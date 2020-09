Unfall-Verursacher gesucht

Lkw-Spiegel fällt auf Auto

Schutzplanke gestreift – Verkehrsunfall

Lauterbach / Ulrichstein (ots)

Schutzplanke gestreift Lauterbach (P) Am 07. September gegen 12:30 Uhr befuhr ein 54-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Golf Variant die Bundesstraße von Alsfeld nach Lauterbach. Plötzlich wurde er von einem weißen Kastenwagen überholt. Der Fahrzeugführer dieses Wagens scherte so dicht vor dem Golf wieder ein, dass der 54-jährige seinen Golf stark abbremsen musste und nach rechts zog, um einen Zusammenstoß mit dem Kastenwagen zu verhindern. Dabei geriet er von der Fahrbahn ab und streifte die dort befindliche Schutzplanke. Der Fahrzeugführer des Kastenwagens entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710 Es entstand Sachschaden von 5.000 EUR.

Zusammenstoß Ulrichstein (P) Am 07. September gegen 15:30 Uhr befuhr ein 55-jähriger Traktorfahrer mit seinem Traktor der Marke John Deere und Anhänger die Landesstraße von Ober-Seibertenrod nach Unter-Seibertenrod und wollte nach rechts auf sein Anwesen in der Straße „Am Schauerwiese“ einbiegen. Zur selben Zeit befuhr ein Lkw mit Anhänger die Landesstraße in Richtung Ober-Seibertenrod. Beim Passieren stieß der Lkw mit seinem linken Außenspiegel gegen den landwirtschaftlichen Anhänger. Durch den Aufprall wurde der Außenspiegel am Lkw abgerissen und fiel auf den 5er BMW einer 56-jährigen Pkw-Fahrerin, welche sich hinter dem Traktor mit Anhänger befand und beschädigte diesen. Der Lkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710. Bei dem Unfall entstand Sachschaden.

Sachbeschädigung an einem Einfamilienhaus

Grebenhain /Metzlos-Gehaag – Am Dienstag (08.09.), zwischen 11:30 Uhr und 21:00 Uhr, beschädigten Unbekannte an einem Haus in der Straße „Großer Strauchweg“ eine Videokamera sowie das Schloss an der Hauseingangstür. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Außenspiegel abgetreten

Lauterbach – In der Nacht zu Dienstag (08.09.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Ford Mondeo, welcher in der Straße „Am See“ abgestellt gewesen war. Unbekannte beschädigten den linken Außenspiegel vermutlich durch Tritte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Hersfeld – Zwischen Sonntag (06.09.) und Dienstag (08.09.) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Friedewalder Straße. Die Täter durchsuchten das komplette Haus und verursachten einen Schaden von rund 500 Euro. Ob sie etwas gestohlen haben, konnte noch nicht festgestellt werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rippenbrüche bei Verkehrsunfall

Heringen

Dienstag, den 08.09.2020, gegen 11:33 Uhr, befuhr ein 50jähriger Mann aus Heringen mit einem VW Caddy die Brüder-Grimm-Straße aus Richtung Albert-Schweitzer-Straße kommend in Fahrtrichtung Dickesstraße. Zur selben Zeit befuhr ein 61jähriger Mann, ebenfalls aus Heringen, mit einem Sprinter bis 3,5 t die August-Vilmar-Straße aus Richtung Hauptstraße kommend in Fahrtrichtung Obere Goethestraße. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen übersah der 50jährige Mann mit seinem Caddy den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten, Sprinter des 61jährigen Heringers. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Sprinter in einen Zaun gedrückt wurde. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge massiv beschädigt, sodass diese abgeschleppt werden mussten. Der Sprinterfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurden Rippenbrüche sowie Prellungen der rechten Hand diagnostiziert. Der 61jährige Mann konnte nach der Erstversorung im Krankenhaus dieses noch am selben Tag verlassen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 8.500 Euro.

Feuerwehr befreite Lkw-Fahrer aus dessen Fahrzeug

Haunetal

Am Dienstag (08.09.), um 11:51 Uhr, befuhr ein 35jähriger Mann aus Hildburghausen, mit seiner Sattelzugmaschine mit Tankaufbau, die Bundesstraße 27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Hünfeld. Aus bislang ungeklärter Ursache, kam der Mann nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei touchierte er 2 Verkehrszeichen und mehrere Bäume. Anschließend kam der Tanklastzug linksseitig in der Böschung zum Erliegen und kippte daraufhin nach rechts um. Beladen war der Lkw mit Milch. Die eingesetzte Feuerwehr befreite schließlich den 35jährigen Mann aus seinem Lkw und mittels Rettungswagen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 180.000 Euro.

Pkw-Fahrerin bei Wildunfall leicht verletzt

Ludwigsau

Am Dienstagabend, 22:39 Uhr, befuhr eine 26jährige Frau aus Homberg/Efze, mit ihrem Daimler Crysler ML, die Landstraße 3254 von Beenhausen kommend in Richtung Ersrode. Laut eigenen Angaben querte plötzlich, von der rechten Straßenseite, ein Tier die Fahrbahn. Die 26jährige Frau wich aus, kam ins schlingern und nach rechts von der Fahrbahn ab wo sie auf der Beifahrerseite mit einem Baum kollidierte. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Fahrerflucht auf der Hohen Luft in Bad Hersfeld

In der Zeit von Donnertag (03.09.), 16:30 Uhr bis Dienstag (08.09.), 13:00 Uhr, hatte ein 39jähriger Mann aus Bad Hersfeld, seinen schwarzen VW Passat, in der Jenaer Straße in Höhe der Hausnummer 11, geparkt. Während dieser Zeit muss ein bislang unbekannter Täter, vermutlich beim ein- bzw. ausparken den schwarzen Passat beschädigt haben und verließ anschließend die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Am Passat entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrerflucht in Bad Hersfeld

Ein 55jähriger Mann aus Witzenhausen befuhr am Dienstagmittag (08.09.), um 14:15 Uhr, mit seinem weißen Lkw die Frankfurter Straße stadteinwärts auf der linken der beiden Fahrspuren. Neben dem Lkw befuhr ein Pkw die rechte der beiden Fahrspuren der Frankfurter Straße stadteinwärts. Ein bislang unbekannte Fahrzeugführer fuhr mit seinem silbernen, golfähnlichen Pkw auf Höhe des dortigen VW-Autohauses zwischen diesen beiden Fahrzeugen durch und touchierte hierbei den Lkw des 55jährigen Mannes an der rechten Seite der Stoßstange. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Rotenburg an der Fulda / Bebra

Rotenburg- Am Dienstag, dem 08.09.210, 18.17 Uhr fuhr eine Rotenburger Pkw-Fahrerin mit ihrem Audi-Kombi in der Straße „An der Brücke“ vom rechten Fahrbahnrand an und übersah dabei ein vorbeifahrendes Polizeifahrzeug. Es kam zur Kollision. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7.000 Euro.

Rotenburg-Lispenhausen- Zur Unfallzeit am Dienstag, dem 08.09.20, 13.55 Uhr befuhr eine 52-jährige Bad Hersfelder Pkw-Fahrerin mit ihrem Ford-Kuga die Nürnberger Straße in Richtung Rotenburg. Vor ihr fuhren eine 45-jährige Pkw-Fahrerin aus Niederaula mit ihrem Ford-Kuga, ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Rotenburg mit seinem VW-Golf und ein 29-jähriger Audi-Fahrer aus Bebra. Am Abzweig zum „Börnerweg“ wollte der Fahrer aus Bebra in diesen abbiegen und musste verkehrsbedingt halten. Die beiden Pkw aus Niederaula und Rotenburg bremsten ebenfalls ihre Fahrzeuge ab. Die nachfolgende Fahrerin aus Bad Hersfeld bemerkte dies allerdings nicht und fuhr auf den Pkw aus Niederaula auf. Dadurch entstand eine Kettenreaktion, bei der alle Fahrzeuge aufeinander geschoben wurden. Die auffahrende Fahrerin aus Bad Hersfeld, eine Mitfahrerin im Pkw der Fahrerin aus Niederaula, sowie der Pkw-Fahrer aus Rotenburg wurden leichtverletzt. Die Fahrzeuge aus Bad Hersfeld und Niederaula waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 11.500 Euro geschätzt.

Bebra- Ein Pkw-Fahrer aus Kassel befuhr mit seinem Renault-Kombi am Dienstag, dem 08.09.20, 08.53 Uhr die Hauptfahrgasse des Parkplatzes Bahnhof / Gilfershäuser Straße in gerader Richtung. Ein weiterer Pkw-Fahrer aus Nentershausen befuhr mit seinem Peugeot-Kombi eine Fahrgasse des Parkplatzes, welche die Hauptfahrgasse kreuzt und achtete dabei nicht auf die Rechts-vor-Links-Regel. Es kam zu Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hier entstand ein Gesamtschaden von ca. 3.500 Euro.

Verkehrsunfall

Philippsthal

Am Dienstagmorgen (08.09.), um 08:01 Uhr, befuhr ein 36jähriger Mann aus Hemmingen im Landkreis Ludwigsburg mit seinem V60 Volvo die Straße Am Zollhaus von Bad Hersfeld kommend in Richtung Vacha. Zur selben Zeit bog ein 46jähriger Mann aus Vacha mit seinem Suzuki Gran Vitara von der Raiffeisenstraße kommend nach links in die Straße Am Zollhaus ein. Hierbei übersah der 46järige Mann den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten, Volvo. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro entstand.

Alle Termine zur Fahrradcodierung belegt

Bad Hersfeld

Ergänzungsmeldung: ALLE TERMINE BELEGT!

Die Termine für die kostenlose Fahrradcodierung am Dienstag auf dem Parkplatz der Polizeistation Bad Hersfeld sind alle belegt.

Ursprungsmeldung: Fahrradcodierung kostenlos möglich – Voranmeldung erforderlich!

Bad Hersfeld – Eine individuelle Codierung des Fahrrades kann dazu beitragen, dass mögliche Langfinger von einer Tat abgeschreckt werden, oder die Zuordnung eines aufgefundenen Rades zu seinem rechtmäßigen Eigentümer erleichtert wird. Immer wieder werden Fahrräder zur leichten Beute von Dieben, welche oftmals in Sekundenschnelle ein Schloss, zum Beispiel mit einem Bolzenschneider, knacken. Manchmal reicht aber auch schon ein unbeobachteter Moment aus, dass die Täter mit einem nicht abgeschlossenen Fahrrad davonfahren.

Um es den Dieben so schwer wie möglich zu machen, bietet das Polizeipräsidium Osthessen eine kostenlose Fahrradcodierung an. Bei dieser wird eine individuelle Nummer in den Rahmen des Rades eingraviert.

Neben der Codierung werden auf Themen im Bereich „MAXimal Mobil bleiben – mit Verantwortung!“ vorgestellt. Bei der hessenweiten Kampagne handelt es sich um ein Verkehrspräventionsprogramm, dass sich an alle Personen der Generation 65+, die am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen, richtet. Hierbei ist es unerheblich, ob dies als Kraftfahrer/-in, mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit Bus und Bahn geschieht.

Die Aktion findet am Dienstag, dem 15.09.2020, zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr auf dem Parkplatz der Polizeistation Bad Hersfeld in der Kleinen Industriestraße 3 in 36251 Bad Hersfeld statt.

Bitte beachten Sie, dass eine Codierung nur nach telefonischer Voranmeldung erfolgen kann. Die Anmeldung kann ab sofort unter der Telefonnummer 06621/932-0 erfolgen.

Wichtig! Neben ihrem Fahrrad müssen Sie ihren gültigen Personalausweis oder Reisepass sowie den Eigentumsnachweis (Rechnung) mitbringen. Wir weisen darauf hin, dass Fahrräder mit Carbonrahmen leider nicht codiert werden können. Bei E-Bikes wird darum gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen.

In diesem Zusammenhang hat die Polizei noch ein paar Tipps, damit die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass der Drahtesel nicht in fremde Hände gerät:

Nutzen Sie stabile Fahrradschlösser

Schließen Sie ihr Fahrrad immer an etwas Unbeweglichem an, nicht nur abschließen

Sichern Sie immer Vorder- und Hinterrad

Schreiben Sie sich die Rahmennummer auf

Lassen Sie ihr Fahrrad codieren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.polizei-beratung.de