-Erpressung“ finden Sie auf den Seiten

https://s.rlp.de/i3Kil und https://s.rlp.de/eRXMz |mhm