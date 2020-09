Rheinland-Pfalz: Landesregierung informiert über neue Corona-Regeln

Mainz – Die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung läuft am 15. September 2020 aus. Seit August ist die Landesregierung in enger Absprache mit den Kommunalen Spitzenverbänden, in welchen Bereichen Veränderungen vorgenommen werden können.

Am Freitag wird es dazu eine weitere Videoschaltkonferenz geben. Anschließend will der Ministerrat die Nachfolgeregelung beschließen, die 11. Corona-Bekämpfungsverordnung. Über die vorgesehenen Änderungen informieren Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler und der Vorsitzende des rheinland-pfälzischen Städtetags, der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling, im Anschluss an die Ministerratssitzung in einer Pressekonferenz.

Freitag, 11. September 2020, 17.30 Uhr

Die Pressekonferenz wird auf Facebook live gestreamt unter https://www.facebook.com/landesregierungrheinlandpfalz/.