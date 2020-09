Edenkoben: Preisverleihung der Gewinnerhöfe OWK @ home 2020

Edenkoben – Ab 11. Juni 2020 hätte in diesem Jahr die Owwergässer Winzerkerwe stattgefunden. Wie so viele Weinfeste fiel auch die OWK der Corona-Pandemie zum Opfer. Doch die Edenkobener und sogar Gäste aus nah und fern haben trotzdem gefeiert, nämlich virtuell und natürlich mit einem guten „Edenkobener Trobbe“.

Dank Jürgen Alter, den Mitarbeitern der Stadt Edenkoben, den Weinfestbeschickern und unserer Weinprinzessin Jeanne I., wurde dieses Fest ein ganz Besonderes.

Die Besucher des virtuellen Weinfestportales wurden aufgefordert, ihre Lieblingsvideos zu bewerten und Bilder von ihrem persönlichen virtuellen Weinfesterlebnis zu senden.

Stadtbürgermeister Ludwig Lintz berichtet:

„Wenig Resonanz erhielten wir bezüglich der Weinfeststimmung @ home. Eine Gruppe hatte sich sogar die Mühe gemacht und ein komplettes Video an uns geschickt. Vielen Dank an alle Absender, die hier mitmachten.“

Die Bewertung der Beiträge der Hofbeschicker ersetzt die traditionelle Hofbewertung des Festausschusses und konnte nach dem „Fest“ noch 3 Wochen abgegeben werden. Der Gesamtsieger dieser Bewertungen war das Video der ehemaligen Weinprinzessinnen Theresa I., Louisa I. und Christine III. mit der amtierenden Jeanne I., die in musikalischer Zusammenarbeit mit Jürgen & Friends ihre eigene Version von Michael Jackson‘s „Heal the World“ darboten und damit zu Solidarität und Optimismus in der Coronazeit auffordern. Mit diesem einfühlsamen Beitrag erhielten sie die meisten 5-Sterne -Berwertungen.

Der Preis für die besten Videos der Höfe geht an die 3 knapp dahinter liegenden Beiträge vom Florianshof (1. Platz), dem Bachushof (2. Platz) und „zum Buche Lui“ (Weingut Teutsch, 3. Platz).

Als Gewinn erhalten die 3 Höfe jeweils einen Gutschein in Höhe von 30,- € zur Einlösung auf die Standgebühr für die nächste hoffentlich wieder reell stattfindenden Owwergässer Winzerkerwe vom 03. – 06. Juni 2021.