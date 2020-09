Mannheim: Seegert neuer Waldhof-Kapitän

Mannheim – Marcel Seegert heißt der neue Kapitän des SV Waldhof Mannheim. Der 26-jährige Innenverteidiger, der 152 Pflichtspiele für die Blau-Schwarzen im Herrenbereich bestritt, ist somit der Nachfolger von Kevin Conrad. Mit Marco Schuster und Max Christiansen fiel die Wahl auf zwei zentrale Mittelfeldspieler als seine Vertreter. Cheftrainer Patrick Glöckner gab seine Entscheidung am Mittwoch der Mannschaft bekannt.

„Mich freut das ausgesprochene Vertrauen unheimlich. Es ist mir eine besondere Ehre als Mannheimer und Waldhöfer die Buwe auf das Feld führen zu dürfen. Gemeinsam mit meinen Kollegen Marco und Max möchte ich alles für den Erfolg geben“, so Marcel Seegert über seine neue Aufgabe.

„Mein Kapitän ist mein verlängerter Arm auf den Platz. Wir haben mit Marcel, Marco und Max drei Spieler in unseren Reihen, die dieser verantwortungsvollen Aufgabe sehr gut gerecht werden können. Marcel hat es nun auch bei den letzten Spielen so gemacht, wie ich mir das vorstelle. Ferner war es mir wichtig, dass der neue Kapitän direkt zu Saisonbeginn auf dem Platz steht“, so Cheftrainer Patrick Glöckner zu seiner Entscheidung.