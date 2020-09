Biebesheim (ots) – Ein 31-Jähriger wurde am frühen Mittwochmorgen (9.9.) in der Eisenbahnstraße von 2 afrikanisch aussehenden Männern angesprochen, attackiert und ausgeraubt. Gegen 06.20 Uhr hatten es die Kriminellen in der dortigen Bahnhofsunterführung auf das Mobiltelefon des Mannes abgesehen. Nachdem sich der 31-Jährige hierauf nicht einließ, zückte einer der Männer einen schwarzen Revolver und schlug damit dem 31-jährigen Mann ins Gesicht.

Daraufhin stürzte der Angegriffene und wurde von den beiden Männern am Boden liegend brutal mit Tritten traktiert. Im Anschluss entwendete das Duo einen geringen Geldbetrag aus dem Portemonnaie des Mannes und flüchtete in Richtung Industriegebiet.

Der 31-Jährige wurde nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ergebnislos.

Täterbeschreibung:

Die beiden Männer sollen zwischen 20-30 Jahre alt gewesen sein und ein afrikanisches Erscheinungsbild gehabt haben.

Der über 1,90 Meter groß, schwarze Mund-Nasen-Bedeckung auf der eine Hand mit einem Stopp-Zeichen abgedruckt war, eine dunkelblaue dreiviertel Hose und ein T-Shirt. Kurze lockige Haare.

Der zweite Mann war circa 1,70-1,80 Meter groß, trug einen blauen Mundschutz, eine dunkle Badehose sowie ein dunkles T-Shirt. Auf seinem Kopf hatte er ein weiß-graues Tuch gebunden.

In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei (K35) in Rüsselsheim nach Zeugen, denen

das Duo mit entsprechender Beschreibung aufgefallen ist.

Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

