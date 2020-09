Polizei Eschwege

Gewinnversprechen

Eschwege (ots) – Am Dienstag meldete sich ein unbekannter Mann telefonisch bei einer 65-Jährigen aus der Gemeinde Berkatal und gab an, dass die Angerufene in einem Kreuzworträtsel 49.780 EUR gewonnen habe und er sich am Folgetag nochmals melden werde. Um 11:15 Uhr erhielt die 65-Jährige dann heute Vormittag einen erneuten Anruf und kündigte die Ankunft einer Notarin und ein Security-Team für 13:00 Uhr an, welche den Gewinn überreichen wollen. Zuvor solle die 65-Jährige Google-Play-Karten im Wert von 1.000 EUR besorgen, um die Notarin und das Security-Team zu entlohnen.

Dieser betrügerische Versuch wurde erkannt und die Polizei in Eschwege entsprechend informiert, so dass kein materieller Scahden entstand.

Präventionstipps Gewinnversprechen:

Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben.

Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, auch wenn die Höhe des Gewinns noch so verlockend ist. Zahlen Sie keine Gebühren und übermitteln Sie keine Codes von Gutscheinkarten, wie z.B. iTunes, Ukash, Paysafe. Wählen Sie auch keine gebührenpflichtigen Telefonnummern, wie z.B. mit der Vorwahl 0900, 0180, 0137.

Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Kontodaten; Kreditkartennummern, Adressen oder ähnliches.

Seien Sie immer misstrauisch, fragen Sie bei einer Person ihres Vertrauens nach, gerne auch bei der Polizei.

Polizei Sontra

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 21:00 Uhr, ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Nentershausen, der die B 27 in der Gemarkung von Sontra befuhr. Das Reh verendete an der Unfallstelle; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Feuer in Toilettenanlage

Um 16:00 Uhr wurde gestern Nachmittag ein Feuer in der öffentlichen Toilette am Wilhelm-Speck-Platz in Großalmerode gemeldet. Dabei wurden mehrere Jugendliche gesehen, die kurz zuvor aus der Toilette rannten.

Die alarmierte Feuerwehr stellte fest, dass eine Rolle Toilettenpapier angezündet wurde, die dann abgelöscht wurde. Durch Ruß, Asche und Löschwasser wurde die Toilettenanlage entsprechend verunreinigt. Hinweise: 05602/93930.

Trickdiebstahl

Um 15:00 Uhr wurde am gestrigen Nachmittag eine 40-Jährige aus Hessisch Lichtenau auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Ottilienstraße in Hessisch Lichtenau von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser hielt der 40-Jährigen wortlos einen Zettel vor das Gesicht, auf dem geschrieben stand, dass es sich um eine Spenden-/ Unterschriftensammlung für Blinde- und Taubstumme handeln würde. Die 40-Jährige erhielt dann einen Stift mit dem sie unterschreiben sollte, der aber nicht funktionierte.

Kurz darauf ging der Mann weg, stieg in einen schwarzen Audi mit bulgarischem Kennzeichen und fuhr in Richtung Walburg davon. Im Fahrzeug befanden sich insgesamt vier Personen. Kurz darauf bemerkte die 40-Jährige, dass aus der Geldbörse, die in einer geöffneten Handtasche im Fußraum des Pkws lag, 5 Euro entnommen wurden.

Der Täter, der offensichtlich nur zur Ablenkung diente, wird wie folgt beschrieben:

Ca. 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunklere Hautfarbe. Dunkle nach hinten gegelte Haare; bekleidet mit blauer Jeans und einem hellen T-Shirt.

Diebstahl von Baumaterial

Zwischen dem 04.09.20, 13:30 Uhr und dem 07.09.20, 07:00 Uhr wurde in der Brechtstraße in Hessisch Lichtenau ein Bauzaunelement und fünf rote Baubeleuchtungen entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Um 21:00 Uhr befuhr gestern Abend eine 77-jährige Pkw-Fahrerin aus Witzenhausen die B 80 in Richtung Gertenbach. In Höhe der Abfahrt “Freudenthal” kam es zu einem Unfall mit einem Dachs, wodurch ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR an dem Fahrzeug entstand.

