Unfall mit Erntemaschine

Spiesheim (ots)

Am Dienstag, 08.09.2020, ereignete sich ein Verkehrsunfall bei Spießheim. Ein 28-Jähriger aus Armsheim überquerte gegen 18.20 Uhr mit einem Traubenvollernter die Landesstraße 414 und stieß hierbei mit einem 32-jährigen Alzeyer in einem Klein-LKW zusammen. Die Fahrer der Fahrzeuge wurden hierbei leicht verletzt. Ein sich im Führerhaus der Erntemaschine befindliches 3-jähriges Kind blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. An der Erntemaschine und dem Klein-LKW entstand ein Sachschaden von ca. 150 000 EUR. Die Feuerwehren Spiesheim, Biebelnheim und Gau-Odernheim waren mit 25 Einstzkräften vor Ort. Infolge der Unfallaufnahme musste die Landesstraße bis 21.00 Uhr gesperrt werden.

Worms – Jugendliche bei Kontrollen kooperativ

Worms – Das Sachgebiet Jugend der Wormser Polizeiinspektion nimmt gestern

im Rahmen von Kontrollen nach dem Jugendschutzgesetz die Innenstadt ins Visier.

Mit den Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes sollen Kinder und Jugendliche in

der Öffentlichkeit vor negativen Einflüssen geschützt werden, weswegen gezielt

der Kontakt zu Jugendlichen gesucht wird. Aber auch vor dem Hintergrund, dass

Straftaten durch junge Täter mit Schwerpunkt Graffiti, Sachbeschädigung an

öffentlichem oder privatem Eigentum, einfache oder gefährliche Körperverletzung,

verbale Aggressivität verübt werden, sucht die Polizei vorbeugend das Gespräch.

In der Fußgängerzone und der Altstadt sind Mitarbeiter des Sachgebiets unterwegs

und führen Kontrollen durch. Am Synagogenplatz treffen die Beamten am Nachmittag

sechs Jugendliche an, die dort verweilen und dem Kontakt offen gegenüberstehen.

Insgesamt zeigen sich die kontrollierten Jugendlichen kooperativ und zugänglich

für die Gespräche.

Brandstiftung an einem abgestellten LKW

Worms, Am Rhein, Abstellfläche für LKW s - Gegen 23:00 Uhr am Dienstag den 08.09.2020 geht die telefonische Mitteilung ein, dass auf einer Abstellfläche für LKW s ein Auflieger brennen würde. Vor Ort wird festgestellt, dass

unbekannte Täter die Ladung (Zellulose) auf einem Auflieger angezündet haben.

Die schnell eingreifende Feuerwehr Worms kann schlimmeres verhindern, so das das

Feuer nicht auf die Sattelzugmaschine und auch nicht auf die in unmittelbarer

Nähe stehenden anderen LKW`s übergreifen kann. Personen werden keine verletzt,

da zum Glück keine Fahrer in den Zugmaschinen schlafen. Der Schaden beläuft sich

nach ersten Schätzungen auf ca. 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei übernimmt die

weiteren Ermittlungen.

Worms – Dieb auf Fahrrad schnappt sich Handtasche

Gestern Morgen, um kurz nach 09:00 Uhr passiert es wieder. Ein Mann auf einem

Fahrrad nähert sich von hinten und schnappt sich die Handtasche einer älteren

Frau. Die 69-jährige Wormserin ist zu Fuß auf dem Gehweg in der

Seidenbenderstraße in Richtung Würdtweinstraße unterwegs, als der Täter

zuschlägt. Im Vorbeifahren zieht er der Frau, die ihre Handtasche mit der

Schlaufe in der linken Armbeuge trägt, vom Arm und flüchtet. Sie bleibt

unverletzt. Auf der Flucht entnimmt er den Geldbeutel und wirft die Tasche weg.

Täterbeschreibung: 20-25 Jahre alt, schlank, schwarze Haare, leicht bräunliche

Hautfarbe. Er hatte eine blaue Jacke an und führte ein dunkles Fahrrad. Wer

sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit

der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Zum Schutz vor Dieben: